Sådan ser du Eurovision 2022: Vi har alt om datoer, sange, odds, vindere, og hvordan du kan se begivenheden live, uanset hvor du er

Uanset om du elsker det eller hader det, er der intet som Eurovision. Det er en festival af galskab, som vil få dig til at juble det ene øjeblik og rive dig i håret i det næste. I vores guide nedenfor finder du alt, hvad du skal vide forud for Eurovision 2022 - fra hvordan du kan streame begivenheden gratis til datoer, tidspunkter, odds, deltagere og lande.

Eurovision livestream 2022 Semifinale 1: Tirsdag den 10. maj Semifinale 2: torsdag den 12. maj Finale: Lørdag den 14. maj Konkurrencestart (alle dage): 21:00 Arena: Palasport Olimpico, Torino, Italien Sådan streamer du Eurovision: DR1 Live Se fra hvor som helst i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

Den italienske rockgruppe vandt Eurovision sidste år med deres cool stil og højenergiske optræden med sangen "Zitti e buoni". Det er derfor, at dette års Eurovision finder sted i Italien, nærmere bestemt i Torino.

Danmark er repræsenteret af gruppen Reddi, som vandt den danske finale i Melodi Grand Prix med sangen "The Show". Danmark deltager i den første semifinale tirsdag den 10. maj.

Nogle af vores nabolande vil have interessante bidrag. Finland vil optræde med The Rasmus og sangen "Jezebel", for dem der genkender bandnavnet, er det samme band som i starten af 00'erne kom med det store hit "In The Shadows".

Læs vores guide til, hvordan du kan se en Eurovision live stream GRATIS, uanset hvor du befinder dig i verden.

Så ser du Eurovision online helt gratis

Sådan ser du Eurovision 2022, hvis du befinder dig i udlandet

På grund af geoblokering kan du ikke se DRs udsendelser i hele verden. De er kun tilgængelige i Danmar, Grønland og Færøerne. Geoblokering lukker for adgangen til DR TV, hvis du ikke befinder dig på det rigtige geografiske sted.

Men det er nemt at fikse ved at bruge en VPN-tjeneste (flere detaljer nedenfor), og du får adgang til en fantastisk software, der giver dig mulighed for at ændre din placering online til en dansk server. Det betyder, at du kan bruge alle dine streamingtjenesterne, som om du var hjemme.

Verdens bedste VPN 1. ExpressVPN er verdens bedste VPN

ExpressVPN kan bare ikke blive slået ned fra sin plads i toppen over de bedste VPN. De opfylder alle krav: hurtige serverforbindelser, seriøs sikkerhed, latterligt nem at bruge, fremragende kundesupport - og så er der endda gratis cloud backup inkluderet. Det er det allerbedste, og du kan prøve det i 30 dage uden risiko.

Sådan bruger du en VPN-tjeneste til at se Eurovision 2022

Brug af en VPN til at få adgang til SVT Play, når du er i udlandet, kræver tre hurtige trin.

1. Download og installer en VPN - vores bedste bud er ExpressVPN

2. Opret forbindelse til en passende serverplacering - åbn VPN-appen, tryk på "vælg placering" og vælg den ønskede placering, f.eks. Danmark.

3. Gå online på streamingtjenesten - gå ind på DR TV og nyd indholdet, som om du var hjemme.

Tidligere Eurovision-vindere

Rasmus fra Finland på scenen til anden generalprøve (Image credit: Eurovision / EBU / ANDRES PUTTING)

1956 - Schweiz - "Refrain" med Lys Assia

1957 - Holland - "Net als toen" med Corry Brokken

1958 - Frankrig - "Dors, mon amour" med André Claveau

1959 - Holland - "Een beetje" med Teddy Scholten

1960 - Frankrig - "Tom Pillibi" med Jacqueline Boyer

1961 - Luxemburg - "Nous les amoureux" med Jean-Claude Pascal

1962 - Frankrig - "Un premier amour" med Isabelle Aubret

1963 - Danmark - "Dansevise" med Grethe och Jørgen Ingmann

1964 - Italien - "Non ho l'età" med Gigliola Cinquetti

1965 - Luxemburg - "Poupée de cire, poupée de son" med France Gall

1966 - Østrig - "Merci, Chérie" med Udo Jürgens

1967 - Storbritannien - "Puppet on a String" med Sandie Shaw

1968 - Spanien - "La, la, la, la" med Massiel

1969 - Spanien, Storbritannien, Nederländerna och Frankrike - "Vivo cantando" med Salomé; "Boom Bang-a-Bang" med Lulu; "De troubadour" med Lenny Kuhr; "Un jour, un enfant" med Frida Boccara.

1970 - Irland - "All Kinds of Everything" med Dana

1971 - Monaco - "Un banc, un arbre, une rue" med Séverine

1972 - Luxemburg - "Après toi" med Vicky Leandros

1973 - Luxemburg - "Tu te reconnaîtras" med Anne-Marie David

1974 - Sverige - "Waterloo" med ABBA

1975 - Holland - "Ding-a-dong" av Teach-In

1976 - Storbritannien - "Save Your Kisses for Me" av Brotherhood of Man

1977 - Frankrig - "L'oiseau et l'enfant" med Marie Myriam

1978 - Israel - "A-Ba-Ni-Bi" med Izhar Cohen och Alphabeta

1979 - Israel - "Hallelujah" av Milk and Honey

1980 - Irland - "What's Another Year" med Johnny Logan

1981 - Storbritannien - "Making Your Mind Up" av Bucks Fizz

1982 - Vesttyskland - "Ein bißchen Frieden" med Nicole

1983 - Luxemburg - "Si la vie est cadeau" med Corinne Hermès

1984 - Sverige - "Diggi-Loo Diggi-Ley" med Herreys

1985 - Norge - "La det swinge" med Bobbysocks!

1986 - Belgien - "J'aime la vie" med Sandra Kim

1987 - Irland - "Hold Me Now" med Johnny Logan

1988 - Schweiz - "Ne partez pas sans moi" med Céline Dion

1989 - Jugoslavien - "Rock Me" av Riva

1990 - Italien - "Insieme: 1992" med Toto Cutugno

1991 - Sverige - "Fångad av en stormvind" med Carola

1992 - Irland - "Why Me" med Linda Martin

1993 - Irland - "In Your Eyes" med Niamh Kavanagh

1994 - Irland - "Rock 'n' Roll Kids" med Paul Harrington och Charlie McGettigan

1995 - Norge - "Nocturne" med Secret Garden

1996 - Irland - "The Voice" med Eimear Quinn

1997 - Storbritannien - "Love Shine a Light" med Katrina and the Waves

1998 - Israel - "Diva" av Dana International

1999 - Sverige - "Take Me to Your Heaven" med Charlotte Nilsson

2000 - Danmark - "Fly on the Wings of Love" av Olsen Brothers

2001 - Estland - "Everybody" med Tanel Padar, Dave Benton och 2XL

2002 - Letland - "I Wanna" med Marie N

2003 - Turkiet - "Everyway That I Can" med Sertab Erener

2004 - Ukraine - "Wild Dances" med Ruslana

2005 - Grækland - "My Number One" med Helena Paparizou

2006 - Finland - "Hard Rock Hallelujah" av Lordi

2007 - Serbien - "Molitva" med Marija Šerifović

2008 - Rusland - "Believe" med Dima Bilan

2009 - Norge - "Fairytale" med Alexander Rybak

2010 - Tyskland - "Satellite" med Lena Meyer-Landrut

2011 - Azerbajdzjan - "Running Scared" med Ell och Nikki

2012 - Sverige - "Euphoria" med Loreen

2013 - Danmark - "Only Teardrops" med Emmelie de Forest

2014 - Østrig - "Rise Like a Phoenix" med Conchita Wurst

2015 - Sverige - "Heroes" av Måns Zelmerlöw

2016 - Ukraina - "1944" med Jamala

2017 - Portugal - "Amar pelos dois" av Salvador Sobral

2018 - Israel - "Toy" av Netta

2019 - Holland - "Arcade" av Duncan Laurence

2021 - Italien - "Zitti e buoni" med Måneskin

Sange i Eurovision 2022

Citi Zēni fra Letland med sangen Eat Your Salad under den anden prøve (Image credit: Eurovision / EBU / CORINNE CUMMING)

Som sædvanlig kvalificerer Italien, Frankrig, Tyskland, Spanien og Storbritannien sig direkte til finalen, mens resten af landene skal gennem semifinaler for at komme i finalen.

Nedenfor finder du den komplette liste over lande og kunstnere, der deltager i dette års Eurovision:

Italien - Mahmood og Blanco, "Brividi".

Frankrig - Alvan og Ahez, "Fulenn"

Tyskland - Malik Harris, "Rockstars"

Spanien - Chanel, "SloMo"

Storbritannien - Sam Ryder, "Space Man"

Albanien - Ronela Hajati, "Sekret"

Letland - Citi Zēni, "Spis din salat".

Litauen - Monika Liu, "Sentimentai"

Schweiz - Marius Bear, "Boys Do Cry"

Slovenien - LPS, "Disko"

Ukraine - Kalush Orchestra, "Stefania"

Bulgarien - Intelligent Music Project, "Intention"

Holland - S10, "De diepte"

Moldova - Zdob și Zdub og Advahov Brothers, "Trenulețul"

Portugal - Maro, "Saudade, saudade, saudade"

Kroatien - Mia Dimšić, "Guilty Pleasure".

Danmark - Reddi, "The Show"

Østrig - Lumix feat. Pia Maria, "Halo"

Island - Systur, "Með hækkandi sól"

Grækenland - Amanda Georgiadi Tenfjord, "Die Together"

Norge - Subwoolfer, "Give That Wolf a Banana"

Armenien - Rosa Linn, "Snap"

Finland - The Rasmus, "Jezebel"

Israel - Michael Ben David, "I.M"

Serbien - Konstrakta, "In corpore sano"

Aserbajdsjan - Nadir Rustamli, "Fade to Black"

Georgia - Circus Mircus, "Lock Me In"

Malta - Emma Muscat, "I Am What I Am"

San Marino - Achille Lauro, "Stripper"

Australien - Sheldon Riley, "Not the Same"

Cypern - Andromache, "Ela"

Irland - Brooke, "That's Rich"

Nordmakedonien - Andrea, "Circles"

Estland - Stefan, "Hope"

Rumænien - WRS, "Llámame"

Polen - Ochman, "River

Montenegro - Vladana, "Breathe"

Belgien - Jérémie Makiese, "Miss You"

Sverige - Cornelia Jakobs, "Hold mig tættere".

Tjekkiet - We Are Domi, "Lights Off"

Odds for Eurovision 2022

Kalush Orchestra fra Ukraine med deres sang Stefania (Image credit: Eurovision / EBU / ANDRES PUTTING)

Det vil være den måske største overraskelse i Eurovision Song Contests historie, hvis Ukraines Kalush Orchestra ikke konkurrencen i år. Hiphop-gruppen har også tidligere Eurovision-erfaring. Ihor Didenchuk optrådte ved sidste års arrangement som medlem af electro-folk-bandet Go_A, som sluttede på femtepladsen. Landet er storfavorit til at vinde hos alle bookmakerne.

Hvordan ser det så ud for Danmark? Reddi får mildest talt elendige odds, og spås en placering på en 15.-plads i konkurrencen, så det er ikke engang sikkert, at Danmark går videre fra første semi-finale. Ud over Ukraine, et af de tre lande, der tippes til at slutte i top-3. De to andre lande, er værtslandet Italien og Storbritannien.

Hvordan fungerer afstemningen i Eurovision?

Eurovisions ret forvirrende afstemningssystem har eksisteret siden 1975, men blev lavet om i 2016. Nu udgør publikumsstemmerne 50 % af det samlede antal stemmer, mens den anden halvdel afgøres af en professionel jury i hvert deltagerland.

Når afstemningen er afsluttet, præsenterer en national talsmand fra hvert land resultaterne fra det pågældende land.

Hvordan stemmer du i Eurovision 2022?

Der er to måder at stemme i Eurovision på: Den første er ved at hente Eurovision-app'en, som er gratis at downloade og tilgængelig på alle enheder.

Du kan også stemme ved hjælp af sms'er og telefonopkald, og DR1 vil præsentere numrene for Danmark, efterhånden som de forskellige kunstnere optræder.

Der kan kun stemmes, når afstemningsvinduet åbnes, dvs. efter at alle kunstnere har optrådt, og så har du 15 minutter at stemme i.

Og som sædvanlig kan man ikke stemme på Danmark.

Finalen i Eurovision 2018 (Image credit: Eurovision)

Et tilbageblik: Hvilke fem Eurovision-numre skiller sig ud?

Det oplagte svar er jo vores allesammens Brødrene Olsen, som med Smuk som et Stjerneskud/Fly on the Wings of Love røg til tops og vandt konkurrencen i 2000.

Så er der også et svensk bidrag, nemlig ABBA med Waterloo, som ikke er til at komme udenom.

Finske Lordi med den geniale sangtitel "Hard Rock Hallelujah" vil også blive husket.

Østrigske Conchita Wurst, som med fuldskæg og følsom stemme blæste taget af med Rise Like a Phoenix er måske et af de mest Melodi Grand Prix-agtige øjeblikke i konkurrencens historie.