El Realme C55 llega a España - El primer móvil Android con Mini Cápsula al estilo del iPhone 14 Pro

Si quieres disfrutar de las ventajas de la Dynamic Island del iPhone 14 Pro, pero no quieres desembolsar la enorme cantidad de dinero que cuesta el móvil de Apple, entonces el nuevo móvil de Realme podría ser justo el móvil que estabas buscando.

El nuevo Realme C55 trae la característica más innovadora del iPhone 14 Pro y Pro Max, y la pone a tu alcance a un precio fantástico. Realme le ha puesto a la función el nombre de Mini Cápsula, y lo que hace esta versión para Android de la isla dinámica es "adaptarse inteligentemente a la pantalla, se envuelve alrededor del recorte de la cámara y muestra varios colores dependiendo del estado de la batería", tal y como ha señalado la compañía.

Respecto a esos colores que se muestran según la batería que quede en el móvil, tenemos el verde, que indica que la batería está completamente cargada, azul, que significa cargando, y el rojo, que se muestra cuando la batería está baja. Además, con la Mini Cápsula, los usuarios pueden recibir notificaciones para una mayor comodidad diaria.

La Mini Cápsula del Realme C55 (Image credit: Realme)

Parece que la Mini Cápsula de Realme está un poco más limitada que la Dynamic Island, pero aunque no parece capaz de mostrarte una gama tan amplia de alertas, sí que te dirá cuándo el Realme C55 se está quedando sin batería, cuál es tu consumo de datos y tu recuento de pasos diarios.

Por supuesto, el nuevo Realme C55 ofrece mucho más que sólo esta versión de la Dynamic Island del iPhone 14 Pro, y a continuación te vamos a contar todo lo que necesitas saber, lo cual incluye el precio y todas las especificaciones.

Realme C55: precio y disponibilidad

El Realme C55 ya se puede comprar en España (desde el 22 de marzo de 2023) en su versión de 8GB de RAM con 256GB de almacenamiento, y lo encontrarás en los vendedores habituales, como PcComponentes o MediaMarkt.

El precio oficial del Realme C55 es de 229€, pero viene con una atractiva oferta de lanzamiento gracias a la cual podrás comprar el móvil por tan sólo 199€.

Swipe to scroll horizontally Realme C55: ficha técnica Header Cell - Column 1 Dimensiones: 165,6 x 75,9 x 7,89 mm Peso: 189,5g Pantalla: Pantalla FHD+ de 6,72 pulgadas. 90 Hz tasa de refresco Chip: MediaTek Helio G88 RAM: 8GB Almacenamiento: 256GB SO: con realme UI 4.0 basado en Android 13 Cámara principal: 64MP con IA Lente adicional Monocromo 2MP Cámara frontal: 8MP con IA Batería: 5.000mAh Carga: 33W por cable Colores: Dorado y negro Otros Lector huellas dactilares lateral y NFC

Realme C55: especificaciones

Tal y como ha señalado Francis Wong, CEO de Realme: "la serie C de Realme se centra en la fotografía, el almacenamiento, la carga rápida y el diseño de cuatro especificaciones principales para crear el campeón más competitivo del segmento. Vamos a por todas para traer los productos más asequibles y hacer la tecnología más accesible a los usuarios europeos."

Y esto es más o menos lo que ofrece el Realme C55, concretamente, nos encontramos con un móvil que se comercializa en España con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, que vienen acompañados del chip MediaTek Helio G88, que está fabricado sobre 12nm. No esperes un rendimiento bestial a este precio, pero será suficiente para las tareas típicas del día a día.

El Realme C55 cuenta con una pantalla normalita de 6,72 pulgadas con resolución FHD+ (2400 x 1080 píxeles) y tasa de refresco de 90Hz, lo cual es más o menos lo habitual que encontramos en esta gama de precios a día de hoy. La relación pantalla-cuerpo es del 91,4% y tenemos un brillo suficiente de 680 nits.

(Image credit: Realme)

Por otro lado, Realme promete que con su cámara principal de 64MP con IA conseguirás una mejora del 53,8% en claridad y resolución respecto a su predecesor, el Realme C35. La cámara principal de 64MP es capaz de grabar vídeos hasta en 1080p a 60 fps. Por delante, encontramos una cámara selfie de 8MP.

Además, cuenta con innovadores modos y filtros de imagen para una mejor experiencia con la cámara, como los modos belleza IA, filtro, reconocimiento de escena con IA, modo nocturno, profesional, vista panorámica, modo retrato, urbano, HDR, retrato con efecto Bokeh, retrato en color con IA, entre otros.

Con la tecnología de imagen ProLight, realme C55 dice que consigue mejorar la resolución y optimizar la capacidad de supresión de brillos, conservando más detalles en condiciones de poca luz.

El Realme C55 cuenta con una batería de 5.000mAh que según la compañía se puede cargar de 0 al 100% en sólo 63 minutos, lo cual está bastante bien.

Respecto al diseño del Realme C55, está disponible en dos colores: Rainy Night (Negro) y Sunshower (Dorado). La compañía afirma que hay "500.000 partículas de luz que forman líneas microscópicas verticales imitando las líneas de la lluvia". También cabe decir que es un teléfono bastante finito, con un grosor de 7,89mm, que junto con un bisel en ángulo recto, debería hacer que el móvil sea cómodo de sujetar en la mano.