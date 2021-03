Apple podría haber discontinuado discretamente algunos modelos de iMac 4K

Aparentemente, Apple ha detenido la producción de los modelos de iMac de 21.5 pulgadas que cuentan con SSD de 512GB y 1TB de almacenamiento, lo que podría significar que hay un diseño renovado en el horizonte.

Estos dos modelos están marcados actualmente como "no disponibles" en la página web de Apple, aunque otros modelos de iMac 4K siguen estando disponibles para su compra. No ha habido un anuncio oficial indicando que estos dispositivos se hayan sacado del mercado, pero anteriormente han habido especulaciones previas que afirman que Apple va a renovar el diseño de los iMacs en 2021, para sustituir el estilo de los modelos de 21.5 y 27 pulgadas.

Esta información fue filtrada a Apple Insider por una "fuente de hace mucho tiempo", pero al igual que con cualquier información no oficial, no podemos saber si esta información de la industria es verídica a ciencia cierta.

No esperamos un diseño exterior nuevo, dado el historial de las renovaciones de la marca cuando actualizó de PowerPC a Intel, o el más reciente cambio a Apple Silicon. Según lo que acostumbra a hacer Apple, probablemente lo que harán será actualizar el hardware, dejando el diseño del chasis tal y como está, al menos hasta que algún cambio de este tipo sea necesario. Como suelen decir, si no está roto, no lo arregles: más vale malo conocido, que bueno por conocer.

¿Veremos el iMac M1 en 2021?

Tampoco queremos descartar por completo la idea de un nuevo diseño visual; el conocido filtrador John Prosser publicó lo que aparentemente sería un prototipo de diseño para el iMac M1 en algunos colores nostálgicos similares a los que se encuentran en el nuevo MacBook Air M1.

También se ha sugerido que estos modelos actualizados podrían tener un diseño más parecido al del monitor de Apple Pro Display XDR. Ha pasado ya algún tiempo desde que vimos una actualización en el diseño de la gama iMac, pero aún no tenemos una fecha aproximada para el lanzamiento de estos nuevos modelos.

Si los rumores son ciertos, tal vez podamos atisbar algo antes de que finalice el 2021. Realmente nos emociona poder ver lo que el potencial del M1 podría aportar a los ordenadores Todo-en-uno de Apple, independientemente de que se incluya un posible lavado de cara.

Vía Apple Insider