Los MacBook e iMac podrían tener una de las mejores funciones del iPhone: el Face ID

Una patente recién publicada revela que Apple planea incorporar su sistema de autenticación biométrica Face ID a su línea de MacBooks Pro y iMacs.

La patente titulada "Light Recognition Module for Determining a User of a Computing Device" detalla el cómo y el porqué de esta tecnología.

La razón de integrar esta tecnología en los dispositivos de Apple es doble: la primera y más obvia es permitir que los usuarios tengan más opciones a la hora de desbloquear sus dispositivos. Sobre todo teniendo en cuenta que el uso de contraseñas y pines, aunque útiles por sí mismos, pueden ser fácilmente explotados si un usuario no autorizado tiene acceso a cualquiera de ellos. Sin embargo, Face ID resuelve ese problema utilizando tu propia cara para desbloquear un dispositivo, lo que significa una probabilidad mucho menor de que alguien entre en tu MacBook o iMac.

La segunda razón, y que Apple esgrime en la patente, es que la gente tiende a realizar tareas complejas que implican información sensible y vulnerable. Dado que la tecnología Face ID es mucho más personalizada y teóricamente más eficaz que otras formas de bloqueo de dispositivos, este método protege mejor tus datos personales de accesos no autorizados. Por no mencionar que la tecnología utilizada para Face ID, que es lo suficientemente pequeña como para caber en tu iPhone, no debería comprometer el tamaño o la funcionalidad de los mejores MacBooks o Macs.

En la patente, el Face ID vinculado a un ordenador utiliza "un módulo de reconocimiento de patrones de luz que puede incorporarse dentro de un dispositivo informático (por ejemplo, un ordenador portátil, un notebook, un ordenador de sobremesa, etc.)". El módulo estaría situado en una partición, que podría ser "un notch, un círculo, una elipse, una forma poligonal, una serie de formas poligonales, una forma curvilínea o similar". Teniendo en cuenta que los MacBooks e iMacs ya son conocidos por sus notchs, lo más probable es que se incorpore en el notch de los MacBooks, lo que ayudaría a mantener ese perfil delgado y compacto.

Puedes ver este diseño en las dos imágenes de las patentes que aparecen a continuación.

Image 1 of 2 (Image credit: Apple) (Image credit: Apple)

Por supuesto, existe la posibilidad de que esta tecnología en particular nunca llegue a ver la luz del día, ya que Apple investiga y patenta bastante tecnología. Pero teniendo en cuenta que Apple lleva años planeando llevar el Face ID a los MacBook, esta patente tiene muchas posibilidades de convertirse en realidad.

También está el hecho de que el camino que sigue ahora Face ID fue el mismo que el de Touch ID, otra innovación de Apple. Touch ID salió primero para iPhone, luego migró a iPad y después a MacBooks. Face ID también empezó en el iPhone, y ahora aparece esta patente. Parece que hay muchas posibilidades de que Face ID llegue a los ordenadores Mac y portátiles.

Apple se vuelve a quedar atrás

Sinceramente, esta tecnología no solo es increíblemente útil para proteger los datos confidenciales almacenados en tu dispositivo Mac, sino que es una función que debería haberse incorporado hace tiempo.

Los portátiles con Windows 11 de una amplia gama de marcas ya tienen acceso a la tecnología de reconocimiento facial de huellas dactilares y Windows Hello para bloquearlos y desbloquearlos. El hecho de que Apple sólo ahora esté considerando incorporar ese tipo de tecnología para los mejores MacBook Pros e iMacs es poco menos que vergonzoso.

Especialmente teniendo en cuenta el precio de los MacBook Pros e iMacs, que ya son bastante elevados y, sin embargo, carecían de funciones que sus competidores tenían desde hace años. Esperemos que esta tecnología desaparezca relativamente pronto y se incluya también en los MacBook Air, que son algunos de los portátiles más populares de Apple.