Los propietarios de Garmin Fenix 7 y Epix reciben gratis algunas funciones exclusivas Pro

Garmin ha lanzado una nueva actualización de software beta pública para los usuarios de sus líneas de relojes premium Fenix 7, Epix y Marq, que añade 30 nuevos perfiles de entrenamiento y funciones como sus puntuaciones Hill y Endurance.

Estas puntuaciones Hill y Endurance eran exclusivas de dos de los mejores relojes de Garmin, el Garmin Fenix 7 Pro y el Garmin Epix Pro lanzados en junio de 2023, pero ahora están disponibles para otros relojes premium de Garmin, siempre y cuando hayas optado por el programa beta público de Garmin. Si no lo has hecho, y no quieres hacerlo, no te preocupes: el hecho de que se estén probando en estos relojes significa que llegarán oficialmente en una actualización muy pronto.

Detectada por nuestro sitio hermano Advnture, la actualización también corrige una larga lista de errores y añade ajustes como Backup & Restore, una nueva aplicación Gaming, mejoras en la funcionalidad del golf y un nuevo diseño del mapa del campo en pantalla dividida. La versión beta 14.23 está disponible en los siguientes relojes:

Garmin Fenix 7 (todos los modelos)

Garmin Epix (Gen 2)

Garmin Fenix 7 Pro

Garmin Epix Pro

Garmin Enduro 2

Garmin Quatix 7

Garmin MARQ series (Gen 2)

Los perfiles de entrenamiento publicados incluyen fútbol americano, kayak, hockey sobre hierba, hockey sobre hielo, fútbol, lacrosse, rugby, ultimate disc, cricket, BMX, deportes de raqueta "y mucho más". Por el momento no está claro si los perfiles de entrenamiento incluyen métricas exclusivas, o si se trata simplemente de clasificaciones básicas que controlan la frecuencia cardiaca y la quema de calorías.

Más interesante es la adición de soporte para las puntuaciones Hill y Endurance, dos nuevas características que sabíamos que iban a llegar a otros relojes con el tiempo. La puntuación en cuestas mide tu eficiencia en las subidas, mientras que la puntuación de resistencia utiliza tu VO2 máximo para darte una indicación de lo bueno que eres en los entrenamientos de larga distancia y baja intensidad.

Si quieres probar estas funciones, puedes inscribirte en la beta pública de Garmin.

Menos razones para comprar el Pro

(Image credit: Izf / Shutterstock)

Todos los relojes mencionados anteriormente son dispositivos deportivos de gama alta y caros de Garmin. Sin embargo, al tomar funciones que antes eran exclusivas de los Garmin Fenix 7 Pro y Epix Pro y ponerlas en otros relojes, sobre todo en los que son algo más baratos, como los modelos básicos, ofrece menos motivos para comprar esos modelos Pro.

En mi análisis del Garmin Epix Pro, escribí que "no puedo evitar la sensación de que, aparte de la nueva linterna LED [del Epix Pro], todo podría haber sido fácilmente una actualización de software", y parece que así es. No me quejo, ni mucho menos, ya que permite a quienes compren un reloj Fenix 7 o Epix más antiguo, incluso de segunda mano, obtener nuevas funciones para utilizar en sus dispositivos y seguir mejorando en sus entrenamientos, haciendo que sus compras rindan más.

Una de las mejores cosas de Garmin es que sigue añadiendo nuevas funciones a sus relojes, por lo que siempre tienes cosas nuevas con las que jugar. Todo lo contrario de lo que ocurre con Fitbit, que va eliminando funciones.