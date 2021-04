El reproductor misterioso de Spotify, 'Car Thing' aparece oculto en un código de la app

El reproductor de coche de Spotify, 'Car Thing', ha estado en desarrollo varios años, pero ahora parece que vaya a salir al mercado: se han encontrado nuevas imágenes del dispositivo ocultas en la última app de Spotify para iOS.

Como informa MacRumors, las imágenes muestran un accesorio con una pantalla rectangular y un controlador bastante grande, y también tenemos un par de monturas para enganchar el Car Thing al salpicadero del coche.

Hay una imagen de la interfaz de software en acción, que no parece revelar nada que no sepamos: aparecen detalles de lo que se está reproduciendo junto a controles para pasar canciones, un botón de aleatorio y uno para que le des me gusta a la canción.

Spotify ha puesto en conocimiento la existencia de su reproductor para el coche, pero hasta ahora no ha etiquetado que sea un dispositivo de pruebas. 'Nos seguimos centrando en ser la mejor plataforma de streaming de audio del mundo', dijo Spotify en mayo de 2019.

Imagen 1 de 2 (Image credit: Steve Moser / MacRumors / Spotify) Imagen 2 de 2 (Image credit: Steve Moser / MacRumors / Spotify)

Ese pensamiento podría haber cambiado un poco si estas nuevas imágenes que descubrimos van a algún lado. Además, el dispositivo encaja con la descripción que salió en las regulaciones estadounidenses sobre el 'Car Thing' en enero de este año, un gran paso en el camino hacia la venta al consumidor.

Se dejaron ver otros detalles en el código de la app de Spotify para iOS, gracias a un contribuyente de MacRumors, Steve Moser, incluyendo referencias a una suscripción de podcasts de pago, un movimiento de Spotify que lleva rumoreándose bastante tiempo.

La plataforma ha estado invirtiendo desde hace unos años en podcasts, y el código de la última app sugiere que los usuarios podrán añadir pronto comentarios en episodios individuales de podcasts, una función que todavía no está disponible.

No tenemos ningún indicador de que estas nuevas funciones de podcasts o el Car Thing vaya a ser anunciados oficialmente, pero seguramente será más pronto que tarde, y te mantendremos informado, por supuesto.