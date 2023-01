Anmeldelse: MSI Optix MPG321UR-QD

MSI Optix MPG321UR-QD er en 32" 4K-skærm, der giver en særlig behagelig spiloplevelse. Med 144 Hz billedopdateringshastighed behøver du ikke at bekymre dig om at gå glip af noget. Farverne på skærmen er ret intense, men hvis du er vild med den slags, kan det være et plus.

MSI Optix MPG321UR-QD er en skærm, som MSI har designet specielt til esport. Med en størrelse på 32 tommer passer skærmen stadig nogenlunde nemt ind i et gennemsnitligt gaming-setup. Med RGB-belysning på bagsiden får dit setup også endnu mere stemning (forudsat at du har den mod en væg eller et møbel, selvfølgelig).

Optix MPG321UR-QD har en opdateringshastighed på 144 Hz kombineret med 4K-billede (3840x2160). De, der spiller spil, hvor høj opdateringshastighed er vigtigt, bør helt sikkert overveje denne skærm. Takket være Quantum Dot-teknologien er skærmen meget lysstærk og skarp. Faktisk gør den måske sit arbejde lidt for godt: For farverne på vores skærm er ret intense og nogle gange bliver de lidt for skarpe. Måske er det primært et spørgsmål om, hvad du kan lide eller er vant til, men i spil som Powerwash Simulator, League of Legends og mens vi kiggede på YouTube, oplevede vi det til tider som "overkill".

Skærmen har en bredere kant i bunden, men kanterne i siden og toppen er utroligt tynde. Det ser flot ud, når du spiller og arbejder.

Mens skærmen ser elegant og moderne ud, har basen fået et lidt mere råt udseende. Den skråner let opad fra for til bag og har striber, hvilket gør den glat og robust. Dem med et seriøst gaming setup vil uden tvivl falde for designet på MSI Optix MPG321UR-QD.

Pris og tilgængelighed

MSI Optix MPG321UR-QD har været tilgængelig siden sidste år. Prisen herhjemme begynder omkring 9.000 kroner. Det er et højt beløb for en skærm, men det er også en virkelig god skærm. Der findes også en version, der er optimeret specielt til Xbox.

Der findes flere skærme i Optix-serien med forskellige priser. Her er MSI Optix MPG321UR-QD den næstdyreste. Hvis du synes, at prisen på denne skærm er for høj, men leder efter en skærm fra Optix-serien, finder du hos MSI rigtig mange i forskellige prisklasser at vælge imellem.

Design

Har MSI Optix MPG321UR-QD har et gamer-look - Med RGB? Tjek. Robust fod? Tjek. Glat, moderne design på bagsiden? Tjek.

MSI Optix MPG321UR-QD passer bestemt ikke ind, hvor som helst. Men det er ikke overraskende i betragtning af dens esport-branding og prisen. Brugere, der har et seriøst gaming setup, vil sandsynligvis nemt kunne placere skærmen på deres skrivebord eller på en VESA-kompatibel holder (husk at tjekke, om den kan holde til vægten og størrelsen af Optix MPG321UR-QD).

Skærmens ramme på siderne og toppen er meget tynde, hvilket giver dig en behagelig visningsoplevelse, mens du spiller eller arbejder. Den nederste kant er lidt tykkere, men det virker som en bevidst detalje, der giver skærmen noget karakter.

På bagsiden er der en slags lille joystik, som giver dig mulighed for at styre de forskellige indstillinger. Det kræver lidt øvelse at navigere rundt, for der er adgang til mange indstillingsmuligheder og konfigurationer med knappen. Men det er muligt at lave nogle forudindstillinger, som du kan skifte til ved at trykke joystikket op, ned, højre eller ventre. Nemt.

Bagsiden har en kantet stil med RGB-belysning. Lyset er forholdsvis diskret, så det er faktisk næsten umuligt at at se det, når du sidder foran den store skærm. Det er muligt at slukke for RGB-belysningen via det lille joystik på bagsiden..

Skærmfoden, ser ret robust ud. Den skråner opad fra forsiden til bagsiden. Det robuste udseende giver en behagelig kontrast til skærmens slanke udseende. Takket være striberne bekræfter standeren også, at der ikke er tale om en almindelig skærm, men om en gaming-skærm.

MSI Optix MPG321UR-QD har to HDMI-porte (2.1), en DisplayPort (1.4), seks USB-porte (fire i bunden, to på siden) og en USB-C-port. Der er også to 3,5 mm jackstik på siden, hvoraf det ene er til hovedtelefoner og det andet til en mikrofon.

Performance

MSI Optix MPG321UR-QD har et skarpt og tydeligt billede takket være sit 32-tommers IPS-panel. Skærmen er stor, men det er kun en fordel, når du spiller et spil eller ser en Twitch-stream. Arbejder du med video, vil den også være virkelig god, ligesom det er også en god skærmstørrelse til at arbejde hjemmefra. Skærmen har en opløsning på 3840x2160 (4K).

Når du ser den, er det tydeligt, at skærmen er designet med gamere i tankerne. Du vil også bemærke den fremragende responstid. Den er på 1 ms, og det betyder, at du også kan reagere lidt hurtigere i spil, end du ellers ville have gjort med en langsommere skærm. Opdateringshastigheden kan justeres fra 120Hz til 144 Hz (Så du kan skifte imellem spillekonsol eller spil på computeren). Det giver flotte, glidende billeder uden problemer, og ser fantastisk ud i spil med hurtig action og intense kampe. Vi kan forestille os, at fans af FPS-spil, MOBA-spil og lignende spil, vil være rigtig glade for MSI Optix MPG321UR-QD.

Quantum Dot-teknologien er fantastisk, fordi den holder farverne friske og skarpe - også over tid. For nogle vil farverne her helt sikkert føles for skarpe og friske, men hvis du kan lide smæk på farverne, så vil du føle dig hjemme foran skærmen. I vores oplevelse, fungerede det fremragende til både video og spil. Men ved detaljer som skrivebordsikoner og hjemmesider, kommer farverne til at virke for kraftige.

Skærmen har både en Gaming-menu og en Professional-menu. Den sidste er beregnet til professionelle, der f.eks. arbejder med video. Når vi justerer kontrasten, forbliver farverne forholdsvis kraftige. Det er muligt at justere farvetemperaturen, men det er ikke muligt at justere farverne generelt. Det er en skam, for det er ikke nødvendigvis alle, der vil have lige meget smæk på farverne. Men som sagt vil det være en smagssag: For nogle vil det være helt perfekt, og for andre vil de kraftige farver være overkill. Men vi synes nu, at det var forfriskende.

Selv om en 32-tommer skærm fylder en del på skrivebordet, så er det lækkert at have så meget plads at boltre sig på. Det gælder både til gaming, streaming eller bare almindelige, kedelige hverdagsopgaver, som skal klares på en computer. MSI leverer med denne high-end skærm fra deres Optix-serie en rigtig lækker skærm, der fortrinsvis er tænkt til gaming. Dén opgave klarer den fremragende.

Skal du købe den?

Køb den, hvis...

Du har masser af luft i budgettet

Prisen på MSI Optix MPG321UR-QD er rimelig, for du får en virkelig lækker skærm, der giver dig meget værdi for pengene. Især, hvis du gamer på konkurrenceplan eller spiller mange spil, hvor du skal reagere hurtigt.

Du har en af de nyeste konsoller

Hvis det er lykkedes dig at få fat i en PS5 eller Xbox Series X og du leder efter en skærm, der matcher konsollernes power, er MSI Optix MPG321UR-QD en mulighed, du bør overveje.

Du leder efter en skærm med en intens farvepalet

Det er et spørgsmål om, hvad du kan lide: Hvis du kan lide intense farver, der sprøjter fra skærmen, mens du spiller eller streamer, så er dette en high-end skærm, som du bør overveje.

Køb den ikke, hvis...

Du har stram økonomi

Som nævnt skal du af med en god pose penge for skærmen. Hvis du hellere vil bruge lidt mindre på en skærm, kan du overveje en anden MSI-skærm i Optix-serien.

Du ikke er vild med intense farver

MSI Optix MPG321UR-QD har ret intense farver, medmindre du skruer kraftigt ned for kontrasten. Hvis du ikke er til farvefesten skal du overveje en anden skærm.