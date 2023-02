El Samsung Galaxy S23 podría rivalizar con los últimos iPhone gracias su chip Snapdragon exclusivo

Estamos a menos de 24 horas de que sea el gran lanzamiento de los Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), ya que el evento comienza a las 19:00 hora española del 1 de febrero. Y francamente, pocas cosas nos quedan por saber de los próximos móviles (opens in new tab).

La última filtración que vio al luz hace pocos días fue la imagen de un supuesto chip Snapdragon 8 Gen 2 que lleva escrito "for Galaxy" en él.

Rumores anteriores habían insinuado que los Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ y Galaxy S23 Ultra (opens in new tab)se lanzarían con el chip Snapdragon 8 Gen 2 estándar. Pero las últimas informaciones han ido apuntado a una versión especial del chip de Qualcomm hecho para los Galaxy. Al parecer, este chip, que ya de por sí es impresionante, ha sido overclockeado para darle aún más potencia y velocidad.

Según el fiable filtrador Roland Quandt (opens in new tab), los modelos de la gama Samsung Galaxy S23 llegarán con un chip Snapdragon 8 Gen 2 exclusivo para los Galaxy y hecho a medida, y parece que esto hará que los buques insignia de Samsung se acerquen más todavía a los últimos iPhone de gama alta de Apple en lo que respecta a potencia pura, lo cual debería verse reflejado en los resultados de los benchmarks (software de análisis).

Si te gustan números, este procesador Snapdragon especialmente diseñado para los Galaxy aparentemente será capaz de alcanzar una velocidad de reloj máxima de 3,36GHz, mientras que la versión estándar del chip está limitada a 3,2GHz (que ya es una velocidad impresionantemente alta).

Esta es una gran noticia para los futuros compradores del Galaxy S23 y para el sector de los móviles Android en general. Como dijimos en otro artículo, los teléfonos Galaxy del año pasado se comercializaron con chips distintos, Snapdragon o Exynos, según el país, y el Exynos resultó ser más débil, lo que hizo que algunos propietarios, incluidos los españoles, tuvieran la sensación de recibir un modelo inferior.

Parece que eso va a cambiar este año. Si los rumores son ciertos, parece que Qualcomm ha accedido a overclockear los chips Gen 2 para el nuevo buque insignia de Samsung. Y no sólo eso, sino que los nuevos Galaxy S23 llevarán ese chip a nivel global. En teoría, esto significa que los rivales Android de Samsung no podrán igualar el rendimiento del S23 en las pruebas de rendimiento, y además, esto podría hacer que Samsung consiguiera unas puntuaciones a la altura de Apple.

Adelantándose al juego

Qualcomm anunció el año pasado su potente procesador Snapdragon 8 Gen 2 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Hemos escuchado que los Galaxy S23 podrían posicionarse como líderes del mercado de los móviles para jugar, y la propia Qualcomm ha hablado en varias ocasiones de la potencia de su procesador Snapdragon 8 Gen 2 estándar. Así pues, una versión a medida de este chip podría ser la clave para hacer de los últimos teléfonos de Samsung unos de los mejores teléfonos gaming (opens in new tab)que se pueden comprar, si no los mejores.

Inevitablemente, esa potencia tendrá un coste, y los últimos rumores sugieren que los precios del Samsung Galaxy S23 variarán mucho de un país a otro. Si bien parece que en EE.UU. mantendrán los mismos precios que sus predecesores, en muchos otros, incluida España, parece que van a subir de precio (opens in new tab).

Sea como sea, conoceremos más detalles sobre los procesadores de la gama Galaxy S23, y los precios que tendrán, cuando los nuevos móviles de Samsung se presenten oficialmente durante el evento Samsung Unpacked 2023 (opens in new tab), que dará comienzo a las 19:00 hora española del 1 de febrero.

Por supuesto, aquí en TechRadar estaremos muy atentos para traeros todos los detalles, noticias y novedades, y también publicaremos nuestros análisis y primeras impresiones sobre los móviles, así como comparativas muy interesantes con otros teléfonos del mercado, incluidos sus propios predecesores, los Galaxy S22 (opens in new tab).