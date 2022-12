Apple Music Sing convertirá tu iPhone en un karaoke portátil

Apple ha anunciado una nueva función para Apple Music que podría ayudarte a convertirte en una superestrella del karaoke.

El mejor servicio de música en streaming del gigante tecnológico recibirá una actualización "a finales de este mes" con el lanzamiento de Apple Music Sing. Esta función llegará a dispositivos como el iPhone 14 y el iPad Air (2022) como una actualización de la herramienta preexistente Apple Music Lyrics para usuarios de todo el mundo y de forma gratuita.

Cuando se lance, no sólo podrás seguir la letra de una canción compatible en tiempo real, sino que con el lanzamiento de Sing (opens in new tab) también podrás controlar el volumen de la pista vocal. Si estás empezando a aprenderte la letra y la melodía de una canción, puedes tener las voces a todo volumen; luego, a medida que vayas confiando en tus habilidades, puedes bajar el volumen de la voz para hacer tuya la interpretación.

Y lo mejor de todo es que, incluso cuando bajes el volumen de las voces, seguirás teniendo a la banda tocando a todo volumen detrás de ti, así como el apoyo opcional de los coros.

Apple Music Sing no es solo para canciones con cantantes solistas. Tú y un amigo podréis cantar a dúo, o bajando el volumen de uno de los cantantes podréis hacer un dúo virtual con vuestro cantante favorito.

Apple Music Sing (Image credit: Apple)

Sin embargo, mientras esperamos más detalles de Apple, parece que habrá algunas limitaciones decepcionantes para esta divertida función, al menos en su lanzamiento.

Por un lado, no podrás silenciar por completo la pista de voz original. Aún no sabemos hasta qué punto se puede silenciar a un cantante, pero esperamos que sea lo suficiente como para que no se oiga a la vez que nuestra propia voz. Estamos deseando probar Apple Music Sing para comprobarlo.

Otra cuestión es que, al tratarse de una ampliación de Apple Music Lyrics, esperamos que las canciones que actualmente no son compatibles con esta función tampoco lo sean con Apple Music Sing. Dicho esto, 10.000 canciones ya admiten letras en tiempo real, así que aunque tu dueto favorito, himno épico o balada desgarradora no esté disponible en el momento del lanzamiento, es probable que haya algo que te guste.

Además, si eres alguien que utiliza Apple Music en un dispositivo que no es de Apple, esta característica no se dirigirá a ti. Eso se basa en el comunicado de prensa de Apple, que dice que la función está llegando a "modelos compatibles de iPhone y iPad, así como el nuevo Apple TV 4K", ningún otro dispositivo va a tener soporte para Apple Music Sing en el lanzamiento.

Esperemos que estas restricciones no duren demasiado y que más usuarios puedan cantar sus canciones favoritas.