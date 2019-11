Anmeldelse: MSI GS65 Stealth

Med MSI GS65 Stealth 2018 har MSI endelig løftet sig selv op til elite-status. Det sker med en maskine, der hiver alt ud af både soft- og hardwaren. På grund af den fantastiske ydelse samt subtile og attraktive indhold, får den vores titel " Editor’s Choice award".

Resultatet er en lækker, 15 tommer bærbar pakket ind i et 14 tommer design, og den er i stand til at afvikle hig-end spil såvel som krævende programmer til en pris, der er under hovedkonkurrenternes. Hvis du leder efter den ultimative "crowd pleaser"-bærbare, så har du nu fundet den.

Spec Sheet Her er specifikationerne på den MSI GS65 Stealth, TechRadar havde til anmeldelse. CPU: 3.9GHz Intel Core i7-8750H (Quad-core, 9MB cache, op til 4.2GHz)

Grafik: Nvidia GeForce GTX 1070 (8GB GDDR5, Max-Q)

RAM: 16GB DDR4 (8GB x 2, 2,400MHz)

Skærm: 15,6-tommer FHD (1,920 x 1,080), reflekstionsfri, bred synsvinkel (144Hz, 7ms responstid, 72 procent NTSC farveskala, 16:9)

Lagerplads: 512GB SSD (M.2)

Porte: USB 3.1 Gen2 x 3, Thunderbolt 3 (USB-C), miniDisplayPort, HDMI-ud, RJ-45 Ethernet, 1/1 SPDIF (ESS Sabre HiFi)

Forbindelse: Killer N1550 Combo 802.11ac Wi-Fi (2x2 MIMO); Bluetooth 5.0

Kamera: 720p HD webcam

Vægt: 1,88 kilo

Størrelse: 357,63 x 247,65 x 17.53mm; B x H x D)

Pris og tilgængelighed

Når den bliver lanceret senere på året, kommer prisen på startudgaven af GS65 Stealth i USA til at ligge omkring 11.800 kroner. Det er med de specifikationer, du kan se her på siden, bortset fra, at den vil have en lindt ringere grafik med GTX 1060 og halvt så meget lagerplads (SSD) i NVMe-formatet.

Hvis du vil have den med alle specifikationerne som beskrevet her, så skal du op i omkring 13.000 kroner, og vi ved endnu ikke, hvad den nøjagtigt kommer til at koste herhjemme. Det betyder, at den prismæssigt ligger tæt på de nærmeste konkurrenter, såsom Asus ROG GX501 Zephyrus og Gigabyte Aero 15X.

Asus' bærbare med nogenlunde samme specifikationer er noget dyrere, når de ikke er på udsalg, omend den en lidt langsommere 120Hz, 1080p-skærm, der trods alt har Nvidia G-Sync. Den kommer også med halv så meget lagerplads, og den har endnu ikke fået de seneste Intel H-series processorer.

Gigabyte’s Aero 15X ligger også med en lidt højere pris for en maskine med de samme specifikationer, og den har endda en ældre Kaby Lake Intel-processor.

Med hensyn til værdi for pengene, så står det allerede nu klart, at GS65 Stealth med lethed lammetæver konkurrenterne. Den kommer simpelthen med et fantastisk design og indhold - til en billigere pris end resten. Og nu vi er ved det, lad os kigge på designet.

Design

MSI er heldigvis gået nye veje med hensyn til det flagskibs tynde og lette design. Der er virkelig fokus på en maskine med en meget bred appel. Du finder ikke nogen irriterende skarpe vinkler eller røde LED-lys strøet ud over det hele. Derimod får du en lækker knaldsort bærbar med et diskret guld-logo på låget og en subtil guldkant, der diskret kan ses mellem lågets hængsler og rundt om trackpaden.

Disse guld-ornamenteringer finder man også omkring ventilations-åbningerne, men ellers er de ikke at se på det børstede, sorte aluminiumschassis. Resultatet er en af de mest underspillede gaming bærbare, vi endnu har set - en computer vi ikke ville have noget imod at trække frem på en fancy café eller til en e-sportsturnering.

GS65 Stealth vejer 1,88 kilo og er blot 17,53 millimeter i højden. Den passer glimrende ned i en taske eller en rygsæk, hvilket er imponerende i betragtning af, at MSI har oplyst, at de overvejede en endnu tyndere model, men valgte i stedet muligheden for en Ethernet-port og otte timers batterilevetid.

Når det er sagt, så er selve strømforsyningen stadigvæk for stor, selv om MSI tydeligvis har forsøgt at gøre den mindre. På trods af det er der stadig tale om en af de mest mobile gaming-computere på markedet.

Selv om den blot er 17,53 millimeter høj, så er der stadigvæk plads til en række porte samt et SteelSeries-tastatur, der er virkeligt lækker at bruge. Tastaturet har desuden RGB-bagbelysning med mulighed for 16,7 millioner farver og SteelSeries' GameSense, der skifter farvespektrum i spil, der understøtter denne feature.

Den glas-belagte trackpad føles godt, og den leger ikke med, når man taster løs, hvilket fortæller os, at der er taget hensyn til eventuelle berøringer med håndfladen.

En anden ting, som vi mistænker MSI for at have taget i betragtning, da de ikke valgte den tyndeste løsning, er, at GS65 Stealth kommer med Cooler Boost Trinity thermal system, der har hele tre ventilatorer. Men det kommer vi tilbage til. Desværre efterlod den gode plads ikke nok til højttalerne, der er for tynde - både i størrelse og lyd. Vi anbefaler et par høretelefoner, og det virker glimrende, især fordi MSI har brugt god tid på at få tunet denne oplevelse.

Skærm

På den anden side, så har vi absolut intet at kritisere ved den fantastiske, næsten kantløse skærm, som MSI har leveret til denne bærbare. Især fordi, at skærmen på grund af de kun 4,9 millimeter brede kanter faktisk fylder intet mindre end 82 procent af låget, hvilket betyder, at det er lykkedes at kramme en 15,6 tommer skærm ned på en 14 tommer bred computer.

Desuden er det lykkedes MSI at fastholde en normal kameraposition med en anstændig opløsning på 720p. Men tilbage til skærmen. Desværre er der ikke indbygget ansigtsgenkendelse med webkameraet. Der er en fingeraftrykslæser indopereret i tænd- og sluk knappen, og MSI oplyser, at denne funktion vil være anvendelig med en fremtidigt opdatering.

Billedopdateringen på 144Hz, responstid på 7ms og IPS (In-plane switching) får spil som Warhammer: Vermintide til at se absolut sublimt ud, også når man farer hurtigt rundt om hjørnerne i spillet.

Skærmen har en fantastisk klarhed, og selv de mørke korridorer i diverse spil fremstår klart selv ved 50 procent brightness. Hertil kommer at MSI's True Color 2.0 producerer en farvemæthed, der matcher Adobes RGB 100 procent og tæt ved 100 procent ved sRGB-standarden. Den understøtter også andre specifikke farve-modes som anti-blue light.

En anden glimrende feature er muligheden for at vende skærmbilledet på hovedet, når skærmen drejes 180 grader. Det gør det nemt at dele indhold under møder og andre tidspunkter, hvor man samarbejder med andre.

Dette er ultimativt den klareste, hurtigste og mest farverige skærm, vi nogensinde har set på en Nvidia Max-Q laptop. Vi må dog sige, at vi savner Nvidia G-Sync, så vi kunne være sikker på en glidende afvikling af krævende spil, selv om vi ikke decideret fandt, at det var et problem.