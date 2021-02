Android 12 podría por fin solucionar uno de los problemas más molestos de los smartphone

Si bien los teléfonos de hoy en día son increíblemente, digamos, inteligentes, todavía hay algunas cosas molestas a las que hay que acostumbrarse, y una de ellas es la rotación automática, que a veces se activa cuando en realidad no queremos que la pantalla se gire. Se supone que esta función rota la pantalla cuando se gira el teléfono, para que siempre esté en la posición correcta, pero a menudo "se equivoca", por lo que es una excelente noticia que Android 12 ponga por fin solución a este problema.

Según 9to5Google, Android 12 hará que la rotación automática no se active según la postura del teléfono, sino basándose en su orientación con respecto a tu cara, utilizando la cámara frontal. Por lo tanto, la pantalla siempre estará en la posición que desees en cada momento, ya estés acostado o de pie.

El mayor problema con la rotación automática es que no funciona bien cuando estás acostado, ya que la pantalla se gira para quedar hacia arriba, pero claro, así no es como la estás mirando. Sin embargo, ese no es el único problema, ya que cuando sujetas el teléfono de forma plana, a veces la pantalla se gira sin ninguna rezón aparente. Esta próxima característica podría hacer que funcione mucho mejor.

¿Cuál es el truco? Pues al parecer esta nueva función solo estará disponible en los teléfonos Google Pixel, pero esperamos que esté disponible pronto en teléfonos de otras marcas.

Otras filtraciones de Android 12

Además del ajuste de la función de auto-rotación, se han filtrado otras posibles características de Android 12, todas desde XDA Developers.

Un de los nuevos modos filtrados se llama 'Brillo Reducido', y es una función de accesibilidad destinada a ayudar a las personas con discapacidad visual; presumiblemente, le quita contraste a la pantalla para que sea más fácil de ver. Sin embargo, todavía no sabemos mucho sobre este modo.

En segundo lugar, se habla de un nuevo modo centrado en los juegos, aunque todavía no hay detalles sobre lo que aportará. Muchas marcas de teléfonos tienen sus propios modos de juego y, a menudo, silencian las notificaciones, enfocan toda su potencia de procesamiento en el juego y, a veces, brindan funciones adicionales como controles en pantalla y compatibilidad con mandos de juego.

Por eso creemos que el nuevo modo de juego de Android 12 podría traer características similares, pero tendremos que esperar para conocer más sobre este tema. Todas estas características de momento son solo rumores, y tendremos que esperar hasta que Google muestre el software a mediados de 2021 para saber las características confirmadas oficialmente.