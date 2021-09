Anmeldelse: EPOS H3

EPOS H3 er et yderst behageligt headset, der leverer velafbalanceret og detaljeret lyd. Selvom det primært var beregnet til spil, fandt vi ud af, at vi også begyndte at bruge hovedtelefonerne til at lytte til vores yndlingssange, hvilket er et bevis på, hvor godt de lyder. Hvis du leder efter et kablet headset, der leverer på alle vigtige områder - lydkvalitet, komfort og krystalklar kommunikation - vil EPOS H3 ikke skuffe dig.

Kort opsummeret

EPOS H3 er lidt dyrere end lignende headsets, men de leverer i tre kerneområder, der gør dem til et overbevisende køb: de er utrolig behagelige at have på, er udstyret med en fremragende mikrofon og leverer et tiltalende fyldigt og detaljeret lydbillede, der er perfekt til rumlig lyd.

Der er dog nogle designdetaljer, som vi ikke kan lide. Den ikke-aftagelige mikrofon indebærer nogle begrænsninger, og lydstyrkeknappen er ikke den mest intuitive løsning, vi har brugt. De lave frekvenser kan også være en smule for tynde for nogle.

Konkurrencen fra trådløse hovedtelefoner betyder også, at kablede hovedtelefoner ikke er så indlysende som før. Den alsidighed, der tilbydes ved at kunne oprette forbindelse til alt med et 3,5 mm hovedtelefonstik - Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X og mere - er virkelig velkommen.

EPOS H3 er et virkelig flot par hovedtelefoner, og endnu en topkonkurrent for andre spillere at tænke på, på et marked der er forbedret betydeligt i både kvalitet og udvalg i de seneste år.

EPOS H3 - pris og udgivelsesdato

EPOS H3 fås nu og koster omkring 949.- Det betyder, at det er lidt over normalprisen for lignende hovedtelefoner, men trods prisen er det et godt par allround-hovedtelefoner til dem, der ønsker et gamingheadset, der også udmærker sig på andre områder.

Noget, der er synd for EPOS H3, er, at konkurrencen er hård på dette prispunkt med en masse andre trådløse headsets, der tilbyder god lydkvalitet og ønskelige funktioner, såsom Bluetooth-forbindelse med to enheder. Xbox Wireless Headset er stadig vores første valg for ejere af Xbox Series X og Xbox Series S, men EPOS H3 har fordelen ved at fungere på alle platforme.

Design

(Image credit: Future)

EPOS H3 er en udvikling af GSP 300-serien og fås i en helt sort og hvid variant. De er lavet af førsteklasses materiale, der giver en holdbar fornemmelse og behagelig pasform. Hovedtelefonerne virkede i starten ganske små, da vi først pakkede headsettet ud, men efter at vi havde justeret dem, passede de tæt om vores ret store ører, uden at der blev påført smerter eller pres. Vi fandt også ud af, at det øverste pandebånd ikke forårsagede ubehag, selv efter at have brugt dem et par timer i træk, da vi spillede Outriders.

Det er også let at finde en god pasform med EPOS H3-headsettet. Glideren i rustfrit stål i pandebåndet har et tilfredsstillende klik, når du justerer det til en ny snap, og ørepropperne har et to-akset hængsel, der hjælper med at skabe en god forsegling over ørerne uanset hoved eller ansigtsform. Vi nød især imiteret læder og det blødere materiale, der blev brugt på ørepropperne, som er lavet af et lækkert hukommelseskum. Disse funktioner gør EPOS H3 til nogle af de mest komfortable gamingheadsets, vi har brugt længe, og vi følte heller ikke behovet for at være overdrevent forsigtige med dem takket være hovedtelefonernes solide konstruktion.

En stor mikrofon er placeret på venstre side af EPOS H3-headsettet, og der er en lydstyrkeknap på ydersiden af den højre ørekop. Lydstyrkeknappen er på linje med selve dækslerne, hvilket betyder, at du skal bruge din pegefinger og langfinger for at kunne dreje den ordentligt. Det er let at justere, men det er svært at finde det helt rigtige niveau på grund af designet. Vi bemærkede også, at når lydstyrkehjulet drejes hele vejen, trænger lyden stadig ind, hvilket er mærkeligt og ret irriterende, hvis du bare vil have total stilhed.

Lydydelse

(Image credit: Future)

Så EPOS H3 er vidunderlige at have på, men hvordan lyder de? I et ord: Rent. Det lyder måske som en kedelig beskrivelse, men audiofiler ved, at hovedtelefoner, der leverer en "flad" lyd, præsenterer kildematerialet efter hensigten, hvilket er præcis det, vi ønsker. Problemet er, og især når det kommer til spil, at det kan være kontraintuitivt at have en flad lyd.

EPOS H3 er designet med et brugerdefineret højttalersystem, der drager fuld fordel af lyddesign i spil baseret på en blanding af lave frekvenser til eksplosioner og spektakulære segmenter, men uden at maskere mellemklassen og højere frekvenser, der giver liv til de virtuelle verdener, vi elsker at fare vild i. Slutresultatet er et lydbillede, der virkelig finjusterer hver eneste detalje, men heldigvis pakker nok strøm til at få dig til at læne dig tilbage og smile, når al handlingen på skærmen bliver lidt ekstra hektisk.

Vi var ekstra imponerede over, hvordan EPOS H3 håndterede rumlig lyd, som altid drager fordel af hovedtelefoner, der ikke skyller over de højere frekvenser med for meget bas. Da vi spillede Dirt 5, som har indbygget Dolby Atmos-support, tabte vi hagen over, hvor godt det lød, da vi susede gennem sporene med utrolig realistisk lyd under for eksempel skift. Vi blev også ofte mindet om mere subtile lyddetaljer, som vi ofte glemmer i nogle af vores yndlingsspil, såsom at høre den overbevisende lyd af regn i Forza Motorsport 7 eller knirk af træplanker i Sea of Thieves, når bølgerne slår mod skroget.

Med en impedans på kun 20 ohm modtager EPOS H3-hovedtelefonerne let lyd, hvilket betyder, at du skal have meget lydstyrke at arbejde med. Vi opdagede, at volumenknappen, som vi ikke var de største fans af, kun havde en mærkbar effekt mod den øvre ende, så det kan være lidt svært at finde præcis det lydstyrkeniveau, du ønsker.

Mikrofonkvalitet og kompatibilitet

(Image credit: Future)

Et andet område, hvor EPOS H3 skiller sig ud, er kommunikation. Hovedtelefonernes tovejsmikrofon fungerer beundringsværdigt, og vi fik at vide, at vi altid lød klare, når vi sad i gruppesamtaler, mens baggrundsstøj sjældent forstyrrede.

Mikrofonen er også let at bruge: træk den bare ned for at aktivere den, hvilket tydeliggøres ved et subtilt klik, og drej den derefter tilbage for at slå lyden fra. Der er en lille bøjning i mikrofonarmen, men i modsætning til nogle andre mikrofoner opdagede vi, at vi ikke behøvede at spilde tid på at forsøge at finde den bedste position for at vores stemme kunne høres tydeligt.

På trods af den fremragende ydeevne ville vi ønske, at mikrofonen var lidt mere diskret. Det dominerer profilen for, hvad der ellers er et ret stilfuldt og iøjnefaldende par hovedtelefoner, og afholder os fra nogensinde at bære disse udendørs. Vi vil gerne se, om EPOS kan forbedre designet på fremtidige modeller, men samtidig bevare den kvalitet, vi forventer.

Fordelene ved at være et kablet headset betyder, at EPOS H3 fungerer på stort set alt med et 3,5 mm hovedtelefonstik. Det to meter lange flettede kabel er den ideelle længde, når det tilsluttes PS5 DualSense eller Xbox Series X -controlleren, og du får også et splitterkabel til pc.

Bør du købe EPOS H3?

Køb dem hvis …

Du vil have noget der er alsidigt

EPOS H3-hovedtelefonerne fungerer på alle enheder med et 3,5 mm hovedtelefonstik, men det afgørende er, at de lyder godt, uanset hvad du bruger dem til. Uanset om det var hardcore-spil, musiklytning eller filmaftener, var vi imponeret over, hvordan EPOS H3 håndterede alle typer medier.

Du ikke vil gå på kompromis med komfort

Vi fandt, at EPOS H3-hovedtelefonerne var et af de mest behagelige par hovedtelefoner, vi længe har haft. De er lette, har fleksibilitet på ørepropperne og klemmer ikke for hårdt rundt om hovedet. Pandebåndet føltes heller aldrig som om det var ved at grave i eller lægge pres på hovedet, selv efter flere timers brug.

Du har brug for en pålidelig mikrofon

EPOS H3 kan have en ikke-aftagelig mikrofon, men den fungerer usædvanligt godt. Du kan høres tydeligt, når du kommunikerer med dit team, når du bruger dette headset, uanset hvor hektiske tingene bliver.

Køb dem ikke hvis …

Bas er din prioritet

Selvom EPOS H3 leverer en tilstrækkelig mængde dunk, ville vi ønske, at der var lidt mere bas. Dette kan dog forringe resten af lyden, hvilket vi ikke ville være parate til at opgive.

Du er træt af ledninger

Hvis du er klar til at give slip på ledninger, er EPOS H3 ikke noget for dig. Selvom du bruger et kablet headset til at undgå forbindelsesproblemer, lydforsinkelser og kan bruge det på en række forskellige enheder, kan et kabel til tider føles virkelig irriterende.