Filmtips - 5 suveräna titlar att streama på Amazon Prime Video i helgen

Behöver du lite tips för helgens filmtittande? Här nedanför har vi valt ut fem filmer vi tror kan göra succé. Det är en bra blandning av filmer som inkluderar en sprillans ny, actionfylld titel med Gyllenhaal i huvudrollen, en pepptitel inför en kommande biopremiär, en gammal klassiker, en fantastisk bokadaption och en Oscars-belönt, topprankad dramakomedi. Skrolla bara vidare för vår lilla lista med filmtips samt trailers för alla titlar!

Road House - stor premiär

I den sprillans nya Amazon Prime Video-filmen Road House, får vi se en rippad Gyllenhaal som spelar rollen som Elwood Dalton, en före detta UFC-fighter som hittar ett nytt jobb som dörrvakt på en vägkrog i Florida Keys. Det dröjer dock inte länge innan Dalton inser att hans nya idylliska hem och välbetalda roll inte är allt de verkar vara.

Godzilla vs. Kong - peppa inför den nya

Godzilla-filmerna kanske inte har de mest djupa handlingarna, utan fokuserar mest på actionfyllda scener och coola effekter, men varje Godzilla-film är garanterat en underhållande upplevelse och de är alltid välgjorda med stjärnspäckade rollistor. Nu har snart den nya Godzilla x Kong: The New Empire premiär. Det är en uppföljare till Godzilla vs. Kong från 2021, så vad finns det för bättre sätt att tagga inför den nya filmen än att se den första igen?

12 Angry Men - populär klassiker

Denna topprankade och prisbelönta gamla goding är ett perfekt val för alla riktiga filmentusiaster där ute. Den släpptes 1957, vilket innebär en filmkvalitet som matchar tiden och en rulle i svartvitt. Men låt inte det avskräcka dig - detta är en av de högsta rankade filmerna genom tiderna och är nästan ett måste att se för alla filmfans. Den handlar om en jurymedlem som gör allt i sin makt för att övertyga de övriga jurymedlemmarna om att en ung man som anklagas för att ha mördat sin far faktiskt är oskyldig.

Där kräftorna sjunger - fantastisk bokadaption

Där kräftorna sjunger (eller Where the Crawdads Sing) från 2022 är en fantastisk filmadaption av den enormt populära boken med samma namn som varenda bokmal har läst. Den unga flickan Kya Clark har växt upp ensam och lever i samspel med naturen utanför en liten stad vid kusten. Byborna kallar henne för "träskflickan" och alla håller sig borta från henne. Det är en gripande berättelse om naturens krafter, utanförskap och ensamhetens pris - med lite oväntade tvister i storyn.

Green Book - prisbelönt dramakomedi

Green Book är en inspirerande film baserad på verkliga händelser som berättar historien om en osannolik vänskap mellan Tony Lip (Viggo Mortensen), en italiensk-amerikansk dörrvakt från Bronx och Dr. Don Shirley (Mahershala Ali), en världsberömd afroamerikansk pianist. Tillsammans beger de sig ut på en turné genom den segregerade södern på 1960-talet och är tvungna att förlita sig på den så kallade "Green Book" för att hitta till de få etablissemang som är säkra för afroamerikaner. Deras resa blir en upptäcktsfärd av vänskap, respekt och mänsklighet. Filmen är topprankad bland tittare och har vunnit många priser, bland annat Oscar för bästa film, Oscar för bästa manliga biroll och mer.

Prime Video-utbudet växer sig starkare

Amazon Prime Video har utökat sitt sortiment rejält under det senaste året och har nu ett riktigt starkt filmbibliotek som täcker många olika genrer och som dessutom inkluderar några av de senaste stora biofilmerna. Bland de mest populära titlarna hittar du nyheter som Oppenheimer, Dune och Barbie, samt ett gäng lite äldre favoriter som Sagan om Ringen-serien, La La Land, The Big Lebowski, The Purge, The Whale och många fler.

Om du vill kolla in hela utbudet av filmer och serier som Prime Video har att erbjuda, hittar du hela listan här. Om du vill skaffa ett abonnemang på streamingtjänsten, kan du klicka på någon av länkarna här nedanför.

