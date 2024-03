Un error en las Meta Quest 3 ha dejado las gafas inservibles para mucha gente - pero hay una solución en camino

Si aún no has instalado la actualización v62 de tus Meta Quest 3, quizá debas esperar un poco más, porque algunos usuarios que ya han descargado la actualización, que fue lanzada el mes pasado, se han visto afectados por una molesta ventana emergente de advertencia que les dice que hay polvo o suciedad en el puerto USB, cuando este no es el caso.

Lo que hace que esta ventana emergente sea especialmente molesta es que, incluso si intentas descartar la falsa advertencia, vuelve a aparecer una y otra vez, dejando las gafas "esencialmente inservibles", según algunos usuarios descontentos con las Meta Quest 3.

No está claro cuál es la causa del problema. Pero Meta nos trae buenas noticias... más o menos.

Te recomendaos que solo uses cargadores oficiales de las Quest 3 (Image credit: Meta)

En la página principal del Foro de la Comunidad Meta, donde la gente ha estado compartiendo sus experiencias, un moderador oficial del soporte de Meta Quest ha compartido una actualización que dice "Problema replicado. Arreglo en curso".

Si bien esto es una gran noticia para los muchos usuarios de las Quest 3 molestos por la falsa advertencia del puerto USB-C, el moderador hizo hincapié en que el equipo todavía no sabe cuándo estará disponible dicha solución; sólo ha dicho que han sido capaces de replicar el problema, y que han comenzado a probar posibles soluciones.

Esta imprecisión ha provocado un enfado comprensible entre los afectados, especialmente entre aquellos que llevan más de seis semanas teniendo problemas con el mensaje de advertencia desde que se lanzó la actualización v62. En el hilo del foro enlazado más arriba, hemos visto a gente amenazando con no volver a comprar tecnología Meta VR nunca más, recomendando que se solicite la devolución del cargo en la tarjeta de crédito con la que se compraron las gafas y, en general, expresando su frustración por el problema.

Si estás en esta situación, ¿hay algo que puedas hacer?

¿Qué puedes hacer para el evitar este error de las Quest 3?

¿Se puede evitar este error? (Image credit: Meta)

Como hemos dicho antes, como no se sabe cuál es la causa de este problema, por lo que es difícil recomendar lo que puedes hacer para evitarlo. El principal consejo que podemos darte es que no actualices a la versión v62 si aún no lo has hecho.

Si ya has actualizado a la v62, basándonos en lo que hemos visto en el hilo de la comunidad, te sugerimos que utilices únicamente el cable de carga oficial de Meta Quest 3 con tus gafas, ya que algunas personas han sugerido que los cables de terceros han sido la causa de sus problemas. También te recomendamos que utilices las gafas para jugar de forma autónoma en lugar de por cable para evitar que aparezca la ventana emergente.

Sin embargo, si te aparece la ventana emergente, no parece que haya mucho que puedas hacer más allá de intentar evitarla. Hemos visto a algunas personas decir que sólo aparece cuando sus gafas están cargados al 80-100%, por lo que tal vez es posible que si no recargas tus Meta Quest 3 al completo puedas evitar el problema. Por otro lado, algunas personas han dicho que reiniciar su dispositivo hizo que el error desapareciera (aunque otros han dicho que no tuvo ningún efecto).

Lamentablemente, estas son las mejores soluciones que se nos ocurren hasta que Meta publique una actualización adecuada, así que esperemos que no tarden mucho, aunque dada la vaguedad de los plazos que Meta ha ofrecido, quién sabe cuánto tiempo tendremos que esperar.