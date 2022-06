El casco AR/VR de Apple podría no lanzarse en la WWDC 2022, pero quizá sea presentado

A pesar de los rumores, un experto analista sigue creyendo que el esperado casco AR/VR de Apple no saldrá a la venta hasta el 2023.

Con la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC 2022) programada para la próxima semana (del 6 al 10 de junio), muchos fans de la tecnología de la compañía están ansiosos por ver los anuncios que se harán. En particular, la gente espera que por fin veamos el largamente esperado dispositivo AR/VR de Apple, pero Ming-Chi Kuo ha indicado que no deberíamos hacernos ilusiones (según MacRumors (opens in new tab)).

Kuo tuiteó (opens in new tab) que pasará "algún tiempo antes de que el auricular AR/MR de Apple entre en producción en masa". Continúa especulando que si Apple anuncia el auricular en la WWDC del 2022 sus competidores encontrarán la forma de crear "proyectos de imitación" que llegarán a las estanterías antes del lanzamiento de Apple en el 2023.

Aunque hay que coger todos los rumores y predicciones con pinzas, Kuo tiene un sólido historial de predicción del calendario de lanzamientos de Apple siguiendo las tendencias de producción de sus proveedores. Kuo también está respaldado por rumores anteriores de que el dispositivo AR/VR de Apple no se lanzará hasta el 2023, aunque no todo el mundo está completamente de acuerdo.

Un anuncio en la WWDC 2022 sobre el casco de Apple parece posible debido a dos informes recientes. El primero es que el dispositivo fue supuestamente mostrado a los más altos ejecutivos de Apple en una reunión. Si bien esto no es una garantía, sugiere fuertemente que el auricular se está acercando al final de su desarrollo y está en un estado que puede ser demostrado. En dicha reunión, los dirigentes de Apple podrían decidir si está listo para la WWDC de este año o no.

Además, el término "realityOS" fue registrado recientemente por una empresa llamada Realityo Systems LLC. Esta empresa no tiene presencia en Internet y estas son sus dos únicas marcas registradas. Si combinamos esto con los rumores de que realityOS es el nombre de Apple para el sistema operativo de sus auriculares y que Apple tiene la costumbre de utilizar empresas fantasma similares para registrar nombres antes de los anuncios, parece que algún tipo de revelación es inminente.

¿Llegará el casco de Apple a la WWDC 2022 o no?

En nuestra opinión, la WWDC 2022 no verá el lanzamiento del casco AR/VR de Apple, pero eso no significa que no vaya a aparecer de otra forma.

La WWDC, como su nombre indica, es una conferencia de desarrolladores. Por supuesto, Apple también hace anuncios de hardware que pueden entusiasmar a los consumidores (aunque no sucedió el año pasado), pero es sobre todo un evento centrado en la industria y más técnico.

Además, la WWDC de este año será el primer gran evento tecnológico presencial de Apple tras el apogeo de la pandemia de Covid-19. Desarrolladores y periodistas se reunirán en persona para ver lo que Apple tiene que mostrar en su escenario y a puerta cerrada, aunque seguirá habiendo restricciones.

Según los informes, el diseño del dispositivo de Apple está prácticamente finalizado, lo que significa que Apple tiene por fin una idea clara de lo que su hardware será capaz de hacer cuando se lance. Pero el hardware es tan bueno como el software que tiene: nadie querrá gastar cientos (o incluso miles) de dólares en un dispositivo que no puede hacer nada.

Por lo tanto, esperamos que la WWDC 2022 sea la oportunidad de Apple para conseguir que los desarrolladores utilicen su hardware de RA/VR para despertar el entusiasmo por su nuevo dispositivo. Un entusiasmo que, a su vez, podría conducir a un soporte de software para cuando el casco se lance en el 2023.

Tendremos que esperar para ver si algo de esto llega al escenario principal de Apple, pero no nos sorprendería que su anuncio de "una cosa más" fuera un primer vistazo a realityOS o a sus auriculares. Eso sí, no esperes más que unas pocas imágenes y una breve demostración, si es que llega a aparecer algo.