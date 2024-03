Tips för helgens filmtittande - Road House har haft premiär på Amazon Prime Video

Om du funderar på vad du ska välja för titel till helgens filmkväll, kan vi tipsa om att Road House äntligen har haft premiär på Amazon Prime Video. Detta är en remake av en äldre film med samma namn, då med Swayze i huvudrollen. Den här gången tar en rippad Gyllenhaal över rollen som Elwood Dalton, en före detta UFC-fighter som hittar ett nytt jobb som dörrvakt på en vägkrog i Florida Keys. Det dröjer dock inte länge innan Dalton inser att hans nya idylliska hem och välbetalda roll inte är allt de verkar vara.

Detta är en av de största nya Prime Video-filmerna vi fått se hittills under 2024 och bland skådespelarna hittar vi fler stora namn som bland annat Daniela Melchior (The Suicide Squad) och Billy Magnussen (No Time to Die). Den världsberömda UFC-mästaren Conor McGregor är passande nog också med på ett hörn i den actionfyllda filmen.

Du kan kolla in trailern för Road House här nedanför.

Prime Video-utbudet växer sig starkare

Amazon Prime Video har utökat sitt sortiment rejält under det senaste året och har nu ett riktigt starkt filmbibliotek som täcker många olika genrer och som dessutom inkluderar några av de senaste stora biofilmerna. Bland de mest populära titlarna hittar du nyheter som Oppenheimer, Dune och Barbie, samt ett gäng lite äldre favoriter som Sagan om Ringen-serien, La La Land, The Big Lebowski, The Purge, The Whale och många fler.

Om du vill kolla in hela utbudet av filmer och serier som Prime Video har att erbjuda, hittar du hela listan här. Om du vill skaffa ett abonnemang på streamingtjänsten, kan du klicka på någon av länkarna här nedanför.

