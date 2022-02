Anmeldelse: Jabra Evolve2 75

Hvis du skal bruge et headset, der både kan bruges i professionelle kontormiljøer og hjemmekontorer, så er Jabra Evolve2 75 et rigtig godt produkt. Du får god lyd, praktisk opladning, lang batterilevetid og gode funktioner.

Hvis du skal bruge et headset, der både kan bruges i professionelle kontormiljøer og hjemmekontorer, så er Jabra Evolve2 75 et rigtig godt produkt. Du får god lyd, praktisk opladning, lang batterilevetid og gode funktioner.

Jabra Evolve2 75 er et par hovedtelefoner, der godt kan fungere for almindelige brugere, men det er helt klart designet til professionelle brugere, der enten sidder i en virksomhed eller på hjemmekontoret. De kan justeres rigtig meget via mobil-app'en eller via Jabra Direct-app'en, der findes til Windows og macOS.

Pasformen er god og behagelig, men hvis du har briller, må de ikke sidde for stramt for så trykker de på øre og brillestang (det gør alle on-ear hovedtelefoner). Det betyder, at de ind imellem føles lidt løse. Det er næppe et problem i kontormiljøer, men de egner sig ikke til alt for meget bevægelse. Over-ear vil efter vores overbevisning næsten altid være mere behageligt end on-ear.

Lyden er rigtig god. Du får både bas, mellemtoner og diskant, der er i god balance - selv om bassen kan være lidt upræcis og mangler slagkraft. Du får mange detaljer i musikken, selv om lydbilledet ikke er så bredt, som vi kunne ønske. Især vokalen træder tydeligt frem, og lyden er bestemt godkendt.

Lyden i telefonsamtaler er knivskarp, og den aktive støjreducering sikrer, at dine samtalepartnere i den anden ende af opkaldet bliver skånet for den kontorstøj - eller anden larm - der måtte være omkring dig. Evolve2 75 er udstyret med otte mikrofoner og en Jabra-algoritme, der isolerer din stemme fra rigtig meget støj. Vi stod ved siden af en kørende emhætte, og det var først, da vi gjorde opmærksom på det, at personerne i opkaldet mente at de måske nok kunne høre en svag susen. Det er mildest talt imponerende.

Batterilevetiden er lang - op til 36 timers musik og 24 timers telefonsamtale uden ANC, og 33 times musik eller 18 times telefonsamtale med ANC slået fra. Det er rigtig flot, og efter 15 minutters opladning har du strøm til fire timers brug.

Du får to apps - en til mobilen og en til computeren - som gør det muligt at justere rigtig meget på lyden og indstillingerne. Vi er glade for de mange muligheder, men forvirrede over, at de to apps ikke er ens, så du skal have fat i begge for at udnytte alle muligheder i headsettet. Samtidig findes der en app til professionelle brugere, så f.eks. it-afdelingen i en virksomhed kan holde øje med at alle headsets virker som de skal.

Samlet set får du masser af lydkvalitet, byggekvalitet og funktionalitet, der gør Jabra Evolve2 75 til et virkelig godt køb.

Pris og tilgængelighed

Jabra giver danske virksomheder nogle forskellige valgmuligheder mht. Evolve2 75. Der findes en version specielt til Teams og en til Unified Communication. Begge versioner findes med USB-A eller USB-C opladning.

Priserne er heldigvis ret ens:

Du betaler 3.366 kr. for udgaven uden ladestander og 3.774 kr. for headset og ladestander. Ladestanderen kan tilsluttes computeren via USB, så du altid har strøm på headsettet. du kan også købe ladestanderen separat, men så koster den 651,25 kr. Alle priser er med moms.

Headsettet lyser, når du er optaget af telefonsamtaler eller Teams opkald - kan også tændes, hvis du bare vil have fred. (Image credit: Peter Hoffmann)

Design og pasform

Jabra Evolve2 75 et par on-ear-hovedtelefoner. Hovedtelefonerne måler 145 mm x 67 mm x 190 mm og vejer 197 g. De er fremstillet i metal og blødt skum beklædt med kunstlæder. Ørepuderne er dækket af kunstlæder med masser af små huller. Inde i ørepuderne sidder der to slags skum, som Jabra kalder dual-foam technology. Ideen er at ørepuderne både har skum, der støjisolerer og skum, der tilpasser sig øret på en behagelig måde. Hovedtelefonerne er også udstyret med en blød hovedbøjle, så de alt i alt er behagelige at have på. Men mit hoved hører til de store, og jeg har briller, så da jeg havde siddet med dem på et par timer, begyndte de at trykke på øret. Det hjalp at justere størrelsen, men så sad de også lidt løsere. Hovedtelefonerne er forbundet med bøjlen via skydearme i aluminium, der giver en glidende justering af længden.

Mikrofonarmen sørger for effektiv og god lyd (Image credit: Peter Hoffmann)

På venstre kop finder du tænd/sluk/parringsknappen og en knap til at skifte imellem noise cancelling-indstillinger. Det er samtidig også her, du finder USB-C porten til opladning. På højre kop finder du langs kanten knapper til styring af volumen, start/stop for musikken.

På ydersiden sidder også en knap, som du kan bruge til at besvare eller afslutte opkald via telefon eller Microsoft Teams. På højre kop sidder der også en mikrofonarm, der som udgangspunkt er gemt af vejen på en utroligt diskret måde. Det er næppe noget, du vil lægge mærke til, medmindre du ved, den er der. Når du skal tale i telefon, kan du klappe mikrofonarmen ned, og så tænder mikrofonen der. Når telefonen ringer, kan du også svare opkaldet ved at klappe mikrofonarmen ned. Mikrofonarmen har en mute-knap, så du kan slukke den under møder, uden at klappe den op. Du kan også bruge de indbyggede mikrofoner i headsettet til at svare opkald, hvis du i fritiden ikke vil gå rundt med mikrofonarmen klappen ned.

Mikrofonarmen fylder ikke meget, når den er pakket af vejen (Image credit: Peter Hoffmann)

For at gøre det nemt for dine kolleger at vide, at du faktisk er optaget, har Jabra udstyret Evolve2 75 med hele fire røde lys, der tænder, når du taler i telefon eller er på Teams. De kan heldigvis slås fra, så du ikke behøver at se ud som om du konstant er på arbejde, hvis du nu bruger hovedtelefonerne i fritiden.

Selve hovedtelefonerne

Du kan forbinde Evolve2 75 med computeren via Bluetooth eller via den medfølgende Jabra Link 380 Bluetooth-adapter (fås somUSB-A- eller USB-C). Ifølge Jabra får du her en ret lang rækkevidde på op til 30 m til din computer. Det er samtidig muligt at oprette multipoint forbindelse, så du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder som mobil og computer på samme tid.

Vi testede Teams-versionen, som er udstyret med en dedikeret Teams knap, så du kan svare eller afslutte Teams opkald, selv om du er op til 30 meter fra computeren.

Hovedtelefonerne er udstyret med justérbar Jabra Advanced Active Noise Cancellation. De understøtter AAC codec, som leverer lyd i god kvalitet. Lyden bliver leveret via 40 mm-højttalere, og lyden kan justeres via EQ i mobilapp'en. Hovedtelefonerne er desuden udstyret med hele fire led-lys, der er synlige fra alle sider, og som lyser, når du er optaget af en telefonsamtale eller et Teams-møde.

Ladestanderen skal tilkøbes, men så har du også altid masser af power. (Image credit: Peter Hoffmann)

Audio performance

Inde i app'en finder du også en equalizer, så du selv kan justere dig frem til din yndlingslyd. Når du tænder Evolve2 75 er de som udgangspunkt sat på "Neutral", som absolut ikke er så kedeligt, som det lyder. Det vil være mere passende at kalde indstillingen for "Balance". For her er plads til alle - bas, diskant og mellemtoner i ganske god harmoni.

Bassen mangler en smule gennemslagskraft. Den er til stede, og lægger en god bund, men vi savner noget præcision og power. Lytter vi til bassen i Bieber og Cos I'm the One, så mangler den simpelthen noget slagkraft. Vi valgte forudindstillingen "Bas" i equalizeren, men her blev bassen for dominerende. Heldigvis er det ret nemt at justere i presets, så efter et par forsøg, var bassen mere markant, selv den stadig godt kunne være mere præcis. Diskanten er til gengæld meget tydelig og detaljeret uden på noget tidspunkt at lyde hård eller forvrænget. Volumen her er ikke den højeste. Det kan skyldes, at Jabra i pc app'en har en indstilling, der hedder Audio Protection, hvor du kan indstille tre forskellige typer af beskyttelse imod meget høje toner. Du kan vælge imellem tre niveauer, men det er ikke muligt at slå helt fra. Så headsettet er altså beskyttet imod de hårde høje lyde, der kan skade hørelsen på sigt.

Du får ikke det bredeste lydbillede, men det betyder ikke, at du må undvære detaljer i musikken, og det fleste vil være godt tilfredse med lydkvaliteten.

Det er i øvrigt muligt at tilpasse lyden til dig helt personligt. Det sker ved at udføre Jabras MySound test, hvor hovedtelefonerne afspiller høje og lave toner. Du skal registrerer, hvilke du hører, og ud fra de lyde, du ikke opfanger, kan headsettet booste nogle områder frem for andre. Vi udførte testen og kunne godt mærke en forbedring, hvor musikken fik et bredere og mere rummeligt lydbillede.

Generelt virker det som om Jabra har lagt vægt på, at stemmer skal være klare og tydelige, både når det gælder telefonsamtaler og i musikken, uden at det går ud over den overordnede kvalitet.

(Image credit: Jabra)

Ambitiøse apps med mange justeringsmuligheder

Headsettet i sig selv er fremragende. Hovedtelefonerne ser virkelig flotte og velbyggede ud, og når vi står med dem i hænderne er vi ikke et sekund i tvivl om, at det er god kvalitet. Noget af det, vi er allermest begejstrede for, er de mange justeringsmuligheder. Dem finder du flere steder. Jabra har nemlig flere apps, så du både kan justere indstillingerne på mobilen eller computeren. Mobil-app'en hedder Jabra Sound+. Med den installeret er muligt at tilpasse alt fra måden de forskellige widgets er placeret på i app'en til lyden på den person, du taler i telefon med. Jabra har simpelthen gjort det muligt at skrue op for bas eller diskant i dine telefonsamtaler. Du kan også vælge at høre din egen stemme mere tydeligt, og du kan også vælge at få headsettet til jævnligt at afspille en lyd for at minde dig om, at du har slået mikrofonen fra.

Det er også muligt at justere, hvad ANC-knappen skal gøre: Skifte imellem HearThrough og ANC, HearThrough og slukket ANC eller HearThrough, ANC og slukket ANC.

Der er masser af justeringsmuligheder i Jabras Sound+ app (Image credit: Peter Hoffmann)

Hvis du i hellere vil bruge computeren, kan du ændre mange af de samme indstillinger dér ved at hente Jabra Direct app'en. Du får næsten samme justeringsmuligheder, men må undvære mulighede for at justere niveauet af noise cancelling. Menuerne ser her lidt anderledes ud - hvilket er ret forvirrende, første gang du bruger app'en

Listen over de indstillinger, der kan justeres er alenlang, så hvis du er typen, der kan lide at fifle med den slags, så vil du knuselske Jabra Evolve2 75. Med Jabra Sound+ og Jabra Direct app'en har virkelig omfattende mulighed for at tilpasse... tja, alt. Det er en smule forvirrende og irriterende, at du har adgang til forskellige justeringsmuligheder, så du faktisk er nødt til at skiftet imellem de to apps, hvis du vil udnytte alle funktioner og muligheder for justering.

Hvis du sidder i virksomhedens it-afdeling kan du via endnu en app - Jabra Express. Den gør det muligt at holde styr på alle headsets i en afdeling, og leverer løbende analyser af ydelsen, så det er muligt at opdage, hvis der er problemer med lyd eller mikrofoner. Den app har vi dog ikke testet.

Opkaldskvalitet og noise cancelling

Det er værd at bemærke, at opkaldskvaliteten med Jabra Evolve2 75 er virkelig god. Hovedtelefonerne er udstyret med hele 8 såkaldte beamforming mikrofoner. Mikrofonerne er lavet til at opfange din stemme og filtrere andre lyde fra. Og det fungerer fremragende. Vi har prøvet at foretage et opkald ved siden af en kørende emhætte. Selv den bedste noise cancelling kan ikke lukke den lyd ude for os, men de personer, vi havde en telefonsamtale med, kunne faktisk ikke høre emhætten. Det er vildt imponerende, og viser, at mikrofonerne sammen med Jabra-algoritme formår at filtrere uønsket støj fra, så dem du taler med ikke bliver forstyrret.

Selve forbindelsen virker meget stabil, og vi har på intet tidspunkt være nervøse for udfald. Det giver en behagelig ro ikke at skulle bekymre sig om den slags. Du kan bevæge dig op til 30 meter fra din computer uden at miste forbindelsen, og det er også ret imponerende.

Ud over noise cancelling er der også indbygget hvid støj i hovedtelefonerne, så du kan bruge dem til at lukke omverdenen ude. Der er Hvid støj, pink støj, blæserstøj, lyd af dyk i havet, vandfald, regn og bølgebrus at vælge imellem.

Batteri og opladning

Jabra har gjort meget ud af, at give de professionelle brugere en del valgmuligheder med dette headset. Der findes en Teams-version, specielt udviklet til Teams-brugere, og så findes der en Unified-version alle andre. Du kan også købe begge versioner med enten USB-A eller USB-C dongle til computeren. Til opladning kan du bruge det medfølgende kabel eller du kan tilkøbe en ladestation. Den skal forbindes med en strømkilde eller din pc med USB kabel, og så har du et sted, hvor du kan stille dine hovedtelefoner, så de altid er ladet op.

Jabra angiver batterilevetiden til 36 timers musik eller 25 timers taletid, når ANC er slået fra. Slå du ANC til, så får du 33 timers musik eller 18 timers taletid. Det er ganske pænt, og det passer meget godt med oplevelsen i vores test. Dermed er det altså ikke nødvendigt at lade dem op hver dag. De kan sandsynligvis holde en hel arbejdsuge, hvis du ikke sidder med dem på hovedet hele tiden. Det er i hvert fald meget rart ikke at skulle tænke på opladning hele tiden.

En fuld opladning tager cirka 2 timer og 40 minutter, men hvis du løber for strøm, har du allerede efter15 minutters opladning strøm nok til fire timers brug.

Det fylder ikke meget, når Evovle2 75 står i ladestanderen (Image credit: Peter Hoffmann)

Endelig dom

Der er ingen tvivl om, at pandemien har fremskyndet udbredelsen af hjemmearbejdet. Folk har opdaget, at hjemmekontoret har mange fordele, og i fremtiden vil flere af os nok både have en kontorplads i virksomheden og en hjemmearbejdsplads. Derfor leder både private og virksomhederne efter gode headset. Her rammer Jabra helt rigtigt med Evolve2 75. Du får støjreducering - både for brugeren og i telefonsamtaler, hvilket er praktisk uanset om du arbejder i storrumskontoret eller du arbejder hjemmefra og har et vigtigt møde, efter at børnene er kommet hjem fra institution. De indbyggede mikrofoner sørger samtidig for virkelig god lyd. Hovedtelefonerne kan justeres utroligt meget via Jabras apps, der både findes i udgaver til private og professionelle virksomheder.

De er lette og behagelige at have på, så du kan holde ud at sidde med dem i længere tid, og batterilevetiden er virkelig god. Selv når det løber tør, kan du fortsætte med at bruge dem, imens du lader op via USB-C. Lyden er også god og godt balanceret. Selv om lydbilledet ikke er det så bredt, så får du mange detaljer med i musikken, og vokalen er tydelig og sprød.

Du kan roligt sætte Jabra Evolve2 75 på ønskelisten over hovedtelefoner, hvis du mangler et headset til hjemmekontoret eller arbejdspladsen.

Skal du købe det?

Køb det, hvis...

Du kan lide at justere indstillingerne for dit headset Der er virkelig mange justeringsmuligheder i Jabras apps, så du kan tilpasse mange detaljer.

Du arbejder i støjende omgivelser

Den indbyggede noise cancelling virker både for dig og dem, du taler i telefon/Teams med. Den er ret effektiv, så de vil høre dig tydeligt, selv om du sidder i larm.

Du vil have lang batterilevetid

Hovedtelefonerne fra Jabra har op til 25-timers taletid, så du kan altså snakke fanden et øre af, uden at skulle lade op. Løber du tør, kan du også bruge dem, imens de lader op.

Køb dem ikke, hvis...

Du har et stramt budget

Prisen på hovedtelefonerne er forholdsvis høj, og selv om du får mange funktioner med, så er kan du finde billigere hovedtelefoner til hjemmearbejdet derude.

Du mest skal bruge dem privat

De sidder behageligt, men ikke så fast på hovedet. Dermed er de ikke så velegnede til for meget bevægelse ude i verden.