Anmeldelse: Bowers & Wilkins PI7

Bowers & Wilkins PI7 er ikke perfekte. Støjreduktionen er bare gennemsnitlig, appen kunne have været bedre udstyret med funktioner, og batterilevetiden er bare OK. Til gengæld får du fremragende lyd, der er næsten unik i dette segment, du får en god pasform (forudsat at dine ører ikke er under gennemsnittet små), og etuiet byder på en finesse, som PI7 er alene om - de kan videresende lyd til propperne fra kablede kilder over både USB-C og 3,5 mm kabel. Det er uundgåeligt, at prisen er ekstremt høj, men forudsat at det ikke stopper dig, er PI7 et spændende produkt, der leverer, hvor det gælder, og som giver dig fleksibilitet, som ingen andre tilbyder.

Kort opsummeret

Bowers & Wilkins har taget sig tid til at lancere deres første trådløse ørepropper med støjreduktion, og når de først gør det, gør de det på deres egen måde.

Specifikationer: Tilkobling: Bluetooth 5.0 Koder: AptX Adaptive, AptX HD, AptX Low Latency, AAC Højttalerelementer: 9,2 mm Frekvensgang: 20 - 20.000 Hz Batterilevetid: op til 4 timer per oplading Vægt propper: 7 g Vægt etui: 61 g

Først og fremmest er de simpelthen virkelig dyre, og de er heller ikke de bedste, hverken når det handler om aktiv støjreduktion eller batterilevetid. Hvad de dog gør, er at levere fremragende lyd med masser af dynamik og liv, og du får også et smart opladningsetui, der kan videresende lyd til stikkene fra kilder du tilslutter med enten USB-C eller 3,5 mm stik.

Du skal være opmærksom på, at de har flere svagheder, såsom at lydkvaliteten bliver mærkbart dårligere, når du deaktiverer støjreduktionen, og at appen mangler en EQ, men hvis du vil have fremragende lyd i en stilfuld indpakning og er villig til at betale for det , så får du lige netop dette.

PI7-proppene har et eksklusivt design som lever op til den høje pris. (Image credit: Truls Steinung)

Bowers & Wilkins PI7: pris og tilgængelighed

Tilgængelig nu

Prisen er sat til 2899.-

Bowers & Wilkins PI7 er til salg nu, og prisen er sat til den ikke ubetydelige sum af 2899.- Således overgår de prisen for de fleste af konkurrenterne.

Både Sennheiser, Bose og Sony tilbyder meget gode alternativer til en markant lavere pris, og de er bestemt et kig værd.

De eneste, der placerer sig på samme prisniveau som Bowers & Wilkins i øjeblikket, er Bang & Olufsen med deres BeoPlay E8 EQ til 2999.-

Proppene er store, men designet gør at de virker mindre end de egentlig er. (Image credit: Truls Steinung)

Brugeroplevelse og design

Komplekst akustisk design med to højttalerelementer i hver prop

AptX Adaptive support

Etui som videresender lyd fra kablede kilder

Det første, vi må rose Bowers & Wilkins for, er, at det er lykkedes dem at få et par propper, der faktisk er ret store og omfangsrige, til at virke mindre, end de egentlig er. I praksis betyder det, at mennesker med små øregange kan have problemer med at få disse propper til at sidde tæt. Dette er det samme problem, vi havde med Sennheiser Momentum True Wireless 2.0, og pasformen ligner dem også meget. Forudsat at dine ører er et sted mellem gennemsnittet og store, kan du regne med, at de sidder godt og sikkert.

I betragtning af at propperne er så store, skal du måske også forvente meget god batterilevetid, men her får du desværre kun ekstremt gennemsnitlige 4 timer pr. Opladning. Heldigvis leverer det relativt store etui derudover hele 4 fulde opladninger, før det skal oplades, og du har dermed i praksis op til 20 timer at gå på.

Opladning sker via USB-C porten på etuiet eller via trådløs opladning fra en Qi-disk. Virksomheden lover også, at 15 minutters opladning giver hele 2 timers brug.

Metalldetaljerne giver PI7-propperne et eksklusivt præg. (Image credit: Truls Steinung)

Trådløs transmission foregår via Bluetooth 5 med aptX Adaptive support, og du er dermed garanteret jævn og synkroniseret afspilning, når du ser video og pålidelig forbindelse, der løbende tilpasses forholdene. Det er også værd at bemærke, at forbindelserne mellem propperne er 24 bit / 48 kHz, hvilket sikrer, at det lavest mulige støjgulv og den bedst mulige kvalitet sikres, når lyden først har nået propperne.

Ud over styring via stemmestyring (Google Assistant og Siri) kan du også kontrollere propperne med berøringsfladerne. De lader dig pause og starte, hoppe frem og tilbage, modtage og afvise opkald, aktivere stemmeassistent og aktivere støjreduktion.

Sidstnævnte funktion kan også aktiveres og deaktiveres i den tilhørende app. Der kan du også opdatere firmwaren og deaktivere den sensor, der stopper afspilningen automatisk, når du tager propperne ud.

Derudover kan du aktivere omgivelsestilstand, der lader lyd komme udefra, og du kan også justere mængden af lyd, der slipper igennem.

En ting, der mangler i appen, er dog en EQ, hvilket vi vender tilbage til senere.

Propperne sidder godt fast takket være magneter. (Image credit: Truls Steinung)

En funktion, der mangler på selve propperne, er til gengæld lydstyrkejustering, og udover at bede stemmeassistenten om at skrue op eller ned, skal du altså finde telefonen frem, når dette behov opstår.

PI7 er således ikke uden svagheder, men det må siges, at de vejer ret godt for disse med en funktion, de er ganske alene om. USB-C-porten er ikke bare en opladningsport - den kan også modtage lyd og videresende den til stikkene. Æsken leveres med et USB-C-til-USB-A-kabel (som naturligvis også fungerer som et ladekabel) udover et 3,5 mm-til-USB-C-kabel, og du kan dermed tilslutte etuiet til næsten enhver slags udstyr og få trådløs overføring med aptX Low Latency.

På flyvrejser kan du tilslutte etuiet til underholdningssystemet og slippe ledninger, mens Xbox-afspillere kan tilslutte dem til lydudgangen på controlleren for at få trådløs overføring til ørepropperne. Hvis du har problemer med ustabil Bluetooth fra din bærbare computer, vil dette sandsynligvis være en bedre og mere stabil løsning, og hvis du har et ældre TV uden Bluetooth, betyder denne funktion, at du stadig kan få trådløs lyd.

Det er også værd at nævne, at etuiet kan overføre lyd trådløst til andre Bowers & Wilkins-hovedtelefoner. Dette har sandsynligvis begrænset nytteværdi for de fleste mennesker, men det er i det mindste værd at nævne.

Når det kommer til den aktive støjreduktion, tilbyder den ikke en udelt positiv oplevelse. Selve støjdæmpningen er relativt god, og nogenlunde på niveau med førnævnte Sennheiser Momentum Wireless 2. Den dæmper basfrekvenserne mest, og du undgår dermed det værste rumlen, når du sidder på et fly. Sammen med den passive dæmpning af diskanten du får fra den fysiske tætning til propperne, betyder det, at du i praksis får en ganske god dæmpning.

Det store problem kommer egentlig først, når du slukker funktionen, fordi det ændrer lydkvaliteten drastisk med mindre bas og mellemtoner. Det anbefales derfor ganske enkelt slet ikke at bruge PI7 med støjreduktion deaktiveret.

Det er også værd at bemærke, at på trods af at propperne er udstyret med automatisk justering af støjreduktionen - noget mange andre stik har tilbudt med stor succes - bør du også slukke dette i PI7. Du får nemlig en mærkbar pause og en klar ændring i lydkvaliteten, hver gang den ændrer støjreduktionsprofilen, og det fører til en meget ubehagelig lytteoplevelse. Forhåbentlig er dette noget Bowers & Wilkins kan forbedre med ny firmware.

Opkaldskvaliteten er derimod fremragende, og mikrofonerne gør også et godt stykke arbejde med at fange din stemme, når du vil give kommandoer til stemmeassistenten.

Etuiet er stort, men det indeholder også elektronik, som ingen andre byder på. (Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet

Imponerende komplet og stor lyd

Massere luft, detaljer og dynamik

Flot diskant

Uanset hvad et par ørepropper ellers har at tilbyde, er det lyden, det virkelig står og falder på, og her rammer PI7 virkelig rigtigt.

Først og fremmest er det værd at påpege, hvor direkte og dynamisk lyden er. Her får du guitarer og vokal lige i ansigtet, og al slags musik fra pop til heavy rock lyder levende og frisk.

Det eneste, der kan være værd at påpege, er bassen, som vil være i overkanten fremtrædende for nogle. Det er præcis her, vi bemærker fraværet af EQ, som vi har nævnt tidligere.

Kvaliteten af bassen er der derimod ikke noget at sige til, for den er både stram og ren, og den bevarer mange detaljer.

Et godt eksempel er Royal Bloods "Trouble's Coming", hvor bastrommen virkelig skinner med drivende beats, uden at overvælde. Det samme gælder Dua Lipas "Break My Heart", hvor versets drivende baslinje træder frem i al sin herlighed.

Dette etui er ikke bare til lading – det lader dig også koble til kablede lydkilder via USB-C- eller 3,5 mm-kabel. (Image credit: Truls Steinung)

Vi skal også fremhæve mellemtonen, som er det punkt, der ofte kommer og går, når det kommer til at bringe musikken til live med alle detaljerne intakte. Det gør et godt stykke arbejde med at sikre, at hvert enkelt instrument slipper ud, og det sikrer, at det hele er luftigt uden at mangle tyngde.

Her vil du aldrig opleve, at du går glip af noget, og lyden bliver heller ikke anmassende med tiden. Sidstnævnte er naturligvis også sikret af den rene og friske diskant, som kan modstå stor lydstyrke uden at forvrænge.

Bør jeg købe Bowers & Wilkins PI7?

Et tryk på knappen på forsiden giver dig batteriets status for etuiet, mens to tryk giver dig batteristatus for propperne. (Image credit: Truls Steinung)

Køb dem hvis ...

... du vil have glimrende lyd fra et par trådløse ørepropper

Prisen er helt klart høj, men du får også den bedste lyd på markedet lige nu.

... du vil gøre kablede kilder til trådløse

Overførsel af lyd fra opladeretuiet er en glimrende løsning, der har mange anvendelsesmuligheder.

... du vil have et stilfullt design

Propperne ser godt ud, og gulddetaljerne giver dem en eksklusiv fornemmelse, der passer til den høje pris.

Køb dem ikke hvis ...

... du har små ører

Bowers & Wilkins PI7 ser ikke specielt store ud, men størrelsen gør alligevel at folk med små ører sandsynligvis bør se på andre alternativer.

... du vil have bedst mulig støjdæmpning

Støjdæmpingen til PI7 er ikke dårlig, men den er heller ikke den bedste.

... du vil have mulighed for at justere lyden selv

Her får du ikke tilgang til en EQ som ville lade dig justere lyden efter eget ønske.

Først testet: august 2021