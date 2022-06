El iPhone 14 Pro Max podría venir con un recorte en un aspecto clave

Cuando se lanza un nuevo modelo de un móvil, siempre esperamos que llegue con mejoras, y ese suele ser el caso con los iPhone, donde cada nueva versión suele venir con una combinación entre mejoras o actualizaciones, y cosas que se mantienen igual. Pero, al parecer, sorprendentemente en el iPhone 14 Pro Max veremos una especificación que será algo peor que en el predecesor.

Según el filtrador ShrimpApplePro (opens in new tab), el modelo superior de la gama contará con una batería de 4.323mAh, lo cual supone un pequeño recorte respecto a los 4.352mAh del iPhone 13 Pro Max actual. Está claro que es una diferencia muy pequeña que apenas tendrá un impacto en la duración de la batería, pero sin dudas es un paso hacia la dirección equivocada.

La misma fuente también ha afirmado que los demás modelos de la gama, a diferencia del Pro Max, sí que vendrán con una capacidad ligeramente mayor, siendo la más notable la que encontramos en el iPhone 14 Pro. Concretamente, el iPhone 14 (opens in new tab)contará con una batería de 3.279mAh (frente a los 3.2440mAh que tiene el iPhone 13 (opens in new tab)), el iPhone 14 Pro contará con una de 3.200mAh (el iPhone 13 Pro (opens in new tab) tiene 3.095mAh), y el nuevo iPhone 14 Max vendrá con una batería de 4.325mAh.

iPhone 14 series battery capacity, note that this is not confirmed.14 3279 mAh14 Max 4325 mAh14 Pro 3200 mAh14 Pro Max 4323 mAhHmmm pic.twitter.com/Rywrb77EBkJune 22, 2022 See more

Como podéis ver, el esperado nuevo modelo iPhone 14 Max sería el que podría contar con la mayor batería, de entre todos los modelos. Es verdad que solo supera en 2mAh al iPhone 14 Pro Max, pero claro, el iPhone 14 Max debería consumir menos energía ya que seguramente vendrá con una tasa de refresco de 60Hz, lo cual es menos que lo que tiene la pantalla del tope de gama.

Dicho esto, cabe recordar que esta es una filtración, y que la fuente podría no estar en lo cierto; es más, afirma concretamente que esas especificaciones no están confirmadas. Además, una filtración anterior (opens in new tab) sugirió que todos los modelos de la gama tendrán baterías de mayor capacidad que sus predecesores.

Probablemente no tengas que preocuparte por la duración de la batería del iPhone 14 Pro Max

Incluso aunque esta filtración esté en lo cierto, el iPhone 14 Pro Max seguramente ofrecerá una duración de batería muy buena, ya que tradicionalmente es el modelo con la batería más longeva, y además, el recorte en la capacidad es muy pequeño.

De hecho, el iPhone 13 Pro Max está entre los buques insignia con mayor duración de batería del mercado.

Por eso, por mucho que la capacidad sea un poco menor, seguramente el teléfono siga durando más tiempo encendido entre cargas que la mayoría de topes de gama. Además, es posible que la duración no se vea en absoluto afectada, ya que el chip del nuevo móvil podría ser más eficiente, además otras optimizaciones que podría haber implementado Apple.

Lo más seguro es que el iPhone 14 Pro Max se convierta en uno de los mejores móviles que puedas comprar (opens in new tab).

Vía BGR (opens in new tab)