Se UFC 275 live stream: Teixeira vs Prochazka, uanset hvor du befinder dig

Det er en kamp mellem den gamle garde og den nye bølge ved UFC 275 denne weekend, hvor den brasilianske veteranstjerne Glover Teixeira forsvarer sin letsværvægtstitel mod den lovende nykomling Jiri Prochazka. Du vil ikke gå glip af kampen, og det behøver du ikke, så læs videre for at finde ud af, hvordan du kan se en UFC 275 livestream og se Teixeira vs Prochazka plus resten af hovedkortet online.

Se UFC 275: livestream Teixeira vs Prochazka Dato: Søndag den 11. juni (starttidspunkt i Danmark) Main card: Kl. 04.00 dansk tid Sted: Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapore Se kampen online: Viaplay (opens in new tab) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit (opens in new tab)

Teixeira, der fylder 43 senere i år, nåede endelig helt til tops for første gang i oktober sidste år med en sejer i anden runde over Jan Blachowicz. I dette første forsvar af hans bælte, vurderes han af mange vurderet som underdog.

Hans modstander - den tjekkiske stjerne Prochazka - skal kæmpe sin blot tredje UFC-kamp, men den 29-årige har ikke desto mindre allerede udviklet et ry som en af UFC's mest eksplosive afsluttere takket være hans knusende sejr i anden runde mod Dominick Reyes.

Teixeira vs Prochazka-kampen topper en samling spændende kampe, der også inkluderer et andet, længe ventet titelopgør, hvor den ubesejrede mester Valentina Shevchenko forsvarer sin titel mod den lovende Taila Santos.

Følg vores guide nedenfor, mens vi forklarer, hvordan du ser UFC 275 online - plus nøgledetaljer som Teixeira vs Prochazka-tidspunktet.

Sådan ser du UFC 275 i Danmark

(opens in new tab) NENT har rettighederne til at vise UFC 275 i bl.a. Danmark, og man kan følge eventet Viaplay (opens in new tab). For at kunne livestreame på Viaplay, skal du tegne et abonnement på Viaplay Total til en pris på 449,- kr. om måneden. Abonnementet giver dig adgang til alle sportsgrene og film og serier, som Viasat råder over.

Hvornår er Teixeira vs Prochazka? UFC 275 tidsplan

Teixeira vs Prochazka finder sted på UFC 275, som er planlagt til lørdag den 11. juni (søndag dansk tid). UFC 275's tidlige prelim-kort begynder kl. 00:30 dansk tid, hvorefter åbningskampene starter 02:00.

UFC 275-hovedkortet forventes at starte søndag kl. 04:00 dansk tid - og Teixeira vs Prochazka forventes at gå ind i Octagon tidligst kl. 06:00 søndag morgen dansk tid.

Kan man se Viaplay i udlandet?

Du kan se Viaplays indhold, hvis du er i lande inden for EU eller EØS-samarbejdet. Så alt, hvad du skal gøre, er at logge ind på tjenesten som normalt.

På grund af internationale programrettigheder har Viaplay ikke lov til at sende uden for dette område. Men med en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokeringer, der er etableret af de forskellige streamingwebsteder, og du kan så se Viaplay, uanset hvor du befinder dig i verden.

Ud over muligheden for at få adgang til streamingindhold hjælper en VPN-tjeneste dig også med at forblive sikker på internettet ved at beskytte dig mod eksterne angreb eller anden overvågning fra fx din internetudbyder. At bruge en VPN-tjeneste er helt lovlig og sikrer din brug af internettet. Du er velkommen til at se på vores liste over de bedste VPN-tjenester lige nu (opens in new tab).

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer (opens in new tab).

Når du først har downloadet og installeret ExpressVPN, skal du blot vælge en server i Danmark, så har du fuld adgang til alt indholdet på dit Viaplay-abonnement. Det er ret nemt.

Hvem er Glover Teixeira?

Minas Gerais-fødte slugger Glover Teixeira, som har været fast inventar i det øverste lag af let-sværvægtsranglisten, siden han kom til UFC tilbage i 2012, har UFC-rekorden gennem alle tider for flest overgivelser og afslutninger i Light Heavyweight-divisionen

På trods af hans konsekvente præstationer i klassen, har det været en lang, tidskrævende vej for den 42-årige at blive titelindehaver.

Efter et skuffende enstemmigt nederlag i en titelkamp mod Jon Jones for otte år siden, fik Teixeira endelig endnu en chance for at få bæltet sidste år. Den mulighed benyttede har i overbevisende stil, hvor han overvandt Jan Błachowicz og dermed tog titlen ved UFC 266.

Den sejr fik Teixeira til at forlænge sin sejrsrække til seks sejre.

Hvem er Jiri Prochazka?

I modsætning til hans modstanders store karriere er denne kamp kun den tredje UFC-kamp for Jiri Prochazka.

Efter at være blevet professionel i 2012 nød Prochazka en solid karriere i Gladiator Fighting Championship, den største fortjeneste i hans hjemland Tjekkiet, før han skiftede over til Rizin Fighting Federation i 2015, hvor han blev mester i let sværvægt.

Den 29-årige flyttede endelig til UFC i 2020, hvor to iøjnefaldende eksplosive knockoutsejre mod Volkan Oezdemir og Dominick Reyes gav ham en hurtig vej til denne titelkamp.

Hele UFC 275-programmet

Ud over den længe ventede overskrift, byder hele line-up'et til UFC 275 på masser af fremragende MMA-action, som du kan nyde med denne UFC-livestream.

Co-main-eventen er den meget kendte udfordrer Taila Santos mod den tilsyneladende ustoppelige titelholder Valentina Shevchenko i en kamp om kvindernes fluevægtsbælte.

Andetsteds står de tidligere strawweight-mestre Weili Zhang og Joanna Jedrzejczyk overfor hinanden i en længe ventet omkamp.

Hele UFC 275-programmet for lørdag den 11. juni (søndag den 12. juni dansk tid9

MAIN CARD

Glover Teixeira (c) vs Jiri Prochazka - Light heavyweight title fight

Valentina Shevchenko (c) vs Taila Santos - Flyweight title fight

Zhang Weili vs Joanna Jedrzejczyk- Strawweight

Rogerio Bontorin vs Manel Kape - Flyweight

Jack Della Maddalena vs Ramazan Emeev - Welterweight

PRELIMS

Brendan Alln vs Jacob Malkoun - Middleweight

Choi Seung-Woo vs Joshua Culibao - Featherweight

Hayisaer Maheshate vs Steve Garcia Featherweight

Andre Fialho vs Jake Matthews - Welterweight

EARLY PRELIMS

Kang Kyung-ho vs Danaa Batgerel - Bantamweight

Liang Na vs Silvana Gomez Juarez - Strawweight

Ramona Pascual vs Joselyne Edwards - Bantamweight