Apple planea triplicar con creces su capacidad de autoconstrucción de energía crítica a partir del 2023, según un informe publicado por la empresa de análisis Structure Research.

Su informe (según DailyHostNews (opens in new tab)) cubre todos los grandes hiperescaladores y ha identificado a Apple como el que más crecerá en los próximos años. La capacidad energética (en la jerga de los centros de datos) es una importante medida de crecimiento, ya que indica cuánta energía hay disponible para alimentar no sólo los servidores, sino también otros elementos auxiliares como iluminación, centrales eléctricas, SAI, aire acondicionado, etc.

Se espera que Apple añada más de 1,4GW de capacidad para alcanzar los 2GW, un aumento del 233% que es proporcionalmente el mayor de la competencia. Mientras que Google sigue siendo el mayor actor (con potencial para casi duplicar su capacidad hasta los 3 GW), Apple se centra por completo en sus propios dispositivos activos. Superó los 2.000 millones en febrero del 2023 y confirmó que tiene más de 900 millones de usuarios de iOS suscritos a una o más aplicaciones.

En otras palabras, a diferencia de Microsoft, Google y Amazon, Apple no es un hiperescalador público y, a diferencia de Facebook, no tiene que mantener un servicio utilizado diariamente por miles de millones de usuarios en una amplia variedad de plataformas.

La capacidad extra de energía del centro de datos significa que Apple podría estar buscando lanzar servicios que requieren mucha más energía para funcionar, que podría ser realidad virtual/aumentada (y ha habido muchos rumores en torno a un auricular VR de Apple) o un mayor impulso en los servicios - que no requiere tener nuevo hardware. Sí, se podría argumentar que Apple podría utilizar la capacidad extra para lanzar un servicio de creación de sitios web para beneficiar a las miles de pequeñas empresas que dependen de iCloud, pero lo dudamos.

¿Siri y ChatGPT?

Cientos de millones de usuarios ya han probado Siri, y sigue siendo la competencia más cercana de Apple a la actual estrella, ChatGPT. Sin embargo, Siri (que cumple 12 años en el 2023) ha permanecido en gran medida en la sombra y confinada a un único canal: la voz. ¿Qué pasaría si la participación de Siri en la vida de los usuarios pudiera ir más allá del típico "oye Siri, ¿qué noticias hay hoy?" y se convirtiera en conversaciones mucho más profundas tanto en audio como en texto y visuales?

Hay tres razones por las que Apple podría querer hacerlo: en primer lugar, es otra forma de reforzar el atractivo del ecosistema de la empresa, y otro punto convincente en su presentación anual de la WWDC.

En segundo lugar, Apple podría poner fin a su lucrativo acuerdo de búsqueda con Google lanzando su propio motor de búsqueda a lo ChatGPT con Siri en su núcleo. El NYTimes informó en el 2020 de que el acuerdo tenía un valor de hasta 12.000 millones de dólares al año, una cifra que probablemente se dispare a medida que el número de usuarios activos también siga creciendo. Se trata de una tasa Google que, de retirarse, podría eliminar una quinta parte de los ingresos netos de Google y hacer caer sus acciones.

La tercera razón es que un movimiento así permitiría a Apple conseguir su propio momento AWS creando lo que serían los cimientos de futuros servicios; y podría hacerlo utilizando su propio hardware: la familia M y su motor neural.

Sabemos que la M1 Ultra, la CPU más rápida de Apple hasta la fecha, tenía un rendimiento de 22 TOPS (billones de operaciones por segundo) y ahora la expectativa (basada en lo que sabemos de la M2) es que la M2 Ultra (cuyo lanzamiento está previsto para marzo de 2023) supere la barrera de los 30 TOPS.

Con acceso a líneas de litografía de vanguardia y control vertical sobre toda la pila de hardware, Apple podría emular a Amazon, cuyos procesadores AWS basados en Graviton Arm están amenazando a las líneas de la familia Xeon y Epyc. ¿Podría un hipotético procesador S1 (S de servidor) impulsar la próxima generación de servicios de Apple?