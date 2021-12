El Realme GT 2 se lanzará inminentemente

Diciembre suele ser un mes tranquilo en cuanto a lanzamientos de smartphones, pero este diciembre de 2021 no será el caso: el Realme GT 2 Pro se lanzará el día 9 de diciembre (sí, mañana) y también lo hará el Motorola Edge X30.

Un post de la compañía en la red social Weibo agenda el evento para el 9 de diciembre, y dice que 'el primer usuario del GT 2 Pro nacerá en el evento'. Pasar el texto chino por el translate ha causado estragos en la frase, pero lo que está claro es que la compañía mostrará su tope de gama en el streaming de mañana.

Aunque el post suena a que enseñarán el móvil pero no será una presentación como tal, Realme confirmó hace poco que el GT 2 Pro sería lanzado en diciembre, lo que encaja con una salida al mercado oficial para mañana.

Mira nuestra review del Realme GT Neo 2

El Samsung Galaxy S22 también está de camino

No se menciona al Realme GT 2 (la versión estándar, el que no es Pro) y, mientras que Realme ha estado ocupada dando información sobre su tope de gama, ha silenciado a su hermano menor. Tendremos que esperar a mañana, peor no nos sorprendería no verlo.

Tampoco hay referencias al Realme GT 2 Fold, el primer plegable de la marca, que lleva rumoreándose un tiempo. Su existencia ha estado dando tumbos, así que sería una sorpresa que lo enseñaran mañana.

Hay que tener en cuenta que el lanzamiento es exclusivo de China, así que solo tendremos precios y disponibilidad allí, teniendo que esperar a principios del año que viene para conocer esos datos en España. Este es el patrón que vimos con el Realme GT a principios de 2021, así como con otros móviles de la marca.

Análisis: ¿por qué tan pronto?

El Realme GT original tiene menos de un año: se presentó a principios de 2021 y llegó a España en agosto, y sus hermanos son incluso más recientes. Como muchas compañías optan por sacar nuevas líneas una vez al año, nos sorprende un poco que el GT 2 llegue tan pronto.

Peor hay una buena razón, y la culpa la tiene el nuevo Snapdragon 8 Gen 1, el último procesador tope de gama que veremos en muchos teléfonos Android.

Cada año, las compañías compiten por ser las primeras en sacar un smartphone con el último y mejor procesador de Qualcomm. Para el anterior modelo, el Snapdragon 888, Xiaomi fue el ganador sacando el Mi 11 antes de lo que estaba previsto.

Para el Snapdragon 8 Gen 1, parece que unas cuantas compañías están desesperadas por impedir que Xiaomi gane de nuevo, porque todo el mundo espera el Xiaomi 12 en un par de semanas, y hemos escuchado que tanto Realme como Motorola están luchando por arrebatarle la corona.

Esa batalla tendrá lugar mañana 9 de diciembre, porque ha llegado a nuestros oídos que el Moto Edge X30 será desvelado mañana en China, y ahora Realme ha notificado un lanzamiento un par de horas antes.

Dependiendo de lo que enseñe, Realme podría ganar la corona de Qualcomm con su GT 2 Pro (si al final es una presentación de verdad, y no una muestra) y robarle a Motorola el protagonismo.

La competición no tiene mucha miga, ya que no solo los teléfonos serán presentados exclusivamente en China, sino que ganar esa corona de Qualcomm tampoco aporta mucho mérito.

Los usuarios normales desconocen la tecnología detrás de los smartphones como para que les llame la atención su procesador, así que imagínate lo poco que les importará que lo hayan usado los primeros. Eso sí, ese hecho no dejará a las marcas atrás en su lucha por competir de igual manera.