Black Friday-tips: Glöm inte bort Blixt- och Wow-erbjudanden hos Amazon

Black Friday-rean är i full gång och en av återförsäljarna som satsar allra mest på reafesten är Amazon. Hos dem hittar du ett enormt sortiment som täcker alla möjliga kategorier och under Black Friday får en stor del av produkterna riktigt fina prissänkningar. Så om du velat fynda lite billiga teknikprylar och är på jakt efter bra deals och rabatter, bör du hålla lite koll hos Amazon.

Amazon har dessutom gjort det enkelt för besökare på sidan att filtrera sina sökningar och enklare hitta rätt bland det stora antalet produkter som finns tillgängliga. Det finns bland annat ett par viktiga flikar du bör känna till, vi går igenom dem här nedanför.

Black Friday-deals - Viktiga Amazon-flikar

Wow-erbjudanden hos Amazon

Under denna flik hittar du de absolut största och bästa rabatterna på produkter från populära märken. Här gäller det verkligen att vara med - dessa deals gäller nämligen bara i 8 timmar innan de försvinner igen. Ett tips är att ställa in en påminnelse om du inte vill missa någon kommande deal.

Blixt-erbjudanden hos Amazon

Om du klickar in på Black Week-sortimentet hos Amazon, kan du välja att klicka dig vidare in på Blixt-erbjudanden. Detta är också rabatter som bara gäller i ett par timmar, så här gäller det att vara snabb. Om du håller lite koll på dessa kan du hitta några av reafestens största rabatter här.

Deals under 200 kronor hos Amazon

Detta är också en riktigt bra flik som är värd att kolla in. Om du exempelvis vill fynda billiga julklappar till nära och kära, hittar du alla produkter och deals här som du kan klicka hem för under 200 kronor!

Alla deals hos Amazon

Om du vill kolla in hela sortimentet med Black Friday-deals hos Amazon (det är enormt), klickar du helt enkelt in här. Väl inne på denna flik kan du sortera produkterna enligt olika kategorier, så blir det enkelt att hitta bland alla tusentals rabatter och erbjudanden.

Black Friday-deals: Bästa Amazon-rabatter hittills

Amazon bjuder som tidigare nämnt på massor av suveräna deals och rabatter på teknikprylar och andra prylar under Black Friday. Här nedanför har vi lagt in några av de allra bästa, men vi rekommenderar dig att du kolla in vår stora Black Friday-artikel för att se alla de bästa rabatterna och erbjudandena från samtliga återförsäljare, eller går in på Amazons officiella hemsida för alla deras deals.

Nytt lägsta pris Ecovacs Deebot T20 Omni | 11 445:- 7 999:- hos Amazon

Få 30% rabatt: Amazon och ett par andra återförsäljare bjuder på en helt suverän Black Friday-rabatt på denna lyxiga och vanligtvis dyra robotdammsugare från Ecovacs. Under Black Friday får den en stor rabatt som låter dig spara 30% och ger dig det lägsta priset någonsin på robotdammsugaren. Beställ den hos andra återförsäljare:

Power | Komplett

Nytt lägsta pris Bose QuietComfort Ultra | 3 890:- 2 990:- hos Amazon

Få 23% rabatt: Dessa populära earbuds från Bose har fått en riktigt bra Black Friday-deal som ger dig hela 23% rabatt. De brukar vanligtvis ligga närmare 4 000 kronor i pris och har inte fått några prissänkningar tidigare, så detta är det lägsta priset vi någonsin sett på hörlurarna. Finns i både svart och vitt. Beställ hos andra återförsäljare:

NetOnNet | Webhallen

Nytt lägsta pris Bose QuietComfort SE | 2 876:- 1 990:- hos Amazon

Få 31% rabatt: Dessa over-ear-hörlurar från Bose är riktigt populära då de är lite mer överkomliga i pris jämfört med märkets toppmodeller. Om du beställer hem dem under Black Friday får du dessutom en riktigt schysst rabatt som låter dig spara 31%, vilket är det lägsta priset vi någonsin sett på hörlurarna. Beställ hos andra återförsäljare:

Webhallen | Komplett | NetOnNet

Nytt lägsta pris HTC Vive Pro 2 | 9 990:- 5 499:- hos Amazon

Få 44% rabatt: Denna tidiga Black Friday-deal ger dig en enorm rabatt på det vanligtvis dyra HTC Vive Pro 2. Detta VR-headset brukar skifta mellan 8 000-7 000 kronor i pris och denna deal ger dig det lägsta priset någonsin på gaminghårdvaran. Det blir inte bättre än så här.



Beställ hos andra återförsäljare:

Proshop | CDON

Echo dot (gen 5) | 844:- 383:- hos Amazon

Få 55% rabatt: Den senaste modellen av Amazons smarta högtalare med stöd för Alexa har fått en helt suverän rabatt under årets Black Friday. Om du beställer hem den nu får du en rabatt på 55%.

Echo Pop | 699:- 289:- hos Amazon

Få 59% rabatt: Denna lite mer kompakta variant av Amazons smarta högtalare med Wi-Fi, Bluetooth och stöd för Alexa har också fått en riktigt fin rabatt som låter dig spara hela 59%! Det blir inte bättre än så här.

Ninja Print Karriär | 300:- 228:- hos Amazon

Få 24% rabatt: Detta roliga brädspel gör saker som eknomi och karriär roligt. Det passar för 2-6 spelare och har en speltid på cirka 65 minuter. Under Black Friday får du en fin rabatt på 24% på spelet.

Ninja Print Prepper | 499:- 380:- hos Amazon

Få 24% rabatt: Även detta spel från märket Ninja Print där du får förbättra din krisberedskap och preppingkunskap med ett roligt spel, har fått en fin rabatt nu under Black Friday.

PlayStation 5 Standard Edition | 6 929:- 5 490:- hos Amazon

Få 21% rabatt: Under Black Friday kan du klicka hem en standardutgåva av PlayStation 5 till ett riktigt bra pris. Hos Amazon och andra svenska återförsäljare kan du klicka hem den för endast 5 490 kronor just nu.

SteelSeries Apex Pro TKL | 1 999:- 1 390:- hos Amazon

Få 30% rabatt: Med en tidig Black Friday-rabatt hos Amazon kan du klicka hem detta kompakta tangentbord för gaming från SteelSeries med 30% rabatt.