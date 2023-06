A las Apple Vision Pro les podrían algunas funciones en su lanzamiento, según una filtración

Las gafas Vision Pro de Apple aún no han salido a la venta, y puede que no lo hagan hasta dentro de un año. Pero eso nunca iba a impedir que Apple siguiera trabajando en lo que vendría después, y ahora un informe reciente sugiere que no se trata sólo de uno, sino de dos nuevos auriculares.

Desafortunadamente para los aspirantes a Vision Pro, ese mismo informe también sugiere que Apple se reservará algunas características de VisionOS para cuando esos sucesores se compartan con el público. Y lo peor de todo, son características que originalmente estaban previstas para el lanzamiento de Vision Pro en su lugar.

Sin embargo, Apple parece haber optado por retrasar esas características de software hasta que el próximo hardware esté listo, y eso, entre otras cosas, podría ser suficiente para dar a los compradores potenciales una razón para considerar colgar el fuego. No es que nos imaginemos que la gente está haciendo cola para comprar este dispositivo tan caro, incluso si resulta ser el mejor dispositivo VR jamás se ha hecho.

Dos mejor que uno

En su boletín semanal Power On, Mark Gurman, de Bloomberg, informa de que Apple ya tiene en desarrollo no una, sino dos nuevas versiones del casco Vision Pro, una de las cuales será mucho más barata. Apple no anunció el Vision Pro hasta la WWDC del 5 de junio, pero ya ha trasladado a algunos empleados de ese proyecto a equipos que están trabajando en lo que vendrá después en la línea AR/VR de Apple.

Ya habíamos hablado de los dos nuevos modelos Vision Pro, pero el último informe de Gurman sugiere que las nuevas funciones de software se estrenarán con esos modelos actualizados, en lugar de con el primer casco, aunque este no se lanzará hasta el 2024.

Gurman afirma que Apple está trabajando en "la capacidad de mostrar varias pantallas de escritorio de Mac cuando se conecta de forma inalámbrica a un Vision Pro", mientras que el primer Vision Pro sólo se conectará a un único escritorio en su lanzamiento. También se ha sugerido que Apple Fitness Plus se integrará de algún modo, lo que permitirá a los usuarios de los auriculares hacer ejercicio en un mundo AR/VR.

Por último, Gurman dice que Apple también quiere ofrecer "la posibilidad de que varios usuarios de Vision Pro en una conferencia FaceTime de varias personas utilicen Personas." Las Vision Pro que saldrán a la venta en la primera mitad del 2024 solo permitirá llamadas uno a uno con los inquietantes avatares 3D de Apple.

Por supuesto, aún es pronto para saber cuándo anunciará Apple estos nuevos auriculares, y tampoco sabemos cuánto costará ese modelo más barato. Es de esperar que sepamos más a medida que se produzcan filtraciones en los próximos meses.

Es un poco decepcionante que Apple aparentemente vaya a retener algunas funciones, y es especialmente extraño que se sepa ahora, cuando todavía faltan más de seis meses para que salga a la venta la primera versión de los auriculares. Imaginamos que Apple dispone de tiempo suficiente para implementar esas funciones, lo que hace que todo esto sea aún más descorazonador.

En otras palabras, probablemente nos abstendremos de gastar 4.000€ en las Vision Pro el año que viene, al menos a menos que Apple confirme que estas funciones serán retrocompatibles cuando finalmente lleguen.