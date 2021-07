Dónde ver el partido de cuartos Suiza - España de hoy, incluso sin una tele

España y Suiza se disputan el pase a semifinales de la Euro 2020 en la tarde de hoy viernes 2 de julio. El partido se jugará en el estadio Petrovsky de San Petersburgo (Rusia). Las selecciones española y suiza llegaron a cuartos de final tras una tarde de fútbol el pasado lunes que se convirtió en historia del deporte desde el mismo momento de los pitidos finales de los encuentros que disputaron respectivamente contra Croacia y Francia, nada menos que la subcampeona y la campeona del mundo.

En dos partidos reñidos como pocos, en los cuales los cuatro equipos estuvieron por momentos clasificados para la siguiente ronda, pudimos ver la belleza del fútbol en su apogeo, con muchos goles, ocasiones, remontadas, tensión, sufrimiento y entrega total hasta el último minuto.

El Croacia - España se resolvió en la prórroga, en la cual los de Luis Enrique anotaron dos dianas que acabaron con las esperanzas croatas. Previamente los balcánicos habían conseguido empatar el partido a 3 goles, yendo dos abajo, antes de que se cumplieran los 90 minutos reglamentarios, lo que supuso un tremendo golpe para la moral de los españoles. Aunque, tras sobreponerse al garrafal error del portero en la primera parte y verse con un pie fuera, La Roja ya estaba curada de espanto y, tras el pequeño descanso previo a la prórroga, salieron a cerrar el partido con actitud ganadora y un fútbol de primer nivel, con una frescura difícil de ver en un equipo que lleva 90 minutos de sacrificio constante. Mención especial a la resiliencia del portero Unai Simón, el cual, tras cometer el error que hubiera podido mandar a casa a los suyos, se sobrepuso como un auténtico profesional, olvidando en pocos minutos lo sucedido, y realizando atajadas en momentos clave para seguir manteniendo a la escuadra española viva en el partido.

Por otro lado, Suiza también se llevó el gato al agua en otro partido de infarto, en el que empezaron adelantándose en el marcador, y hubieran podido ampliar distancias de haber anotado el penalti a favor del que dispusieron. Pero Lloris paró la pena máxima, insuflando moral y energía a su equipo, y llevándolos a dar la vuelta al marcador hasta lo que parecía una victoria segura. Con un 3 - 1 favorable al combinado galo a menos de 10 minutos para el final, aún quedan franceses preguntándose cómo sus vecinos (una selección teóricamente inferior) pudieron igualar el partido en dos excelentes acciones, antes de que se cumplieran los 90 minutos. La media hora de prórroga fue una dura guerra de desgaste que no dio premio a ninguno de los dos equipos, conduciendo el partido a los agónicos penaltis, la lotería que tanto los aficionados como los jugadores desean evitar tanto como un dolor. Mbappé, la estrella del PSG y de la selección francesa, tiraba el penalti decisivo, buscando redención tras un torneo en el que no había conseguido aportar a su equipo lo que se espera de un jugador de su categoría. Y en ese punto, tras haber acertado ambas selecciones todos los lanzamientos, el portero de Suiza adivinó la trayectoria del disparo y mandó a casa a los campeones del mundo, que veían cómo la maldición de mala suerte que provoca levantar trofeos en competiciones anteriores se la jugaba a también a ellos.

Suiza - España Euro2020 Fecha: viernes, 2 de julio Hora: 18:00 hora española Estadio: Petrovsky, San Petersbugo

España pasó la fase de grupos como segunda del Grupo E, no sin sufrir hasta que el tercer partido empezó a encarrilarse. Ante Suecia empataron a 0, tras esto llegó otro empate, 1 - 1 frente a Polonia, y contra Eslovaquia se acabó encontrando la fórmula del gol, endosándoles 5 dianas que fueron un bálsamo para los nuestros. La escuadra de Luis Enrique había sido duramente criticada por periodistas y afición. Incluso quien redacta estas líneas tuvo que comerse un buen plato de desconfianza y sabelotodismo que, a pesar de la contundente victoria de España en el tercer partido del grupo, se empeñó en cocinar. Sin embargo el 5-3 de octavos ante Croacia dejó patente que este equipo puede mejorar, crecer y rectificar, incluso en el transcurso de 2 semanas de torneo. Y, tras marcar 10 goles en 2 partidos, a ver quién dice ahora que los problemas de puntería no han quedado atrás.

Por su parte, Suiza pasó a la fase del K.O. como uno de los mejores terceros, en el grupo A. En el debut ante Gales empató 1 - 1, perdió 3 - 0 contra Italia (viéndose en ese momento con pie y medio fuera de la competición) y recuperaron sensaciones frente a Turquía, a la cual mandó a casa con un 3 - 1. Lo ocurrido en el partido de octavos contra Francia, como hemos dicho antes, ya es historia, y es (junto a la eliminación de Países Bajos a manos de los checos) la mayor sorpresa del campeonato y el partido que más dinero ha costado a los apostadores.

Para buscar un antecedente entre España y Suiza en partido oficial tenemos que remontarnos a la dulce derrota de la selección en el debut del Mundial de Sudáfrica 2010, donde ganaron los suizos por 1 - 0.

Si continuamos igual, estamos en semis

Sí, es muy fácil ser optimista ahora. Como no puede ser de otra manera, una decena de goles en dos partidos bastan para cerrar la boca de las voces más críticas con este equipo que, admitámoslo, empezó el torneo sin transmitir seguridad y con muchas dudas que se transmitieron a la afición. El entrenador que cada español lleva dentro clamó contra la ausencia de Ramos, la titularidad de Morata, el plan de Luis Enrique y la entrega del equipo en general. Qué fácil es hablar desde casa. ¿Cuántos aficionados de poca fe siguen (seguimos) pidiendo otro delantero, jugadores más veteranos o incluso un cambio de seleccionador y de ciclo? Muy poquitos, si es que aún hay. De hecho España ha pasado a convertirse, por méritos propios, en una de las selecciones favoritas para llegar a la final, y a ver quién discute eso ahora.

Por lo tanto, ¿debería tener la selección nuestra confianza en el partido de esta tarde? Totalmente (sí, soy el mismo que dijo respondió "no sé, no sé" a esa misma pregunta en el anterior partido). Podríamos decir que los resultados hablan por sí solos, pero lo cierto es que esos goles van acompañados de un buen juego, un buen trabajo psicológico y una compenetración como grupo que invita a soñar. Y puede que Suiza de otro campanazo y nos mande para casa, uno ya no se puede fiar visto lo visto en lo que llevamos de torneo, pero lo que sí ha quedado claro es que España ha sabido competir. La calidad del fútbol de España ha ido creciendo poco a poco durante esta Euro y, aunque sería un error dar por muertos a los verdugos de los campeones de Rusia 2018, no es lo mismo perder jugando mal que dejándose la piel. Hace dos partidos, una derrota hubiera hecho rodar cabezas y creado un cisma sobre cuál debe ser el camino a seguir de cara a la próxima clasificación para el mundial. En este momento, unas horas antes del partido contra Suiza, podemos estar todos de acuerdo en que, sí, podemos perder, pero queremos seguir contando con este grupo para la próxima vez que haya que defender la camiseta roja. Se lo merecen, han trabajado, han escalado la montaña por el lado difícil, han olvidado los ataques que les llegaban desde todos los flancos y, pase lo que pase hoy, han demostrado ser una de las mejores selecciones de Europa, y eso siempre te hace un hueco entre las mejores del mundo. Mantener eso entre ceja y ceja siempre es una inestimable ayuda para afrontar el compromiso de esta tarde con cierta ventaja sobre el rival. Y sí, Suiza también está en una nube tras quitarse de en medio a Francia, pero la realidad es que, aunque estamos empatados a remontadas, sufrimiento, una buena racha goleadora y trayectoria ascendente, España es técnicamente muy superior a Suiza (la cual va a acusar la ausencia de su capitán y jugador estrella por acumulación de amarillas), lo que significa que si La Roja sale al campo a seguir haciendo lo que sabe, sin dejar de respetar al rival y a la competición, y con permiso del caprichoso dios Fútbol, la lógica dice que esta noche estaremos celebrando ser semifinalistas.



Suiza - España: ¿dónde verlo?

Esta Eurocopa está siendo ofrecida en abierto por televisión por el grupo Mediaset, y las emisiones de los partidos más importantes se reparten entre Cuatro y Telecinco. Concretamente, el partido de España de hoy se podrá ver en Telecinco a partir de las 18:00h.

Cómo ver el Suiza - España en streaming

¿Cómo? ¿Que va a jugar España y (seleccione su problema) tu tele se ha estropeado / se ha cortado la señal / no tienes televisión en casa? ¡Tranquilo! En toda España se pueden ver los partidos de la Eurocopa por internet, accediendo a las webs de Cuatro y Telecinco. Desde estas páginas puedes ver las emisiones en directo de ambos canales y, por lo tanto, puedes sintonizar los partidos que se emitan en esas cadenas. También tienes la opción de usar la plataforma Mitele.

¿Qué es Mitele?

Mitele es una plataforma de televisión a la carta y en directo de Mediaset España. Desde aquí se pueden ver contenidos de Cuatro, Telecinco, FDF, Energy, Divinity y Be Mad. Con ella puedes acceder a su programación en cualquier momento y desde cualquier dispositivo gracias a sus aplicaciones para smart Tvs, Android o iOS.

Cómo ver el Suiza - España desde el extranjero

Si estás en el extranjero, probablemente no podrás sintonizar el partido como lo harías normalmente desde casa. Esto se debe al bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran. No te preocupes, ya que tienes la opción de usar una VPN para conectar con tu plataforma preferida estés donde estés. Es realmente fácil de hacer, así que no sientas que tienes que perderte este partidazo porque coincide con tus merecidas vacaciones.

