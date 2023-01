Samsung præsenterer to nye buede skærme på CES 2023

CES er årets største og første messe for ny og spændende teknologi, og i år har Samsung beriget begivenheden i Las Vegas med nogle nye buede skærme. Denne type skærm bliver mere og mere populær blandt gamere og professionelle og kreative brugere, så de nye tilføjelser til deres sortiment af skærme er meget velkomne.

Vi har nu fået vores første kig på de to interessante skærme, der blev vist frem under virksomhedens præsentation på CES 2023, nemlig Odyssey Neo G9 og Odyssey OLED G9.

Odyssey Neo G9

Odyssey Neo G9 er verdens første dual-UHD-gamingskærm med en opløsning på 7680 x 2160 i et ultraskarpt 32:9-billedformat i en buet formfaktor. Denne enorme skærm strækker sig 57 tommer og har en krumning på 1000R for at skabe en halvcirkel af fordybelse omkring gamere og andre entusiaster af buede skærme.

Samsung kan prale af endnu en ny funktion med DisplayPort 2.1-understøttelse, som overfører data dobbelt så hurtigt som det tidligere anvendte DisplayPort 1.4. Dette vil især være interessant for alle, der har købt et nyt AMD Radeon RX 7900 XTX- eller XT-grafikkort, da disse GPU'er understøtter den nye DP 2.1-tilslutning.

Nogle specifikke funktioner i Odyssey Neo G9 viser, at den er designet med gamere og spiloplevelsen i tankerne. Den matte skærm reducerer lysreflektioner på skærmen for at fjerne eventuelle distraktioner, f.eks. lys fra vinduer eller måske den belysning, du har i rummet, så du får en pæn opsætning.

Vi har endnu ikke hørt nogen priser for skærmen endnu, men vi ser frem til at få mere at vide om detailudbuddet og priserne snart og også muligheden for at teste skærmen selv.

Odyssey OLED G9

Samsung Odyssey OLED G9 lægger mest vægt på farver og streaming af indhold. (Image credit: Samsung )

OLED G9 har det samme 32:9-billedformat og 240 Hz opdateringshastighed som den første skærm, men i en lidt mindre 49-tommer pakke. Skærmen har en krumning på 1800R og lægger størst fokus på farverne.

Odyssey OLED G9 har en dobbelt QHD-opløsning og bruger "quantum dot-teknologi", der styrer belysningen pixel for pixel, hvilket sikrer dynamisk og superskarp farvekontrast. Den har til formål at levere den absolut bedst mulige sRGB- og sortkvalitet uden farvefiltre.

Du får adgang til apps som Prime Video, Netflix og YouTube via Samsung Smart Hub, så alle potentielle købere vil kunne se indhold uden at skulle bruge en komplet pc-opsætning. Brugerne vil også få adgang til Samsung Gaming Hub, en streamingplatform, der giver gamere mulighed for at køre cloud-spil fra Xbox Game Pass og Nvidia GeForce Now uden konsol. Hovedvægten på ægte farver kombineret med integrationen af apps til streaming af indhold gør dette til en meget overbevisende skærm - mere end en skærm, måske nærmere et smart-tv.

Alt i alt er Odyssey OLED G9 den perfekte skærm til enhver casual gamer, der ikke ønsker at investere i en fuldgyldig gaming-pc, eller en person, der virkelig nyder medrivende film derhjemme. Vi har endnu ikke modtaget nogen oplysninger om priserne på denne skærm endnu, men vi opdaterer jer læsere, så snart vi ved mere.