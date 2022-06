El POCO F4 5G llega a España con una interesante oferta de lanzamiento por tiempo limitado

POCO ha lanzado el nuevo POCO F4 5G, junto con el POCO X4 GT, en un evento global, incluida España. A continuación, hemos reunido todos los detalles sobre el primero de ellos, ya que el POCO F4 5G es prácticamente como un buque insignia, pero a un precio mucho más bajo que la competencia. Eso sí, a diferencia del reciente POCO F4 GT (opens in new tab), no equipa el Snapdragon 8 Gen 1 (pero también cuesta mucho menos).

El POCO F4 5G se pondrá a la venta en España el 27 de junio a las 13:00.

Además, como suele pasar con los nuevos teléfonos de la familia Xiaomi (opens in new tab), el POCO F4 5G llega con una oferta de lanzamiento, conocida como Early Bird, gracias a la cual podrás ahorrar 50€ en las dos variantes del móvil si haces tu compra entre el 27 de junio a las 13:00 y el 1 de julio a las 13:00 (por lo que tienes 5 días para aprovechar la oferta).

El POCO F4 5G se comercializará en España en tres colores: negro, plata y verde. También te gustará saber que POCO se compromete a arreglar la pantalla, si rompe, de forma gratuita durante los 6 primeros meses después de la compra.

A continuación, puedes consultar las dos variantes disponibles juntos con sus precios oficiales y los rebajados Early Bird:

POCO F4 5G: Precios en España Variante Precio oficial Precio Early Bird 6GB / 128GB 399.99€ 349.99€ 8GB / 256GB 449.99€ 399.99€

Poco F4 5G: especificaciones y características

Hablemos de las especificaciones del POCO F4 5G. Este nuevo teléfono equipa el chip Qualcomm Snapdragon 870 junto con 6GB u 8GB de RAM LPDDR5, y entre 128GB y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

Cuenta con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, de resolución FHD+, con una tasa de refresco de 120Hz y una respuesta táctil de 360Hz. La pantalla alcanza un brillo máximo de 1.300 nits y tiene soporte para HDR10+.

Respecto a las cámaras, el POCO F4 5G cuenta con tres cámaras en su parte trasera. La principal es de 64MP, y cuenta con OIS (estabilización de imagen óptica) por primera vez, Las otras dos cámaras son una ultra gran angular de 8MP y una macro de 2MP. Por delante, cuenta con un sensor de 20MP, que te vendrá genial para hacerte fotos selfie y para las videollamadas.

La batería del POCO F4 5G es de 4.500mAh, y soporta carga rápida por cable a 67W, lo cual debería permitirte conseguir una carga completa en unos 38 minutos, según ha afirmado la compañía.

Por último, el POCO F4 5G ejecuta Android 12 con la capa de personalización MIUI 13, y para desbloquear el móvil podrás usar el lector de huellas dactilares montado en el lateral.