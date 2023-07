Apple estaría trabajando en un rival de ChatGPT, pero aún tardará en estrenarse

Por supuesto, Apple está trabajando en su propia IA generativa, Large Language Model (LLM) y posible rival de ChatGPT llamado, naturalmente, AppleGPT. Por supuesto, la noticia se basa en un informe de Bloomberg y, como era de esperar, Apple no se ha pronunciado al respecto pero, en serio, ¿cómo podría el gigante tecnológico de Cupertino no estar trabajando en su propia IA?

Según el informe de Bloomberg, Apple está basando su proyecto ultrasecreto en un marco de aprendizaje conocido como Ajax, de su rival y a veces amigo Google.

El esfuerzo por construir algún tipo de chatbot y tal vez otros sistemas generativos de IA ha estado en marcha desde finales del año pasado, pero, como alguien que asistió a la WWDC 2023 de Apple puede decirle, Apple no hizo mención de chatbots de ningún tipo en la conferencia de desarrolladores de junio.

Control de la privacidad

En mi opinión, el gran interés de Apple por la privacidad de los usuarios ha frenado sus esfuerzos por ofrecer a los consumidores cualquier tipo de chatbot basado en LLM. ChatGPT, Google Bard y Microsoft Bing están todos conectados a la nube y envían consultas a servidores distantes para su rápida interpretación y respuesta (basadas en el vasto conocimiento del LLM sobre cómo responderían los humanos reales en circunstancias similares).

Esto, por supuesto, no es lo que hace Apple. La red neuronal de su Apple Silicon A16 Bionic es local. Hace Machine Learning en tu mejor iPhone. Enviar consultas con todos esos posibles datos personales es anatema para los principios de privacidad de Apple.

Y, sin embargo, es evidente que Apple no puede permitirse mantenerse al margen de los cantos de sirena de la IA generativa. Es una revolución que está consumiendo la industria tecnológica y los intereses de los consumidores medios y las empresas. Incluso con el intenso escrutinio al que está sometido el desarrollo de la IA y las demandas a las que se enfrentan algunos de ellos, nadie cree que el desarrollo de la IA vaya a detenerse o desaparecer de repente.

Apple ha llegado incluso, según Bloomberg, a crear su propio chatbot, o AppleGPT. Pero se trata básicamente de una prueba muy limitada e interna y, al parecer, no se dirigirá nunca a los ordenadores de sobremesa de los consumidores.

¿Y qué pasa con Siri?

¿Qué lugar ocupa Siri en todo esto?

Bloomberg afirma que el trabajo de Ajax ya se ha utilizado para mejorar Siri. Puede que sea así, pero la única mejora de Siri que vamos a recibir con iOS 17 (actualmente en beta pública) es la posibilidad de dejar de empezar cada indicación del asistente de voz con "Hey".

No me cabe duda de que Apple está trabajando duro para encontrar su lugar en la esfera de la IA LLM, pero el informe también deja claro que aún es pronto. No hay una estrategia global, y dudo que se haya respondido a la pregunta existencial de si Siri podría o no albergar AppleGPT (o como quiera que se llame).

En última instancia, esto confirma que Apple es tan consciente como siempre de lo que ocurre a su alrededor y con sus competidores. Probará y probará, desarrollará y probará, desechará y desarrollará, y luego probará un poco más. No espero que Apple nos diga nada al respecto durante el esperado lanzamiento del iPhone 15 en septiembre. Sin embargo, para cuando llegue la WWDC del 2024, Apple podría estar lista para desvelar una nueva plataforma. Quizá sea AppleGPT-kit, AppleLLM-Kit o incluso AppleGPT.

Esto supone que Apple pueda resolver su gran problema de privacidad. Si no, AppleGPT podría permanecer en Skunkworks indefinidamente.