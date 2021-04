El proyecto Neuralink de Elon Musk permite a un mono jugar al Pong con su mente

Puede que suene a algo sacado directamente de El Planeta de los Simios, pero el proyecto Neuralink de Elon Musk ha demostrado con éxito que es capaz de permitir a un mono jugar a videojuegos utilizando su mente para manejar los controles.

En febrero, Musk afirmó que el proyecto Neuralink había tenido éxito haciendo posible que un mono jugara utilizando su poder cerebral. Al principio la idea sonaba un poco descabellada, pero ahora se ha publicado un vídeo del experimento en el canal de YouTube de Neuralink, el cual presenta a un mono de 9 años llamado Pager jugando a través de la tecnología de Neuralink, que se ha implantado en ambos lados de su cerebro.

Primero, Pager aprende a manejar el juego a través de un joystick, donde su objetivo es mover un cursor sobre el cuadrado destacado en una cuadrícula. Y cada vez que mueve el cursor de forma correcta, se le recompensa con un sorbo de batido de plátano. Después, y de manera aún más fascinante, Pager juega al Pong sin utilizar nada más que su mente.

Cosas de monos

Pero entonces, ¿cómo funciona exactamente? Pues resulta que Neuralink puede rastrear la actividad cerebral de Pager analizando los datos de sus neuronas, las células nerviosas encargadas de enviar señales motoras a los músculos. De modo que tras rastrear los datos del juego en el que Pager cuenta con un cursor en forma de joystick, el mono se vuelve capaz de jugar al Pong simplemente pensando en cómo movería el joystick si hubiera uno presente.

A medida que la velocidad del juego fue aumentando, Pager no mostró signos de pánico y demostró ser un jugador extremadamente hábil incluso sin un mando físico presente. Por lo tanto, quizás sea solo cuestión de tiempo antes de que empecemos a ver simios en los principales torneos de deportes electrónicos. Un chimpancé lanzando un Hadouken a través de su mente suena como algo sacado de una película de ciencia ficción a medio hacer, pero sorprendentemente, el proyecto Neuralink ha demostrado que esto podría convertirse en una realidad después de sus éxitos con Pager.

Sin embargo, no debemos pasar por alto una aspecto muy importante, que es el trato (o el maltrato, muy a menudo) hacia los animales en las instalaciones tecnológicas con el fin de experimentar o probar productos con ellos. No obstante, Musk ha insistido en que Pager "no se sintió incómodo" durante el proceso. Y también destacó en una entrevista concedida a Clubhouse que un representante del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dio su visto bueno a las instalaciones de pruebas de Neuralink.

Neuralink afirma que la tecnología utilizada con Pager está destinada al uso humano, y que llegará con el tiempo. En una entrada de blog, la empresa declaró: “Tenemos la intención de utilizar este tipo de tecnología para ayudar a mejorar la vida de las personas con trastornos neurológicos y discapacidades de otro tipo. Por ejemplo, para las personas con parálisis, Neuralink podría utilizarse para recuperar, de algún modo, la movilidad física".