Hvordan ændrer du placering med en VPN: Få det til at se ud som om du sidder hvor som helst i verden

Uanset hvad du påtænker at bruge din VPN til, er præmissen altid den samme. Det handler om evnen til at skiftet IP og placering på din laptop, mobil eller sågar din router – til noget helt andet.

Med internet-slang kaldes dette for “geo-spoofing”, men bare rolig, nørdsproget til trods, er det ganske ligetil og vi viser dig her hvordan du lettest ændrer placeringen på din IP-adresse.

Det er en af de basale tin enhver Virtual Private Network- bruger bør kunne, og denne guide viser dig hvordan du lettest kommer i gang.

Den bedste VPN lige nu er ExpressVPN (Annoncelink). Af de hundredevis af VPN-tjenester vi har testet, er ExpressVPN den bedste. Dens hastighed og vandtætte styrke er en god start, og der er en uanet mængde af servere på globalt plan, ligesom den fungerer med et ton af enheder og streming-bokse. Du kan få dine penge tilbage i 30 dage, hvis du ikke er tilfreds. Benytter du dette link, får du desuden tre måneder gratis sammen med et årsabonnement (annoncelink).

Hvorfor kan man ønske at ændre placeringen af sin IP-adresse?

Lad os først se på hvorfor du kan ønske at ændre placeringen af din IP-adresse til et andet land, eller ”geo-spoofing”.

Den mest indlysende grund er regionlåst indhold.

Eksempelvis er nogle af de bedste serier på Netflix ikke tilgængelige uden for USA, imens BBC iPlayer og lignende tjenester ikke kan tilgås af amerikanere. En række andre udbyder, såsom Spotify og YouTube benytter også geo-restiktioner på noget indhold. Det kan desuden ske, at visse sportsbegivenheder slet ikke vises hvor du bor.

For at lære mere om hvordan du ser Netlix uanset hvor du befinder dig, kan du se på vores guide med de bedste VPN-tjenester til Netflix. Vær dog opmærksom på, at denne omgåelse af georestiktioner kan være mod den enkelte tjenestes regler.

Hvad kan man ellers bruge en VPN til?

Ganske meget faktisk.

Nogle lande censurerer populære hjemmesider helt – Kinas bandlysning af Facebook og Twitter er nok de bedst kendte eksempler – hvilket er grunden til at vores guide til de bedste VPN-tjenester i Kina er værd a tlæse.

Når det er sagt, kan det også tænkes, at du ikke ønsker, at søgemaskiner skal gemme al din onlineaktivitet. Data indsamlet herfra hjælper annoncører med at ramme dig med hvad de ser som værende relevant indhold på tværs af flere platforme.

Nogle gange kan det være hjælpsomt, men kan også betyde, at en enkelt søgning pludselig betyder reklamer der forfølger dig hvor end du kigger hen.

Alternativ kan du blive den stolte ejer af en skinnende sølvpapirshat og blive overbevist om, at din regering overvåger dig. Og det gør de måske også til en vis grad…

Selvom vi ikke kan give nogen bindende løfter, kan det at ændre din IP-adresse via en VPN være nok til at dække dig nok ind til, at du kan surfe anonymt og kryptere dine data.

(Image credit: Future)

Hvordan skifter jeg så placering og IP-adresse med en VPN-tjeneste?

Tro det eller lad være, det er faktisk meget let.

Det er dog værd at notere sig, at du får den bedste VPN-oplevelse, hvis du betaler lidt for fornøjelsen og herved oplever den fulde effekt af hvad det kan betyde for dig. Gratis VPN-tjenester kan være gode, men de er slet ikke lige så pålidelige og kommer med begrænsninger.

Vil du gerne gøre en god handel, bør du tjekke vores liste med de bedste VPN-tilbud, som opdateres regelmæssigt med de seneste tilbud på kvalitets VPN-tjenester.

Her kan du se hvordan en VPN kan ændre din placering og IP-adresse med seks simple trin.

Trinene ovenover er baseret på en macOS-computer, men du kan følge samme fremgangsmåde på en desktop-PC og vil også finde VPN-apps til Androiod og iOS. Den bedste software gør det ufatteligt nemt for dig, hvilket er en af årsagerne til, at vi synes så godt om ExpressVPN.

Det lyder jo let nok – er der andet jeg skal gøre?

Du kan gøre det endnu lettere for dig selv ved at installere en VPN-udvidelse i din browser.

Eftersom det er den mest populære browser, har vi testet de bedste Chrome VPN-udvidelser – og vi har også lavet en guide, der forklarer hvordan du installerer dem.