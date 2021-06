Anmeldelse: Beosound Explore

Anmeldelsen kort

Beosound Explore er den nyeste trådløse højttaler fra den danske lydproducent Bang & Olufsen. Den er skabt til at være tage med ud i verden, så den er både robust og vandtæt, uden at det går ud over det virkeligt lækre design. Men den rammer ikke helt den gode lyd.

Bang og Olufsen er uden tvivl et af de mest kendte danske brands på verdensplan, hvor de er kendt for deres design og den gode lyd. Derfor er forventningerne også høje, når de lancerer en Beosound Explore: En bærbar højttaler, der både er vandtæt og kan tåle slag og knubs.

B&O lever op til sit ry, når det gælder design. Beosound Explore er flot at se på, og designet skiller sig ud fra de andre bærbare højttalere på markedet.

På lydsiden kommer Beosound Explore ikke i mål. Lydkvaliteten afhænger i utrolig høj grad af, hvor vi placerer højttaleren. Står den midt i rummet, bliver lyden flad og kedelig. Placerer vi den i en vinduskarm eller på en reol, bliver lyden mere fyldig og varm. Når vi tager den med udenfor, har det også en positiv effekt og giver et mere levende lydbillede.

Equalizeren i app'en er svær at indstille præcist eller finjustere. Og når vi bruger den, sker det tit, at app'en fryser.

Den runde højttaler er nem at have med og nem at hægte på tasker og lignende takket være et håndtag og en medfølgende karabiner. Det rillede design i anodiseret aluminium er flot og formår at skille sig ud.

Højttaleren virker som om den er tænkt mest til friluftslivet. Der er ingen smarte funktioner som f.eks. indbygget stemmeassistent. Der er heller ingen mikrofon, så højttaleren kan ikke bruges til telefonsamtaler. Så vi får ganske enkelt en støv- og vandtæt højttaler i robust og flot design med Bluetooth - og masser af batterilevetid. Med op til 27 timers spilletid på en opladning er Beosound Explore skabt til at tage med på ture, hvor der er langt imellem stikkontakterne.

Pris og tilgængelighed

Beosound Explore er i handlen nu

1.499 kr.

Den er kan tåle både vand og støv og slag

Beosound Explore er i butikkerne nu. Prisen ligger på 1.499 kroner. Dermed er højttaleren den billigste bærbare i Bang & Olufsens sortiment af højttalere lige nu. Til 2.000 kroner finder du Beosound A1 2ND GEN, som også er vandtæt og bærbar. Dermed virker Beosound Explore ikke som en afløser for A1, men mere som en udvidelse af Bang & Olufsens sortiment.

Sammenligner vi med andre bærbare højttalere, hvor prisen for nogle begynder ved 2-300 krone, ligger Beosound Explore-prisen i den høje ende. Til gengæld er det tydeligt, at en del af pengene er brugt på designet, der er virkelig unikt, robust og samtidig flot. Men du må undvære smarte funktioner som f.eks. mikrofon til telefonsamtaler eller en indbygget stemmeassistent og andre smarte funktioner, du finder i nogle af de andre vandtætte højttalere på markedet.

Design

IP68-certificering - vand- og støvafvisende

0,63kg

Robust kvalitet

Overflade i anodiseret aluminium

Det flotte design hører med til den gode lys hos Bang & Olufsen. Det gælder også i denne højttaler. Beosound Explore er lavet i anodiseret aluminium, og det giver en følelse af at stå med ægte kvalitet mellem hænderne.

Bunden er dækket af en slags gummibelægning og det samme gælder i toppen, hvor knapperne sidder. Men både aluminium og gummi har (næsten) samme farve, så forskellen er mest påfaldende, når man står med højttaleren i hånden. Og selv her lægger du mest mærke til det kølige aluminium.

Vægten på 631 er lidt til den tunge side, Takket være den medfølgende karabinhage, er det nemt at fastgøre højttaleren på tasker eller i stropper.

Højttaleren er rund, og det er ifølge B&O, fordi det gør det lettere at gå med den i hånden. Den ligger godt i hånden, men jeg har store hænder, så for nogle vil det nok være lettere at bære den i stropper eller hængte den fast. Stroppen har en lille ekstra løkke til karabinhagen, og det betyder, at karabinhagen sidder godt fast og ikke rutsjer rundt i stroppen. For mig var stroppen lidt for lille til at få et godt greb.

Både bunden af højttaleren og betjeningspanelet i toppen har en belægning, der føles som hård gummi. Heldigvis er farven næsten identisk med resten af højttaleren, så forskellen er usynlig. Belægningen i toppen har det dog med at suge støv til sig, og i modsætning til plastikoverflader, er det faktisk svært at få støvet fjernet helt uden at bruge en våd klud.

Højttaleren har en IP68-certificering, som betyder, at den kan tåle at være nedsænket i op til 1,5 meter vand i 30 minutter. Så hvis den bliver beskidt, kan du altså nemt skylle den af under vandhanen.

Den anodiserede aluminiumsoverflade er robust, og det kræver en del at lave ridser. Og skulle den få skrammer, så vil det nok med tiden give den noget udendørs patina, som giver den noget personlighed.

Menuen i toppen er nem at betjene. Der er følgende knapper: Tænd/sluk, play/pause (bruges også til at hoppe frem eller tilbage med flere tryk), Bluetooth, vol-op og vol-ned. Knapperne er let sænkede, så du ikke hele tiden kommer til at trykke på dem, og det er meget rart. Layoutet er ret intuitivt. Selv om knapperne ikke er særligt tydeligt markerede rent farvemæssigt, så vænner man sig hurtigt til orienteringen. De fleste vil nok alligevel bruger mobilen til at styre musikken.

Bang & Olufsen laver højttaleren i tre farver: Black Anthracite, Green og Grey Mist.

Højttaleren er lavet til at stå oprejst, og det er fint, når du befinder dig i civilisationen, hvor der er jævne overflader over alt. Den står til gengæld ikke særligt godt fast på ujævne overflader. Den forholdsvis lille bund betyder, at den nemt får overbalance. Den runde form gør det lidt for nemt for højttaleren at rulle til den møder modstand. Her ville alt andet end den runde form have gjort højttaleren mere stabil. Nu har vi ikke selv oplevet, at højttaleren triller og triller derudaf, så måske har det ingen betydning. Og hvis den havde haft en anden form, ville den måske ikke være helt så flot at se på.

Lydkvalitet

Mange detaljer

EQ er svær at finjustere

Til tider et meget fladt lydbillede

Men på lydsiden kommer Beosound Explore ikke i mål. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvor du stiller højttaleren. Lytter du til højttaleren indenfor, har placeringen stor betydning for lyden.

Står den for eksempel på et bord midt i rummet, virker lyden flad og livløs. Diskanten er for lys og bassen for tynd. Selv om der er masser af detaljer i mellemtonerne, er det slet ikke nok til at skabe et stort og flot lydbillede. I stedet bliver det en flad fornemmelse at lytte til musikken, som føles livløs.

Stiller du i stedet højttaleren tættere på væggen eller f.eks. i vindueskarmen, så får den mere liv og power. Det virker som om den har brug for, at lyden bliver kastet tilbage og forstærket for at skabe et ordentligt lydbillede. Her oplever vi en varmere og mere fyldig lyd, der faktisk lyder godt. Bas, mellemtone og diskant er i god balance og skaber et flot lydbillede.

Men det er ikke et særligt godt udgangspunkt, at højttaleren er så afhængig af placeringen, for hvem har lyst til at have en bærbar højttaler, der er nødt til at stå et bestemt sted for at lyde godt?

Det er nemt at bruge knapperne i toppen (Image credit: B&O)

Af en eller anden grund bliver lyden i Beosound Explore også mere levende, når vi går udenfor. Her får den en mere fyldig lyd, og bassen bliver mere fremtrædende. Så det er en højttaler, som vil skabe glæde hos dem, der bruger deres tid på naturoplevelser, men som gerne vil have lytte til musikundervejs eller om aftenen, når de sidder i teltet eller i deres shelter.

Vi har ikke tidligere oplevet en højttaler, hvor kvaliteten af lydbilledet og balancen i musikken er så påvirket af omgivelserne. Det betyder også, at du bør overveje, hvor du vil stille denne højttaler, hvis du primært skal bruge den indenfor. For hvis den skal stå midt i lokalet, så vil du være bedre tjent med en af de mange andre smart-højttalere på markedet.

Equalizeren er ikke nem at bruge, for uanset, hvordan vi indstiller den i app'en, er det svært at finde en indstilling til alle slags musik. Selv om vi finder en god indstilling til én type musik som jazz, så er det sjældent, at den indstilling også lyder godt til alle de andre typer.

På hjemmesiden skriver B&O, at højttaleren kan levere "True360-lyd", men det er ikke det, vi oplever. For 360 graders lyd bør lyde ret ens, uanset hvordan du vender højttaleren, og det er bestemt ikke tilfældet her. Stiller du højttaleren foran dig og drejere den rundt, kan du tydeligt høre, at lyden er klarest og mest direkte, når højttaleren står med den ene eller anden "side" til. Samtidig kommer lyden vandret ud ad højttaleren, og det betyder, at det lydmæssige "sweet spot" ligger i samme højde som højttaleren. Så hvis højttaleren for eksempel står på et bord, er lyden bedst i samme højde - og for det meste befinder vores ører sig i en anden højde, hvor lyden igen bliver lidt dåseagtig at høre på.

Equalizeren i app'en er svær at finjustere. (Image credit: Peter Hoffmann)

App med udfordringer

App fryser

Opsætning kikser

Bang og Olufsen har deres egen app (Android/IOS), der giver adgang til at justere EQ-indstillingerne. Appen gør det også muligt at styre musikken og lave en stereoopsætning mellem to Beosound Explore højttalere.

Du kan gå ind og justere indstillingerne via B&Os app. Mens equalizeren er flot at se på rent grafiks, så er det svært at justere på ét element ad gangen, og det betyder at det nærmest er umuligt at finjustere lyden.

Samtidig fungerer app'en generelt ikke optimalt. Hver gang vi hopper ud af EQ-menuen i app'en for at skifte sang, så fryser app'en, når vi hopper tilbage igen. Ind imellem fryser den bare af sig selv og skal genstartes for at fungere. Det giver ikke nogen lækker bruger oplevelse, så vi håber, at B&O med tiden får give app'en en opdatering, der virker.

Forbindelser

Nemt at installere

Bluetooth og Wi-Fi forbindelse

Skifter automatisk

Beosound Explore er lavet for at være så enkel som muligt. Derfor er der heller ikke meget at rode med, når det gælder forbindelser: USB-C porten sørger for strøm, og Bluetooth-forbindelsen sørger for musikken.

Selve opsætningen foregår også via appen, men kan godt være lidt bøvlet. For hvis du forbinder højttaleren via telefonens normale Bluetooth menu, kan app'en ikke finde ud af det. Så er du nødt til at "slette" højttaleren fra Bluetooth menuen, for at få det hele til at køre.

Batterilevetid

27 timers batterilevetid

Beosound Explore leverer overvældende god batterilevetid. Op til 27 timers spilletid kan den lille højttaler levere. Dermed er den super velegnet til en weekend-tur eller miniferie ude i naturen.

Du kan faktisk være på farten i syv dage og lytte til musik 3-4 timer hver aften uden at løbe tør for beats. Det er imponerende.

Skal du købe Beosound Explore?

Køb den hvis...

Hvis du skal have lyde med dig udenfor

Beosound Explore har den meget mystiske egenskab, at den lyder godt udenfor, men flad og uden rigtig bund, når du er inde. Derfor kan vi ikke anbefale den, hvis du primært skal bruge den inden. Er du udenfor, er Beosound Explore til gengæld en udemærket følgesvend at have med.

Hvis du ønsker dig en bærbar højttaler i et lækkert design

B&O har virkelig gjort noget ud af designet her. Det er lykkedes at ramme et design, der er pænt og holdebart på samme tid. Det er vand- og støvafvisende uden at ligne kitsch.

Hvis du er langt fra stikkontakter

Med op til 27 timers spilletid, behøver du ikke spejde nervøst efter stikkontakten hele tiden. Der bør være rigeligt med strøm til den weekendtur i shelter.

Du skal ikke købe den...

Hvis du har et stramt budget

Du kan finde trådløse højttalere, der er vandtætte fra et par hundrede kroner. Så hvis du leder efter en lavbudget højttaler, kan du finde masser af andre produkter.

Hvis du vil have god lyd over alt

Udendørs er Beosound Explore rigtig fornuftig at høre på. Lyden er høj og tydelig, og selv om der mangler noget varme, så kan vi tydeligt høre detaljer i lydbilledet. Men indendørs skal højttaleren placeres i nærheden af væggen, for ellers bliver lyden meget dåset og livløs.

Hvis du skal bruge en smart assistent som Alexa eller Google Assistant

Bang & Olufsen giver dig lyd og design for pengene. Hvis du skal have en digital assistent ved hånden, må du på jagt efter en anden højttaler.