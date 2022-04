El Samsung Galaxy S23 podría ser mucho más económico que el Galaxy S22 si hereda esto de los móviles baratos

El Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) ya se está perfilando como un móvil mucho más interesante que el Galaxy S22 (opens in new tab), y eso que todavía faltan unos 10 para su lanzamiento. De hecho, podría convertirse en el teléfono más interesante de Samsung desde que se lanzó el Galaxy S10 en 2019.

Decimos esto porque un artículo publicado por Business Korea (opens in new tab), que es una web de negocios coreana, habla de que al parecer Samsung usará chips de MediaTek en sus próximos móviles Galaxy S23 y Galaxy S22 FE.

Claro que el tema de los chips en los teléfonos de Samsung es un tanto confuso, ya que la compañía, a diferencia de la mayoría de las empresas, acostumbra a lanzar al mercado el mismo modelo de móvil con chips distintos según el país en el que lo compres. Normalmente, Samsung equipa chips Exynos en las versiones para Europa, entre otros, de sus teléfonos, mientras que en EEUU el mismo dispositivo se vende con Snapdragon (que es la marca líder en este campo).

Business Korea afirma que Samsung se está planteando añadir un participante más a este popurrí de fabricantes de chips: MediaTek. Al parecer, comercializarán así una tercera versión del mismo modelo, tal vez para Asia, mientras que seguirá usando chips de Qualcomm y los suyos propios (Exynos) en otros países. Desde luego que... ¡vaya lío!

En caso de confirmarse esto de forma oficial, resultará un tanto caótico ya que el chip es vital en el rendimiento de un móvil. En otras palabras, sería casi como tener tres teléfonos distintos, pero con el mismo nombre.

¿Por qué es importante MediaTek?

Durante los últimos años, el fabricante de chips MediaTek ha experimentado un crecimiento impresionante.

Hace un tiempo, esta marca se usaba solo en móviles baratos (opens in new tab) de gama baja, de hecho, cuando veías en una lista de especificaciones de un dispositivo que equipaba un MediaTek, directamente pensabas que era un teléfono muy básico. Sin embargo, a lo largo de 2020 y 2021 las cosas han cambiado, sobre todo desde que lanzaron su serie de chips Dimensity.

A día de hoy, vemos chips MediaTek Dimensity en varios móviles de gama alta bastante impresionantes. De hecho, en Asia, el Xiaomi 12 (opens in new tab) y el Oppo Find X5 Pro (opens in new tab), que son buques insignia en toda regla, equipan ese procesador. Lo mejor de todo es que estos chips son capaces de ofrecer un rendimiento de gama alta, a un precio más bajo.

Si finalmente Samsung, ni más ni menos, decide equipar su próximo Galaxy S23 con un chip Dimensity, eso sin ninguna duda será una clara señal de que MediaTek ha cambiado de liga y ahora juega con los mayores.

Por otro lado, es de esperar que en ese caso, el Galaxy S23 baje de precio respecto a su predecesor, lo cual sería una gran noticia para los fans.

Claro que todo esto también podría estar motivado simplemente porque Samsung tenga dificultades para fabricar suficientes unidades de su chip Exynos, por culpa de la escasez de componentes, y que por eso precise la ayuda de otra compañía. En definitiva, no sabemos todavía con certeza si se esperan grandes cambios para el próximo Galaxy S23, pero parece que es posible, y sin dudas, supondría un cambio enorme con respecto al S22.