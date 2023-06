5 funciones que Apple puede haber eliminado de las Vision Pro antes incluso de que salgan a la venta

Las Vision Pro de Apple no saldrán a la venta hasta principios del 2024. Sin embargo, es posible que ya se hayan eliminado algunas funciones.

Un reciente informe de la web de noticias tecnológicas The Information revela cuáles son las cinco características que faltan e incluso entra en un poco de detalle explicando por qué Apple aparentemente consideró oportuno eliminarlas. A continuación figura una lista de cada una de ellas. Tenga en cuenta que Apple no ha comentado públicamente nada de esto y que todavía hay una posibilidad de que cualquiera de ellos podría aparecer en una futura actualización. No están completamente descartadas, todavía. Como afirma The Information, puedes ver la tecnología que falta como una hoja de ruta hacia dónde pueden ir las Vision Pro tras su lanzamiento.

1. Aplicaciones de fitness

Por el tráiler oficial sabemos que las Vision Pro incluirán una aplicación de meditación, pero nada más relacionado con el ejercicio físico. Resulta que había planes para introducir mucho más contenido centrado en la salud. Apple, en un momento dado, estaba trabajando en una aplicación de tai chi completa con una guía en el dispositivo para ayudar a la gente con los ejercicios y el software de yoga que habría utilizado el "auricular de la cámara hacia abajo para medir la respiración".

Además, los desarrolladores de Apple buscaron la forma de instalar "almohadillas faciales más adecuadas" para los entrenamientos intensos. Algunos empleados incluso mantuvieron conversaciones con marcas como Nike para algún tipo de colaboración.

Las razones por las que los planes de fitness fracasaron son, según el informe, 1) el paquete de baterías externas estorbaba y 2) la pantalla de cristal de la parte frontal era "demasiado frágil para sobrevivir a un golpe con un mueble".

2. Juegos con mandos precisos

Los videojuegos son uno de los principales atractivos para quienes desean adquirir un casco de realidad virtual. Después de todo, hay un montón de grandes títulos de realidad virtual disponibles para otras plataformas. Así que puedes imaginarte la decepción de muchos cuando se reveló que las Vision Pro no proporcionarán una experiencia de juego única. Tendrás que usar un gamepad para jugar.

En cuanto a la razón por la que la compañía no está apostando por los videojuegos en sus auriculares, un ingeniero de Apple declaró en un canal de Slack que el seguimiento de la mano del dispositivo es "genial para realizar gestos [y] proporcionar retroalimentación visual", pero no para nada preciso. Sin esos controles precisos, no es posible jugar con las Vision Pro.

3. Aplicaciones para Mac

En la presentación, el mundo vio que las Vision Pro eran capaces de ejecutar sus propias versiones optimizadas de software para Mac. Los ingenieros de la empresa intentaron ver si era posible "coger" una aplicación de un Mac o MacBook de sobremesa y arrastrarla sin problemas al dispositivo. Por desgracia, no lo consiguieron.

A pesar de que las Vision Pro llevan el chip M2 de Apple, que se puede encontrar en algunos MacBooks de gama alta, el sistema operativo de los auriculares, visionOS, está basado en iOS. Esto significa que los auriculares no pueden ejecutar directamente aplicaciones de Mac sin limitaciones.

4. Contenidos aumentados del Apple TV Plus

Uno de los principales argumentos de venta de las Vision Pro es que permite ver películas o jugar a videojuegos en una enorme pantalla virtual. Pero, ¿sería posible ofrecer a los usuarios una experiencia mucho más inmersiva?

En el acto de presentación, Apple mostró a varios periodistas un vídeo pregrabado en el que se veía "un partido de baloncesto profesional sentado en primera fila con una visión estereoscópica en 3D de 180 grados". Imagínese darse la vuelta y ver a Los Angeles Lakers o Miami Heat justo a su lado. La empresa no ha explicado por qué la demo no se ha mostrado al público. Sin embargo, The Information conjetura que podría deberse al "estado actual de las velocidades de Internet y la cantidad de datos necesarios... para que la experiencia sea fluida". La tecnología aún no está ahí.

5. Seguimiento corporal completo

Se desconoce si alguna de las cuatro entradas anteriores llegará a ver la luz, pero se dice que una de las que aún está en preparación es el seguimiento de cuerpo completo. Esta tecnología escanea el cuerpo, la cara y las manos de una persona para seguir sus movimientos antes de "representar su imagen en un espacio 3D". La idea es representar movimientos realistas al hablar con otras personas a través de auriculares. El objetivo es que todos se sientan como si estuvieran en la misma habitación. En lugar del seguimiento de todo el cuerpo, tenemos personas digitales para FaceTime.

Se desconoce por qué Apple eliminó el seguimiento de todo el cuerpo de la presentación, pero el informe da a entender que la tecnología llegará en algún momento.

Aunque el lanzamiento del Vision Pro está previsto para dentro de unos seis meses, a principios del 2024, todavía queda trabajo por hacer. The Information señala que ni un solo ejecutivo o empleado de Apple se ha puesto el dispositivo "delante de un público en directo" fuera de un grupo selecto. Incluso entonces, a ese grupo no se le permitió ver "Siri o el teclado virtual", entre otras cosas, en acción. Parece que el casco no está listo para su primera aparición pública. Con un poco de suerte, pronto tendremos en nuestras manos una versión de demostración.