Sådan streamer du UEFA Europa League

Så er det nu, at slutspillet i UEFA Europa League-turneringen går i gang. Og som altid skal det blive spændende at se, om vi får et dansk hold med videre i turneringen. Håbet hviler – igen – i år på F.C. København, der klokken 18.55 i aften (20/2) går i flæsket på skotske Celtic.

Løverne fra hovedstaden kan se frem til en hård opgave i Parken, idet Celtic lige nu fører den skotske Premiership med ikke mindre end 10 point ned til rivalerne fra Brian Laudrups gamle succesklub, Rangers.

Af andre interessante opgør kan nævnes Club Brugge mod Manchester United og Getafe mod Ajax.

Hvis du vil streame de europæiske kampe, så har du faktisk to muligheder. Du kan tegne abonnement på streamingtjenesten Dplay, hvor du får de første 14 dage gratis. Herefter følger seks måneder til 99,95 kroner om måneden, hvorefter prisen stiger til 176 kroner.

Ud over UEFA Europa League får du også adgang til sport som 3F Superliga, Nations League og OL Tokyo 2020.

Lidt billigere

Du kan også vælge den på længere sigt lidt billigere udgave hos Eurosport Player. Her kan du vælge at betale 129,- om måneden eller den endnu billigere løsning på 990,- for et års abonnement, hvilket får prisen ned på kun 82,50 om måneden.

Her får du også mulighed for eksempelvis at se 3F Superligaen, de store cykelløb i World Tour Cykling samt de største tennisturneringer.

Hvis du vil have kampene op på den store fladskærm, skal du som altid have fat i enten Google Chromecast eller Apple TV, men det er også ganske enkelt at komme i gang med. Du kan for eksempel starte med at læse vores anmeldelse af Apple TV, eller tjekke vores guide til Chromecast.