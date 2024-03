El modo Multiview de YouTube TV, orientado a los deportes, llega al iPad y al iPhone

Al parecer, la función Multiview de YouTube TV está llegando a los dispositivos iOS, lo que ofrece a los propietarios de iPhone una forma nueva y más envolvente de ver deportes.

La noticia de esta actualización procede de varios usuarios del subreddit YouTubeTV que afirman que acaban de recibir la opción en sus móviles. Una persona incluso ha compartido un breve vídeo de su iPhone reproduciendo cuatro partidos de baloncesto diferentes a la vez (bueno, uno es un anuncio, pero se ve que es de baloncesto por el anuncio de ESPN).

No conocemos las capacidades completas de Multiview en YouTube para iOS. Según 9To5Google, se puede activar desde la pestaña Inicio de la aplicación, pero "solo funciona con determinados juegos" y no tiene las mismas funciones que la versión para smart TV.

Parece que Multiview en iOS no puede mostrar los resultados deportivos junto a una emisión, ni tiene el acceso directo al Last Channel Shortcut. Hay una brecha en el rendimiento, pero independientemente de lo que no puede hacer, sigue siendo muy útil tener Multiview en el móvil, sobre todo ahora que llega lo bueno de la Champions.

Disponibilidad

Al parecer, no se trata de un despliegue limitado, ya que un representante de la compañía dijo a los usuarios de Reddit que la función aparecerá en un parche que estará disponible en todos los dispositivos iOS. Es necesario tener instalada la versión 8.11 de YouTube para ver la opción.

La función también llegará a iPadOS, ya que otro usuario afirma tener el parche en su iPad Pro 12.9. Hay que admitir que es difícil ver cuatro partidos deportivos en su iPhone, ya que la pequeña pantalla reduce cada ventana considerablemente, pero los propietarios de iPad deberían tener una mejor experiencia de visualización.

Al parecer, se está trabajando en una versión para Android, aunque no saldrá hasta dentro de un tiempo. El mismo representante dijo que la actualización llegará en "los próximos meses", aunque es posible que llegue antes de lo esperado.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Nos hemos puesto en contacto con Google para que nos confirme si la versión para iOS llegará a todo el mundo o sólo a unos pocos. Actualizaremos esta noticia si descubrimos algo nuevo.