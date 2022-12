Apple permitirá a los propietarios de Mac y iPhone en Europa reparar sus propios dispositivos

Apple ha anunciado la ampliación de su programa Self Service Repair a Europa.

El programa Self Service Repair sólo ha estado disponible en EE.UU. hasta ahora (desde abril del 2022), y permite a los propietarios de Macs y iPhones de Apple pedir las piezas pertinentes para reparar su dispositivo ellos mismos (además de las instrucciones y las herramientas necesarias para completar el trabajo).

Como informa The Guardian (opens in new tab), Apple ofrece ahora este plan en los siguientes países europeos: Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y Suecia.

Sin embargo, no se puede reparar cualquier dispositivo, y solo ciertos modelos de iPhone y Mac (dispositivos a partir del 2020) son elegibles para un trabajo de auto-reparación.

Eso incluye los modelos iPhone 12 y iPhone 13 (y el iPhone SE 3), además del MacBook Air M1 (2020), MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020) y MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas (2021).

El "repáralo tú mismo" no es para todo el mundo

Aunque se trata de una selección limitada de dispositivos que pueden acogerse al plan, es la misma que en Estados Unidos, por lo que los ciudadanos europeos recibimos exactamente la misma oferta, pero hemos tenido que esperar más tiempo para beneficiarnos de ella.

El plan también incluye otros detalles útiles, como la posibilidad de alquilar un kit de herramientas para realizar una reparación, en lugar de comprar las herramientas (algunas de las cuales son caras). Y obviamente es bueno ver que esta capacidad se expande más allá de las fronteras de Estados Unidos (aunque se prometió que llegaría a otros lugares a finales del 2022, así que Apple lo ha dejado bastante bien para la entrega en ese sentido).

Lo que también vale la pena señalar es que ponerte a reparar tu propio Mac o iPhone no es un asunto que debas tomar a la ligera. Aunque se proporcionan instrucciones completas junto con las piezas y herramientas mencionadas, sólo aquellos que se sientan cómodos, por ejemplo, construyendo su propio PC desde cero (como mínimo) deberían siquiera plantearse abrir un MacBook para empezar a juguetear con lo que haya dentro. Para los propietarios un poco menos informados, esto podría ser una ruta peligrosa que lleva a empeorar las cosas, no a mejorarlas.

Para la mayoría de la gente, siendo realistas, la auto-reparación no es la mejor opción, y deben utilizar los canales normales para solucionar los problemas de Mac o iPhone (conseguir que Apple lo haga, o un proveedor de servicios autorizado para las reparaciones).