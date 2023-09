Nu släpps The Continental: From the World of John Wick på Prime Video

Under åren 2014 till 2023 släpptes fyra filmer med actionhjälten John Wick, spelad av Keanu Reeves, och nu släpper Prime Video serien som expanderar John Wick-universumet ytterligare.

I The Continental: From the World of John Wick på Prime får vi se något så ovanligt som Mel Gibson i en tv-serie – med ytterst få undantag har storstjärnan nämligen hållit sig till film under karriären.

The Continental: From the World of John Wick: Handling

Serien är inte en uppföljare till filmerna om John Wick, utan tar oss tillbaka till 1970-talets New York, med fokus på Winston Scott (i serien spelad av Colin Woodell) och hur det gick till när han tog över det ökända lönnmördarhotellet The Continental – som då styrdes av Cormac (Mel Gibson).

Spana in trailern till The Continental: From the World of John Wick här:

Det första avsnittet av miniserien dyker upp på Prime Video i dag, den 22 september, och totalt blir det tre avsnitt som släpps veckovis.