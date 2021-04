El DJI Air 2S ya está aquí, y es una mezcla de los dos mejores drones de DJI

El DJI Air 2S ha salido oficialmente después de más filtraciones que un crucero con forma de colador, y es una mezcla genial de los dos mejores drones de DJI.

El Air 2S tiene la forma compacta y plegable del DJI Mavic Air 2 y lo combina con una cámara que tiene un sensor de una pulgada, el mismo tamaño que el del DJI Mavic 2 Pro.

A falta de nuestras conclusiones en el análisis, su ADN nos dice que el Air 2S es probablemente el mejor dron que se ha hecho para los que busquen compañía estando de viaje y que pueda grabar tomas aéreas de alta calidad.

El Air 2S puede grabar en 20MP vídeo a 5.4K del sensor de una pulgada, y lleva modos de vuelo automáticos de DJI, incluyendo uno llamado MasterShots.

El nuevo MasterShots es un plan de vuelo automatizado de escenas para el DJI Air 2S. En la app, simplemente arrastra el cuadrado al sujeto que quieres que siga el dron, luego elige el tamaño del área de vuelo. Obtendrás entonces un vídeo auto-generado basado en varios temas diferentes.

Esto se junta con el resto de funciones principales de los drones de DJI como QuickShots (movimientos de cámara automatizados como 'Helix' o 'Boomerang') y una actualización del modo ActiveTrack 4.0, y la marca promete haber mejorado sus algoritmos para evitar obstáculos y su seguimiento de objetos. Para ayudar, el Air 2S tiene ahora sensores de evasión de obstáculos en la parte superior, que se unen a los delanteros, traseros e inferiores.

Pero la función titular es que tiene un sensor nuevo de 1 pulgada. Es significativamente más grande que el de media pulgada en el DJI Mavic Air 2, que sigue a la venta, y del mismo tamaño que el Mavic 2 Pro. Junto con la habilidad de grabar vídeo en 5.4K/30P, y deja grabar 4K/60p con una tasa de bit de 150Mbps (de nuevo, más alta que la del Mavic Air 2).

Otro gran añadido es que, como el DJI Mavic 2 Pro, el Air 2S puede grabar colores de 10 bit, que da mucha más flexibilidad de edición que el Mavic Air 2 y sus 8 bit, D-Log de 10 bit y HLG de 10 bit (Hybrid Log Gamma), y también lleva 8GB de almacenamiento interno.

Como muchos drones DJI (excluyendo al nuevo DJI FPV), la cámara del Air 2S soporta un gimbal de tres ejes para mantener tu grabación estabilizada. Y ahora tiene una nueva función de zoom digital, que promete darte zoom de 4x o 6x (aunque con algunas pérdidas pequeñas en calidad) dependiendo de en qué modo estés grabando.

¿Qué nos falta?

¿Entonces el DJI Air 2S es perfecto? Casi, pero tenemos un par de quejas.

A pesar de que los rumores eran contrarios, el Air 2S no es compatible con el nuevo DJI Goggles V2.0 o el Motion Controller, que se lanzaron al mismo tiempo que el DJI FPV. Son ideales para el modo vista en primera persona ofrecido por el DJI FPV, que envía la señal de vídeo del dron a tu smartphone o casco de RV.

Es un poco raro, porque el DJI Air 2S tiene conectividad Ocusync 3.0, que es la última tecnología en transmisión y la que usa Goggles V2.0 para tener tan poca latencia. DJI nos dijo que era 'teóricamente' posible que el Air 2S podría soportar Goggles V2.0 y Motion Contorller, pero 'no hay hoja de ruta para esto'.

La otra pequeña queja para cualquiera que venga del Mavic 2 Pro es que la cámara del Air 2S no tiene una apertura variable. Es una función útil porque significa que no tienes que usar filtros ND (Neutral Density) en condiciones de mucha luz o aterrizar el dron para cambiar los filtros. Pero el Fly More Combo del Air 2S viene con un pack de filtros ND, que puedes usar para evitar la sobreexposición en condiciones de mucha luz.

Aires de grandeza

A pesar de estas pequeñas cositas, el nuevo dron de DJI es fantástico en todos los sentidos, como descubrirás en nuestro análisis del DJI Air 2S.

Su predecesor, el DJI Mavic Air 2 ha sido el mejor dron durante mucho tiempo, porque tiene el tamaño perfecto, así como un rendimiento genial y un precio apto para mucha gente, sobre todo para cualquiera que busque una actualización frente al DJI Mini 2.

Pero el DJI Air 2S añade mejoras grandes y de niveles profesionales al diseño compacto y plegable del Mavic Air 2, y es una combinación brillante. Lo único 'malo' es que viene con un precio algo superior, razón por la cual el Mavic Air 2 se quedará a la venta.

Puedes comprar el DJI Air 2S en formato estándar, que incluye el dron, un mando y una batería por 1.050€ o puedes comprarte el Fly More Combo (que incluye dos batería extra, un set de filtros ND, un cargador y una bolsa de hombro) por 1.250€.