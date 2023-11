Este ingenioso diseño de refrigeración del MacBook Air podría llevar el rendimiento al siguiente nivel

El MacBook Air es uno de los portátiles más finos y ligeros que se pueden comprar, y una nueva y revolucionaria solución de refrigeración podría hacer que los futuros modelos MacBook Air fueran aún más rápidos, manteniendo su silencioso diseño sin ventilador.

El Frore AirJet es un "chip de refrigeración" para portátiles y PC que utiliza membranas ultrafinas que vibran a frecuencias ultrasónicas para generar flujo de aire sin necesidad de ventiladores. Potencialmente, AirJet podría acabar con el siempre irritante zumbido de los ventiladores de los portátiles. Pero, ¿qué pasaría si esa tecnología se introdujera en un portátil que se basara únicamente en la refrigeración pasiva?

Frore Systems ha demostrado ahora su caso de uso más impresionante hasta la fecha: un MacBook Air de 15 pulgadas modificado internamente que utiliza tres chips AirJet Mini para refrigerar el chip M2 de su núcleo. Los resultados hablan por sí solos.

Según informa The Verge, el MacBook Air equipado con los chips AirJet superó al modelo estándar de fábrica en prácticamente todas las áreas. Las diferencias de rendimiento iniciales eran mínimas, pero cuanto más tiempo funcionaba el portátil, mayor era la diferencia. Al probar Shadow of the Tomb Raider, Sean Hollister, de The Verge, observó que una diferencia de 1 fps se convertía en una diferencia de 5 fps al cabo de media hora de juego.

Admitámoslo: el MacBook Air necesita algo más que refrigeración pasiva

Voy a ser totalmente sincero y decir que odio la refrigeración pasiva de la CPU. Hace años, monté un PC gaming con refrigeración pasiva para un artículo de una revista y, aunque funcionaba de forma completamente silenciosa, era un asco (o, mejor dicho, no tan bueno, debido a la falta de ventiladores).

La refrigeración pasiva utilizada en el MacBook Air, en última instancia, lo frena en comparación con el MacBook Pro de refrigeración activa, y los propietarios de modelos más antiguos, como el MacBook Air 2020 M1, que sigue siendo bastante bueno, pueden dar fe de que el portátil se calienta bastante después de un uso prolongado. Vivimos en una época en la que uno de los mayores obstáculos para el rendimiento de los procesadores son los límites térmicos; si la CPU de tu ordenador se calienta demasiado, normalmente autoajustará sus propias capacidades para evitar el sobrecalentamiento.

El chip M2 (y el nuevo chip M3 de Apple, que aún no está disponible en el MacBook Air) es un procesador impresionantemente potente, por lo que es una pena que se vea obstaculizado por barreras térmicas de seguridad. Si Apple implementara la solución de refrigeración de Frore en el esperado MacBook Air M3, podría ser el mejor Air hasta la fecha, y mantendría intacta la filosofía de diseño sin ventilador de Apple. Y vamos, Apple: tu producto lleva literalmente la palabra "Air" en el nombre. Es una combinación perfecta.

Frore no sólo apunta a Apple. La nueva empresa ha recibido la friolera de 116 millones de dólares de financiación de inversores y ha estado presionando para implementar su innovadora tecnología de refrigeración en todo tipo de productos, el más reciente de los cuales es un mini PC silencioso para estaciones de trabajo de Zotac. No es ninguna sorpresa: el AirJet tiene realmente el potencial de cambiar por completo las reglas del juego en lo que respecta a la refrigeración de PC y portátiles, y personalmente espero que pueda sustituir tanto a los ventiladores como a la refrigeración pasiva en los próximos años.