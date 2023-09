Facebook ya permite crear cuentas alternativas para mejorar la privacidad y la organización

Facebook ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear varias cuentas para darles más libertad a la hora de interactuar con la plataforma.

Meta afirma en un comunicado que quería dar a la gente una manera de compartimentar los diferentes aspectos de su vida en línea. Así, puedes mantener tu cuenta personal separada de la profesional o tener perfiles para determinados públicos. Puedes hacer que tu familia siga un perfil y tus amigos otro para organizar mejor el contenido que quieres compartir o ver. Tu feed ya no tiene por qué ser una mezcla de todo mezclado sin ton ni son. Ahora puedes mantener las cosas simples y limpias. Además, Facebook no mostrará que has creado otros perfiles en tu página principal.

Al crear un perfil adicional, ten en cuenta que tus ajustes personales no se trasladarán a otro. Se establecerán en su configuración predeterminada en el momento de la creación. Además, la configuración de cada uno se "gestiona por separado". No puedes usar tu cuenta principal para hacer ajustes en otra. Parece que esta actualización será exclusiva de la aplicación móvil de Facebook. Meta no menciona si será posible crear cuentas alternativas en la interfaz web de Facebook.

Creación de un perfil adicional

Abrir otro perfil es muy fácil.

Primero toca tu foto en la esquina inferior derecha de la aplicación para abrir los Ajustes. Debajo de tu nombre en el menú habrá una casilla donde podrás introducir un nuevo nombre de usuario. Dale un nombre a tu nueva cuenta y espera unos segundos a que termine el proceso. A continuación, puedes seguir a tus amigos o descubrir otras comunidades para establecer un feed único. Cambiar de perfil es igual de fácil. Sólo tienes que tocar la imagen de otra cuenta y se cambiará, sin necesidad de iniciar sesión.

(Image credit: Meta)

Hay algunas restricciones que debes conocer. Esta actualización sólo estará disponible para "cuentas de adultos que cumplan los requisitos", según Meta. Algunas funciones como Facebook Dating, Facebook Marketplace, el modo profesional y los pagos "no estarán disponibles para los perfiles personales adicionales": sólo el principal tendrá acceso a esas herramientas. Además, se desactivará la compatibilidad con Messenger en los adicionales. Podrás seguir enviando mensajes, pero Messenger en sí será inaccesible.

Disponibilidad

Es un poco sorprendente que Facebook haya tardado tanto en implementar las cuentas múltiples, sobre todo si tenemos en cuenta que Instagram lleva más de siete años con esta funcionalidad. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Meta afirma que la actualización se está desplegando actualmente en Facebook en dispositivos móviles a nivel mundial "y continuará durante los próximos meses." No se sabe nada de una versión de escritorio.

Nos pusimos en contacto con Meta para preguntarle si algún día permitirá a los usuarios crear nuevos perfiles en su escritorio, así como si podría aclarar qué significa exactamente una "cuenta de adulto elegible". Esta noticia se actualizará más adelante si tenemos respuesta.