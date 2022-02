Anmeldelse: Urbanista Los Angeles

Urbanista Los Angeles er måske ikke de mest komplette hovedtelefoner, du kan få for denne slags penge, hvad angår lydkvalitet, men de er dit eneste valg, når det kommer til solcelledrevet batteriopladning. For mange mennesker vil dette være mere end nok grund til at tjekke dem ud.

30 sekunders anmeldelse

Hvis du vil have overkommelige, flotte og livlige hovedtelefoner, bør du altid overveje Urbanista. Men hvis du vil have støjreducerende hovedtelefoner, der helt sikkert aldrig vil få brug for opladning fra en stikkontakt, kan du kun overveje Urbanista. For nu i hvert fald.

Urbanista Los Angeles er baseret tæt på virksomhedens meget anstændige Miami over-ear hovedtelefoner, men har et pandebånd med solcellemateriale, der trækker strøm fra enhver form for lyskilde. Så når det gælder både bekvemmelighed og øko-credentials, er de urørlige. Og selv hvis du af en eller anden grund ikke kan komme under en lyskilde, er batterilevetiden enorm.

Lydkvaliteten er god, med den er lidt skæv - ligesom Miami-hovedtelefonerne er Los Angeles ikke genert, hvad bas angår. Og prisen er betydelig efter Urbanistas standarder, hvilket bringer nogle meget dygtige rivaler i spil. Men selvfølgelig har ikke én rival et opladningssystem, der er så tilfredsstillende som dette.

Urbanista Los Angeles pris og udgivelsesdato

Ude nu

Priser fra 1090.-

Urbanista Los Angeles er til salg nu for 1090.-

Medmindre du tæller den særlige Swarovski-udgave af deres Miami over-ear hovedtelefoner med, er dette det dyreste par hovedtelefoner, som Urbanista nogensinde har udgivet, og det betyder, at Los Angeles stiller op mod en meget velanset modstand fra anerkendte store hits som Bose, Sennheiser og Sony.

Men igen, ingen alternative hovedtelefoner har Los Angeles unikke specifikationer, så måske er 'modstand' ikke det rigtige ord... Åh, og det er værd at tjekke Urbanista Paris ud også.

Design og funktioner

Komfortabel og taktil

Effektiv ubegrænset batterilevetid

Moderat brugbar kontrol-app

Bortset fra en ret åbenlys forskel (og vi kommer til det snart), er Los Angeles meget ens med Urbanistas trådløse Miami hovedtelefoner - bortset fra farverne (sort eller sand), som ikke er nær så farverige som Miamis muligheder.

Faktisk er de tæt baseret på Miami både indvendigt og udvendigt. Så de er barmhjertigt kompakte med et diskret design, og passer ganske tæt på alle undtagen de mest petite hoveder, uden at de klemmer og bliver ubehagelige.

Faktisk føles Los Angeles ret luksuriøst og overbærende: Ørepuderne er blødt polstrede ligesom indersiden af hovedbåndet. Ethvert kontaktpunkt er faktisk behageligt at røre ved. Justeringsmekanismen er robust, og selve ørekoppernes artikulation er pænt dæmpet.

På ydersiden bryder Los Angeles dog ikke kun fra Miami skabelonen, men også fra 'ethvert andet par hovedtelefoner' skabelonen. Der er en bred stribe af Exegers 'Powerflyte' fotovoltaiske materiale, der løber langs hele bredden, og de er i stand til at trække energi fra lys af enhver art - sollys, lyset fra en pære, hvor som helst.

De absorberer lys og oplader batteriet, uanset om hovedtelefonerne er tændt eller ej. Urbanista foreslår, at en time i værdifuldt solskin vil oversætte til tre timers afspilning - selvfølgelig afhænger det af vejret, hvor du er... men så længe du ikke tager afsted for at bo i en hule eller noget, skal dine hovedtelefoner aldrig få behov for opladning fra en stikkontakt.

(Og hvis du bor i en hule, har Los Angeles dybt imponerende tal for batterilevetid på mellem 50 timer med støjreduktion slået til og 80 timer med det slukket. Så længe du ikke bliver derinde på ubestemt tid, så burde du kunne klare dig.)

Ligesom Miami har Los Angeles trådløs Bluetooth 5 forbindelse (en specifikation, der falder ind under kategorien 'god' frem for 'fantastisk') og et par 40 mm full-range drivers.

Der er en snert af fysiske kontroller arrangeret rundt om kanterne af ørekopperne - på højre ørekop er der tre knapper, hver ret lille og alt for tæt på hinanden. De sørger for 'tænd/sluk/Bluetooth-parring', 'lydstyrke op/ned', 'spring frem/tilbage', 'afspil/pause' og 'besvar/afslut/afvis opkald'.

Den venstre ørekop har i mellemtiden en USB-C-indgang til opladning (hvis det nogensinde skulle blive nødvendigt) og en 'kontrol'-knap, hvis funktion kan specificeres i Urbanista kontrol-appen. Ingen af ørekopperne har dog en 3,5 mm kontakt - så der er kun én måde at bruge Los Angeles på, og det er trådløst.

Selve kontrol-appen er fed og behagelig grafisk - men den giver dig ikke mulighed for at udøve så meget kontrol. Den ene funktion er en stor skærm, der fortæller dig, hvad der sker med batteriet (og nogle gange, i forlængelse heraf, vejret). Oplader den eller ej? Det kommer helt an, på hvor du er. En langt bedre kontrolmulighed er tilgængelig via Google Assistant eller Siri, som begge kan bruges til at justere din afspilning håndfrit.

Lyd performance

Animeret, energisk præsentation

Lidt bas-glad betoning

Støjreduktion er 'god' snarere end 'fantatisk'

Det er et stykke tid siden, at Bluetooth 5 var toppen af trådløs forbindelse, men det er ikke desto mindre mere end i stand til at få store højopløselige lydfiler ombord fra folk som Qobuz og Tidal.

De minder som sagt ekstremt (og ikke overraskende) om Urbanista Miami, som de er så tæt baseret på. Hvilket grundlæggende betyder en energisk, front-foot og en smule overmodig præsentation.

Det er i bunden af frekvensområdet, at Urbanista viser sig at være bare lidt for tilfreds med sig selv. Baslydene er dybe, imponerende strukturerede og detaljerede, korrekt kontrolleret, når det drejer sig om individuelle toner eller hits, og skubbes for langt frem, end hvad der er behageligt.

Som en konsekvens heraf lægger de mere pres på mellemtonen end ideelt - hvilket er ærgerligt, for Los Angeles er lige så detaljerede og informative her, som de er i den lave ende. Der er ægte nuancer og karakter i den måde, Urbanista leverer vokalen på i denne melodi, men der er en altid tilstedeværende fornemmelse af, at sangerinden er ved at blive overvældet af de baslyde, hun forsøger at projicere ud over.

De højeste frekvenser behøver i hvert fald ikke at kæmpe mod tsunamien af bas, hvilket betyder, at alt bid og knas fra denne optagelses diskant leveres fuldt ud, med en balance, der er den helt rigtige side af 'aggressiv'. Selv hvis du kan lide at lytte højt (og Urbanista kan uden tvivl spille høj musik), skinner den øverste ende uden at blive undertrykkende eller hård.

Der er også en lille mangel på direkte dynamik her (hvilket kan være et biprodukt af den bastunge betoning), så alt i en optagelse har en tendens til at ske på ét intensitetsniveau. Rytmisk udtryk er også lidt en mangelvare. Men på den positive side kan Los Angeles organisere et lydbillede behændigt og har ingen problemer med ligetil skala.

Så hvis du foretrækker en stor, fed og ganske slående levende præsentation fra et par hovedtelefoner, bør du finde masser til at gøre dig glad her.

At tænde for den aktive støjreduktion påvirker ikke den generelle lyd i Los Angeles for slemt, og de håndterer helt sikkert en del ekstern lyd. Det giver dog bassen endnu mere tilladelse til at trampe over mellemtonen, og i de mere stille øjeblikke vil du høre et forslag om modsignal, når kredsløbet gør sit. Og det faktum, at 'omgivende lyd' lukker eksterne lyde ind, men samtidig ikke reducerer lydstyrken af musikken, gør det mindre nyttigt, end det ellers ville være.

Skal jeg købe Urbanista Los Angeles?

Køb dem hvis...

Du er træt af at tilslutte dine trådløse hovedtelefoner til stikkontakten

Tvivl ikke på effektiviteten af opladningssystemet her. Eller hvor selvtilfreds det vil få dig til at føle dig.

Du kan lide en fed og levende lyd

'Fed' og 'levende' kunne være Los Angeles' mellemnavne.

Du foretrækker diskret frem for prangende

Der er så mange store par over-ear hovedtelefoner at vælge imellem. Urbanista er ikke blandt dem.

Køb dem ikke hvis...

Du ønsker en nøjagtig lydbalance

Los Angeles er en underholdende lytning, men ikke den mest trofaste.

Du kan lide app-kontrol

Urbanista-appen ser godt ud, men gør ikke så meget.