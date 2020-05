Anmeldelse: Bang & Olufsen Beosound Stage

Beosound Stage kan via sine 11 frontvendte højttalere producere en kraftig lyd, som er både høj og klar. Den understøtter moderne standarder som AirPlay 2, Chromecast og Bluetooth og er derfor idéel til alle, som er ude efter et lydprodukt af høj kvalitet. Det eneste vi reelt savner, er muligheden for at tilslutte et sæt trådløse surround-højttalere og en ekstern subwoofer.

Med Beosound Stage lancerer Bang & Olufsen endelig sin første soundbar, og satser på at levere samme lydoplevelse til dit tv, som de tidligere har formået med sine højttalere. Den leverer i store træk varen, og Stage kan det, vi forventer af en soundbar i 2020, imens den tilfører det ikoniske design, som netop B&O er så kendte for.

Pris og tilgængelighed

Beosound Stage blev lanceret i slutningen af 2019 og kunne købes i butikkerne kort efter. Prisen varierer alt efter materialevalget, men starter på 11.000 kroner med en ramme af aluminium. Den dyreste model, som også er den vi har haft til test, er modellen med en ramme af røget egetræ og gråt frontstof til en vejledende pris på 16.500 kroner.

Det lyder måske dyrt for en soundbar, men fordi den kommer fra Bang & Olufsen, er det alligevel spiseligt og for de fleste overkommeligt.

Design

Beosound Stage er ganske stor af en soundbar at være og fylder godt op i rummet, til trods for det minimalistiske design, som også ses i mange af Bang og Olufsens øvrige produkter. Den er måske ikke helt så stor som Sennheiser AMBEO, men kræver stadig en del plads på væggen eller under dit tv.

Alt afhængig af om Stage ligger ned, står op (via fødder) eller hænger (via beslag) på væggen fungerer de tre kanaler forskelligt og tilpasser sig automatisk dertil. Tager man frontstoffet af, kan man se hvorledes enhederne i siden er vinklede i forhold til fronten, som peger ligeud. Selvom Stage understøtter Atmos, skabes denne effekt via software, da soundbaren ikke har enheder, der peger direkte opad, som på traditionelle Atmos soundbarer.

Vi havde soundbaren stående under TV’et med et sæt medfølgende sorte ben, der let monteres på bagsiden, hvorefter lyden er som den ville være, hvis Stage hang på væggen.

Alle kabler og forbindelser findes på bagsiden af enheden bag et dæksel. De er derfor nemme at skjule og føre kabler. Her er to HDMI ind/udgange til HDMI pass-through samt HDMI eARC, en 3,5mm-indgang og en Ethernet-port til kablet internet.

Selve designet af Beosound Stage er utrolig meget elegant, og har du som os fået fingre i udgaven med en ramme af røget egetræ, vil du særligt sætte pris på de smukke samlinger af træet rundt i kanten. Det lugter langt væk af dansk design og godt håndværk. I venstre side finder vi i træet nogle berøringsfølsomme knapper. Her kan du justere volumen, springe frem til næste spor, slukke og tænde soundbarren eller parre via Bluetooth.

Funktioner

Bang & Olufsen har sikret sig, at Beosound Stage understøtter alle de nyeste funktioner og protokoller. Dette inkluderer Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Apple AirPlay 2, Bluetooth og Chromecast. HDMI eARC-porten (som står for enhanced Audio Return Channel) understøtter en højere overførselshastighed, så der stort set ingen forsinkelse er imellem soundbar og TV. Du får også en traditionel 3,5mm lydindgang samt Ethernet ind- og udgang.

Bag frontstoffet er Beosound Stage udstyret med 11 frontvendte højttalere, hvoraf hver drives af en 50W Class D-forstærker. B&O har benyttet fire specialdesignede 4” woofere til center-kanalen for at reducere forvrængning og hvad de kalder ”sublim dyb bas”. Mellemtonen håndteres af et par 1,5” drivere og en ¾” dome tweeter

Den primære venstre og højre kanal består af et sæt med en 1,5” driver og en ¾” tweeter, som er placeret tæt sammen og vinklet 45 grader. Via Bang & Olufsen appen kan du justere lyden ved enten af benytte en af fire forudindstiller – TV, Music, Film og Night Listening. Du kan selv finjustere via en equalizer.

Ydelse

Kombinationen af de 11 højttalere i Beosound Stage kan uden tvivl spille højt, og du oplever først forvrængning, når du skuer op på max lydstyrke. Men det er også her, hvor du for alvor erfarer, præcist hvor højt denne soundbar kan spille. Under normale forhold kommer man næppe højere end mellemste indstilling, så det bør slet ikke være et problem.

Selvom lyden fra Beosound Stage både er klar og kraftig, er det i sidste ende kun en soundbar, som af naturlige årsager ikke kan producere ægte surround sound. B&O har ganske vist inkluderet Dolby Atmos-understøttelse, men denne skabes virtuelt,hvorfor rummet du placerer Stage i, også spiller en stor rolle.

Her blev Stage placeret i et kvadratisk soveværelse, og selvom man kunne fornemme lyden i rummet, var dette mere i højden end i dybden. I et større lokale ville lyden måske bedre kunne reflektere tilbage og give en fornemmelse af baghøjttalere. Dermed ikke sagt, at Beosound Stage ikke lyder godt, for det gør den bestemt, men den kan ikke erstatte et ægte sæt trådløse baghøjttalere, som vi eksempelvis er vant til fra vores setup med Sonos Beam og 2 x Play:1.

Her er vi fremme ved et af de nok største minusser ved Stage, trods det lækre design og den gode lyd. Det er ikke muligt at tilslutte et par trådløse surround-højttalere, til trods for at Bang & Olufsen allerede laver gode fritstående trådløse højttalere, såsom Beoplay M3 eller den større Beoplay M5. Det er ligeledes ikke muligt at tilslutte en ekstern subwoofer, hvis man vil have mere bas.

Konklusion

Beosound Stage fra Bang & Olufsen er i sin egen ret en god soundbar, og hvis det er alt du kigger efter, vil du sikkert være godt tilfreds. Den er smuk at se på, giver en klar og kraftig lyd og kan, når den placeres optimalt, give en rimelig fornemmelse af surround sound via Dolby Atmos. Der er dog ingen garanti for, at din stue eller hvor du nu vil placere den opfylder disse behov, hvorfor du ikke nødvendigvis vil få det optimale ud af Atmos-delen. Her havde det været smart, hvis man kunne tilslutte eksterne højttalere, men det er desværre ikke muligt. Ej heller er det muligt at benytte en ekstern subwoofer, hvis man vil have mere bas.

Bang & Olufsen skal dog stadig have ros for flere aspekter ved deres første soundbar. Stage understøtter mange trådløse standarder, såsom AirPlay 2 og Chromecast og er udstyret med nyeste standard inden for HDMI, eARC. Designet er umådelig elegant og prisen er, trods det generelle niveau inden for soundbarer, rimeligt.

Du skal købe Beosound Stage, hvis du ikke har plads til eller ikke interesserer dig for eksterne surround højttalere. Vil du have det fulde Atmos-setup og lyd i alle hjørner, skal du måske kigge efter noget andet.