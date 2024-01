La incorporación de Google Bard AI a Mensajes podría cambiar para siempre nuestra forma de enviar mensajes de texto

Bard, el chatbot experimental de Google, podría llegar a la aplicación Mensajes de Google en un futuro próximo, y promete aportar importantes mejoras a los chats telefónicos.

El informador Assembler Debug ha descubierto la función en el código beta de la aplicación Mensajes de Google. Las funciones mejoradas con IA aún no están disponibles, y Assembler Debug afirma que no parece funcionar. Sin embargo, según las imágenes filtradas, puedes utilizar Bard para que te ayude a escribir mensajes de texto, así como a concertar una cita y a elaborar un mensaje para llamar a tu jefe y decirle que estás enfermo, además de otras conversaciones difíciles.

Bard en Mensajes de Google también podría ayudar a traducir conversaciones e identificar imágenes, así como a explorar intereses. El código sugiere que también podría ofrecer recomendaciones de libros e ideas de recetas.

Según el examen de su código, se cree que la aplicación utiliza los datos de tu ubicación y la información de chats anteriores para ayudar a generar respuestas precisas. Sin embargo, el usuario puede dar su opinión sobre la respuesta de Bard con un pulgar hacia arriba o hacia abajo mediante una pulsación larga, así como copiar, reenviar y marcar como favoritas sus respuestas, ayudando así a la IA a saber si su respuesta ha sido adecuada.

El nombre en clave del proyecto "Penpal" se observó en una versión beta (20240111_04_RC00) de la aplicación Mensajes de Google. Según 9to5Google, se puede acceder a Bard seleccionando la opción "Nueva conversación", lo que permite seleccionar Bard como una opción de chat independiente.

Debes tener dieciocho años para utilizarlo y las conversaciones con Bard en la aplicación Mensajes no se cifran de extremo a extremo ni se tratan como privadas, a diferencia de los mensajes intercambiados con tus contactos. Por tanto, evita enviar mensajes personales o delicados a través de la aplicación cuando Bard esté activado.

Google afirma que los historiales de chat se conservan durante dieciocho meses para ayudar a mejorar Bard y podrían ser revisados por un humano, pero no se asocia ninguna información a tu cuenta más allá de tres años. Google recomienda no decir nada a Bard que no quieras que otros vean. Las conversaciones con Bard podrían ser revisadas por Google, pero no son accesibles para otros usuarios. Sin embargo, puedes eliminar tu historial de chat con Bard en cualquier momento, lo que tardará 72 horas en eliminar los datos.

Recuerdos de Allo

La inclusión de Bard AI en la app Mensajes parece recordar ligeramente al pasado proyecto Google Allo, que incorporaba el Asistente de Google tanto en las solicitudes independientes como en los chats. Este servicio se cerró en 2019, pero podría seguir vivo de alguna manera a través de esta integración de Bard.

Cuando se le preguntó directamente a Bard dijo: "Si bien no puedo decirlo con certeza en este momento, hay fuertes indicios de que podría estar disponible con los mensajes de Google RCS en el futuro".

Bard luego pasó a decir que la integración con los mensajes de Google se estaba probando en marzo de 2023 y la funcionalidad se alinea con las capacidades de Bard para procesar el lenguaje, generar texto y responder a las preguntas, así como resumir la información por lo que es un ajuste natural para mejorar los mensajes.

La integración de la IA en las aplicaciones de mensajería refleja el afán de muchas compañías por infundir tecnologías de IA en sus próximos smartphones, con las funciones Galaxy AI de Samsung como ejemplo reciente. Google, sin embargo, no es ajeno a las herramientas de IA en sus teléfonos, con funciones como Magic Eraser, Photo Unblur o Live Translate, todas ellas básicas en los dispositivos Pixel.

Las implicaciones de que la IA se añada a los mensajes también son intrigantes, lo que significa que nunca sabrás si esa respuesta reflexiva o esa fantástica idea para una cita se le ocurrió a un humano o a su asistente de IA.

Aunque la inclusión de Bard en la aplicación de mensajería de Google aún no está disponible y no se ha anunciado ninguna fecha de lanzamiento, Google podría decidir no continuar con el proyecto. Google podría seguir el camino de Samsung y hacer de su funcionalidad una característica basada en la suscripción. Sin embargo, todo esto son especulaciones en este momento y tendremos que esperar para ver exactamente cuánto cambiará Bard la app Mensajes en el futuro.