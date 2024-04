El Samsung Galaxy Ring podría tener pronto un nuevo y gran rival

Parece que nuestra lista de los mejores anillos inteligentes va a necesitar una revisión más pronto que tarde, porque no sólo está a punto de lanzarse el Samsung Galaxy Ring, sino que parece que Black Shark también planea un anillo inteligente.

Black Shark es una submarca de Xiaomi más conocida por sus teléfonos para juegos, como el Xiaomi Black Shark 5 Pro, pero IT Home (según Notebookcheck) ha compartido algunas imágenes promocionales y detalles de lo que afirma es el nuevo wearable.

Como nuestro chino no es muy bueno, no podemos decir si estos materiales promocionales han sido proporcionados oficialmente por Black Shark o si se han filtrado. Google Translate sugiere que son oficiales, y esa es la línea que sigue Notebookcheck, pero no podemos encontrar mucha información sobre ellos en otros sitios en línea.

Saca tus propias conclusiones, pero dada la expectación que hay actualmente en torno a los anillos inteligentes y la calidad de las imágenes que se muestran aquí, podemos creer que un anillo inteligente de Black Shark está en camino, aunque todavía no se haya anunciado oficialmente.

Entrando al círculo

(Image credit: IT Home)

Además de las imágenes, también tenemos algunos detalles sobre este anillo inteligente: al parecer, sólo tendrá 2,2 mm de grosor y ofrecerá una autonomía de hasta 180 días. Teniendo en cuenta que el Oura Ring 3 dura una semana entre carga y carga, es una cifra impresionante, aunque suponemos que se refiere a cuando el anillo está en modo de espera, es decir, cuando no se utiliza activamente.

En cuanto a las capacidades del anillo inteligente, se menciona el seguimiento de la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre y la temperatura corporal. Black Shark (a través de Google Translate) promete poner "la salud al alcance de la mano" con este wearable.

De momento no hay indicios de cuándo saldrá a la venta ni de su precio. Dada la implicación de Xiaomi, es posible que la disponibilidad sea limitada fuera de China, pero tendremos que esperar para saberlo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

En cuanto a los rivales del anillo inteligente Black Shark, todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre el Samsung Galaxy Ring. Samsung ha confirmado que existe y que llegará este año, pero aparte de eso seguimos sin saber nada, aunque los rumores apuntan a que se presentará en julio.