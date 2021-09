Anmeldelse: Neato D8

Neato D8 er en effektiv robotstøvsuger, der navigerer godt og er let at bruge. Efter en noget ujævn indkøringsperiode har den også fungeret pålideligt og forudsigeligt. Dens store svaghed er, at udvalget af funktioner ikke helt er prisen værd, og der findes billigere robotstøvsugere, der giver dig mere for pengene.

Kort opsummeret

Neato er måske ikke det første mærke, du tænker på i et marked, der stort set har været præget af iRobots Roomba-modeller, men Neato er faktisk veteraner på robotstøvsugermarkedet, og nu har de lanceret en ny serie, hvor den første af dem er vores testmodel D8.

D8 har den karakteristiske D-form, som Neato er kendt for, hvilket virksomheden fremhæver som en fordel, når det kommer til at komme uden om kroge. Vores erfaring er også, at D8 gør et godt stykke arbejde med dette, hvilket sandsynligvis også skyldes, at den bruger LIDAR til at kortlægge rummet og laver et kort, som den derefter bruger til navigation.

D8 styres hovedsageligt fra den tilhørende MyNeato-app. Der kan du oprette faste planer for støvsugning, og du kan også tegne såkaldte No Go-zoner i det nævnte kort, så støvsugeren ved, hvor den ikke skal køre.

D8 opfylder det vigtigste en støvsuger skal levere, nemlig rengøringsegenskaberne. Den gør et godt stykke arbejde med at fange støv, hår og andre former for snavs hurtigt, og efter nogle indkøringsproblemer i vores testperiode fungerede den også meget pålideligt.

D8 er den mest overkommelige model i den nye serie fra Neato, hvor D9 og D10 også vil blive frigivet til sidst. Det er således ikke så overraskende, at D8 ikke tilbyder et stort udvalg af funktioner, men prisen betyder stadig, at vi forventede noget mere. Gå for eksempel glip af evnen til at spot-clean når det er nødvendigt. Og hvad endnu værre er, at det ikke advarer om, at støvbeholderen er fuld.

Om de dyrere modeller vil levere sådanne funktioner, er dog stadig lidt uklart, og den største forskel, vi har fundet, er batterikapaciteten. D8 skal vare i 100 minutters rengøring, D9 skal vare i 120 minutter, mens D10 skal vare hele 150 minutter. Hvilken man skal vælge, afhænger altså først og fremmest af, hvor stort et hus man har.

Udover det skal der også være en forskel i kvaliteten af HEFA-filtrene, hvilket kan have en betydning for indeklimaet.

Neato D8 er således en model, der er velegnet til dig, der har et hus i gennemsnitlig størrelse, som ikke har særlige krav til filtrering af partikler, og som ikke kræver hele spektret af ekstra funktioner ud over normal støvsugning. Den navigerer og støvsuger godt, men om det gør den lidt stive pris værd i forhold til populære modeller som Roborock S6 og forskellige billigere Roomba-modeller, er vi mere usikre på. Måske afhænger det i sidste ende mest af, hvor godt du kan lide designet.

Pris og tilgængelighed

Neato D8 er til salg nu i danske butikker, og prisen ligger på 5999.- det er værd at bemærke, at prisen kan variere meget fra netbutik til netbutik, så tjek gerne lidt rundt, inden du slår til.

Opsætning

Betjeningen af selve robotten er meget enkel, og de fleste ting sker i den tilhørende app. (Image credit: Truls Steinung)

Neato D8 er hurtig at komme i gang med. Du tilslutter simpelthen ladestationen til en stikkontakt, og placerer støvsugeren på ladestationen, så selve enheden er klar til brug. Derefter downloader du MyNeato-appen til din smartphone, og efter en hurtig opsætningsproces, hvor du slutter den til WiFi, skal du bare trykke på Start-knappen i appen (eller på støvsugeren) for at starte støvsugningen.

Desværre havde vi nogle problemer i starten, og i løbet af de første brugsdage gik det ikke helt smertefrit.

(Image credit: Truls Steinung)

En af grundene til dette er, at D8 løbende laver et kort over dit værelse, mens den arbejder, og den bruger dette til at orientere sig og planlægge rengøringen. Inden dette kort er færdigt, ser det imidlertid ud til, at den ikke har et fuldstændigt overblik over, hvad den gør, og den blev konstant hængende og fandt ikke tilbage til basen.

Vi havde også et andet problem med, at den allerede under første rengøringsrunde begyndte at klage over, at børsten sad fast, og at den havde brug for hjælp. Sådanne advarsler kom både i form af talebeskeder fra selve robotten og i form af advarsler fra appen. Dette virkede mærkeligt for os, idet den var ny og næsten helt rent, men løsningen var stadig at åbne den og rense for støv og hår i børsten og sætte den sammen igen. Efter dette har den fungeret fint, og helt uden sådanne problemer.

Brugeroplevelse og funktioner

Under den øverste del med Neato -logoet på, er der et LIDAR, der kortlægger rummet løbende. (Image credit: Truls Steinung)

Alle indstillinger og funktioner er således samlet i MyNeato-appen. Der kan du oprette en ugeplan for, hvornår du vil have robotten til at støvsuge, og du kan vælge mellem to forskellige tilstande. Øko-tilstand tillader støvsugeren at arbejde med lavere sugeeffekt og rullehastighed, så den kan gå længere og være mere støjsvag, mens turbotilstand sikrer, at den fungerer ved fuld effekt.

I appen finder du også de kort, der genereres, mens robotten kører, og du kan gå gennem tidligere kort og vælge, hvad der ser ud til at være mest præcist.

Derudover kan du også indtaste No-Go-zoner, det vil sige områder, hvor støvsugeren ikke skal køre. Neato D8 har ikke brug for fysiske barrierer for at forhindre den i at løbe under f.eks. Et skrivebord eller under tv-bordet, hvor der er mange ledninger at sidde fast i. Du markerer kun disse områder i appen, og dermed ved støvsugeren, hvad den skal holde sig væk fra. Vores erfaring er, at dette fungerer meget godt i praksis.

Det er også værd at bemærke, at det i skrivende stund kun er muligt at have kort over et område, men det fremgår af appen, at Neato arbejder på at tilføje muligheden for at håndtere flere områder med separate kort. Dette vil være nyttigt for dem, der har et stort hus, men det vides ikke, hvornår denne funktion lanceres.

Under alle omstændigheder imponerer Neato 8D med gode navigationsevner, og den kommer frem smalle steder og under lave forhindringer uden større problemer. Ikke mindst gør den et godt stykke arbejde med at rengøre i hjørner og omkring forhindringer, hvor andre ofte ikke når. Selvom LIDAR-teknologien dermed fører til nogle indkøringsproblemer, ser det ud til, at det fungerer godt i praksis.

Vores erfaring er også, at Neato D8 har god sugeevne, og den fanger det meste fra let støv og krummer til hår fra både dyr og mennesker. Der er således ikke meget at sige om støvsugerens rengøringsmuligheder. Som sædvanlig med robotstøvsugere er det naturligvis ikke en god erstatning for manuel støvsugning, men den gør, at du skal støvsuge selv meget sjældnere.

Appen er overskuelig og brugervenlig. (Image credit: Truls Steinung)

App’en giver dig mulighed for at starte og stoppe med at støvsuge manuelt, og hvis du er i tvivl om, hvor støvsugeren er blevet af - for eksempel fordi den har sat sig fast under sofaen - så kan du trykke på en knap, der får den til at lave lyde.

Apropos lyd, det er faktisk en af de irritationer, der er dukket op med Neato D8. Den er meget snaksalig, og stemmen er også meget høj. Hvis støvsugningen for eksempel starter på et tidspunkt, hvor det ikke passer så godt, så er det dybest set fint bare at lægge den tilbage på basen. Problemet er, at den helt sikkert skal fortælle dig, at støvsugning er blevet afbrudt ved at sige "jeg aflyser rengøringskørslen". Hvis den sætter sig fast et trangt sted, så snakker den også løs, når et enkelt lydsignal faktisk ville have været nok.

Når noget går galt, giver appen dig også besked, men dette er mindre nyttigt, fordi meddelelserne kun er en generisk besked om, at "noget er gået galt", og ikke hvad. Her ville det have været en fordel, hvis du faktisk modtog en specifik advarsel om, at støvsugeren ikke finder basen, at børsten sidder fast, eller at den har sat sig fast i nogle stoleben.

Det er positivt, at støvbeholderen er stor, men det havde været en fordel, hvis den varslede, når den er fuld. (Image credit: Truls Steinung)

Det er også lidt skuffende, at du ikke modtager besked om, at støvbeholderen er fuld. Dette er noget Roomba i7 gør, og i denne prisklasse synes vi, at dette er en funktion, der burde være på plads. I praksis går det godt, så længe du husker at tømme den med jævne mellemrum, men pointen med smarte hjemmeprodukter er jo, at de skal gøre tingene automatisk, ikke?

Bør jeg købe Neato D8?

Neato D8 har et neutralt design, der passer overalt. (Image credit: Truls Steinung)

Køb den hvis...

...du vil have en robotstøvsuger med et flot design Neato D8 ser pænere ud end de fleste støvsugere, og vil tage sig godt ud i de fleste hjem.

... du vil have en robotstøvsuger som navigerer godt Når Neato D8 har gjort sig kendt i dit hus, gør den et godt stykke arbejde med at navigere rundt. Ikke mindst fungerer no go-zonerne meget godt.

... du vil have en robotstøvsuger som er effektiv Neato D8 har god sugeevne, og tager det meste af støv med sig, hår, krummer og andet snavs, der er på dine gulve.

Køb den ikke hvis...

... du vil have en rimelig robotstøvsuger Neato D8 er ikke blandt de dyreste på markedet, men den koster mere end mange andre modeller, der kan være lige så gode valg.

... du vil have at din robotstøvsuger siger fra Det er lidt skuffende, at Neato D8 ikke advarer om, at støvbeholderen er fuld. Så du skal selv sørge for, at den ikke bliver for fuld.

... hvis du ikke kan lide smartenheder, der taler til dig Neato D8 er en snaksalig robotstøvsuger, der aldrig går glip af chancen for at fortælle om, hvad der sker med den.

Først testet: august 2021