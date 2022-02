El OnePlus 10 Pro se ha partido por la mitad durante una prueba de durabilidad

El OnePlus 10 Pro, al igual que todos los buques insignia, es un móvil con el que querrás tener cuidado, al fin y al cabo, cuesta bastante dinero, y si bien está claro que su elegante cuerpo hecho de metal y cristal no parece demasiado robusto, lo cierto es que durante una prueba de durabilidad aguantó bastante menos que los demás teléfonos de gama alta.

El usuario JerryRigEverything puso a prueba el OnePlus 10 Pro, y lo cierto es que en un principio parecía que iba a aguantar más, soportando bien los arañazos y aguantando incluso el calor de la llama de un mechero durante 40 segundos.

Pero cuando llegaron a la prueba de flexión, llegó la sorpresa. Al doblar el OnePlus 10 Pro ejerciendo presión en su parte posterior, el cristal de la parte trasera se rajó, y esto es algo que no suele pasar en la mayoría de móviles del mercado. Eso sí, curiosamente el teléfono seguía funcionando en ese momento.

Pero no duró mucho, ya que al doblar el móvil haciendo la presión está vez en la pantalla, el OnePlus 10 Pro se partió, literalmente, por la mitad. Si bien la luz del flash se quedó encendida, el dispositivo quedó inutilizable.

¿Por qué se parte tan fácilmente el OnePlus 10 Pro? Resulta que mirando bajo el capó, el usuario descubrió que la estructura del punto por el que se partió solo está protegida por los marcos laterales, y además el controlador de volumen se encuentra a la misma altura, cosa que le quita parte del marco en ese lado. Además, en el otro lado hay una antena y un marco de metal más fino de lo esperado.

Por lo tanto, parece que el OnePlus 10 Pro no se diseñó con la durabilidad en mente.

También resulta curioso que, tal y como apuntan en el vídeo, no parece que el móvil cuente con certificación de resistencia al agua, aunque la ranura de la tarjeta SIM tiene una junta protectora. Lo cierto es que no se menciona ninguna certificación IP en la hoja de especificaciones del OnePlus 10 Pro, pero resulta extraño ya que el modelo predecesor, el OnePlus 9 Pro, sí que tenía certificación IP68. Sea como sea, es otra señal más de que este móvil no está hecho para durar.

Conclusión: ponle una funda y no te lo metas en el bolsillo trasero

Si bien lo que vemos en el vídeo resulta preocupante, cabe señalar que en la práctica tu móvil no tendrá que soportar este nivel de presión, por lo que no debería partirse.

Dicho esto, hay cosas que puedes hacer para proteger el móvil, en el caso que decidas comprarlo cuando lo lancen a nivel mundial (de momento solo está disponible en China).

Para empezar, lógicamente ponerle una funda te ayudará, ya que además de proteger el dispositivo frente a arañazos y caídas, le dará más resistencia a la estructura del móvil, por lo que será más difícil que se doble.

Además de eso, tal vez deberías evitar guardar el OnePlus 10 Pro en el bolsillo trasero de tu pantalón, ya que lo más seguro es que se termine doblando algún día (aunque probablemente no se llegue a partir).

