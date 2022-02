Technics EAH-AZ60 - recension

Kort sammanfattning

Det krävs ett självsäkert eller något korkat företag för att ge sig in på marknaden av trådlösa hörlurar i mellanklassen. Dessbättre är Technics det förstnämnde och vad gäller EAH-AZ60 så har de all rätt att vara det.

Listan över fördelar är lång och täcker in många områden. Passform till att börja med, den är utmärkt, bra former, lätta och med ett stort utbud av gummipluttar av varierande storlekar för att du ska kunna hitta rätt för just dig. Att få dessa hörlurar att sitta både bra och tryggt är en barnlek kort och gott. Rent ergonomiskt är de en fröjd med, touchstyrningen är utmärkt och går att justera efter egna önskemål via appen och föredrar man det, så kan hörlurarna även styras med hjälp av rösten.

Utöver detta finns många positiva saker att säga kring hur dessa Technics-hörlurar låter med. De har ett fylligt och bestämt ljud med bra detaljrikedom och ger en sammanhängande bra upplevelse. Brusreduceringen är bra och påverkar inte ljudupplevelsen nämnvärt. Det är egentligen endast vad gäller taktkänsla och tuffare rytm som de har svårt att hålla jämna steg med konkurrenterna och det är även vad som drar ner slutbetyget en smula.

Pris och lanseringsdatum

Finns i butik nu

Rekommenderat cirkapris 2295 kr

Technics EAH-AZ60 finns i butik redan nu och har ett rekommenderat cirkapris på 2295 kr.

Med det priset är de i nivå med några av de allra bästa trådlösa hörlurarna av in ear-typen som finns just nu. Sennheisers underbara Momentum True Wireless 2 kan bli dina för ungefär samma kostnad, Bose QuietComfort erbjuder härlig brusreducering och komfort för en spottstyver till och inte att förglömma, för femhundringen till kan du få ett par av marknadens just nu bästa hörlurar (enligt ganska exakt alla) av den här typen, Sony WF-1000XM4.

Kort sammanfattat, konkurrensen är stenhård och Technics har en hel del att bita i.

Design

Lätta, kompakta och bekväma

Omfattande och kompetent app

Rimlig batteritid

Vad gäller designen så tog Technics ett välkommet steg i att göra en mer kompakt serie med trådlösa hörlurar jämfört med deras första i kategorin, EAH-AZ70W. Jämförelsevis är EAH-AZ60 såväl mer ergonomiskt formade, lättare (7 gram per hörlur) och mindre (26 x 23 x 28 mm). Dessa tre faktorer tillsammans med att kartongen innehåller sju olika former av gummipluttar innebär att Technics lätt blir bekväma och håller sig det så länge som batteriet räcker.

När vi ändå talar om batteriet så är dess livslängd godkända 25 timmar totalt. Det är dock i bästa fall, när du lyssnar på musik med AAC-codec och brusreducering avstängd. Mellan sju och åtta timmar per hörlur plus ungefär två laddningar i fodralet. Går du fullständigt loss och strömmar musik med LDAC-codec och har brusreduceringen igång så blir det snarare runt 16 timmar totalt, fyra timmar och kanske lite till per hörlur och resten ur laddningsfodralet.

Trådlös anslutning sker via Bluetooth 5.2, något vi alltid uppskattar och självklart finns stöd för SBC-, AAC- och Sonys högupplösta LDAC-codecs. Tyvärr saknas såväl aptX som aptX HD i denna samlingen.

Kontrollfreaks kommer uppskatta möjligheterna i dessa. Stöd finns för såväl Amazon Alexa som Apple Siri och de fyra mikrofonerna per hörlur gör ett bra jobb i att fånga upp instruktioner såväl som röst under telefonsamtal och omkringliggande ljud för brusreduceringens algoritmer. Båda hörlurarna erbjuder dessutom en touchyta som låter dig styra uppspelning, volym upp och ner, hoppa framåt eller bakåt i spellistan, svara och lägga på samtal, växla mellan brusreducering och transparent läge samt väcka din röstassistent.

Det finns även möjlighet att justera denna funktionalitet via Technics Audio Control-appen. Det är även i appen som du hittar EQ-inställningarna som ger dig möjlighet att finjustera ljudet i hörlurarna. Här hittar du även inställningar för vilken nivå av brusreducering samt transparent läge du önskar och är det så att du slarvat bort en eller båda hörlurarna, så kan du via appen spela upp ett ljud från dem för att underlätta letandet.

Ljudbild och prestanda

Bestämt och balanserat ljud

Bra brusreducering

Kanske inte de bästa för rytmisk dansmusik

Få produkter visar sitt rätta jag så snabbt som ett par hörlurar och Technics EAH-AZ60 avslöjar omedelbart hur självsäkra de är.

Givetvis finns det mer att utforska men på en grundläggande nivå så låter dessa hörlurar bestämt och självsäkert. En snabb genomgång av Belle and Sebastians Nobody's Empire låter dem briljera nästan rakt av med en sammanhängande ljudbild som ändå låter små detaljer lysa igenom och Technics EAH-AZ60 visar helt enkelt var skåpet ska stå.

Denna självsäkerhet lyser igenom även vad gäller balansen, åtminstone så länge du inte ändrat för mycket i EQ-inställningarna då. De låga frekvenserna är robusta, fylliga och välkontrollerade samtidigt som andra änden av skalan är ljus och trevlig men utan att bli för skarp, inte ens på hög volym.

Däremellan finns det gott om plats för vokalister och sångare att göra sin sak och tillräckligt med detaljnivå för att man faktiskt ska veta vad den saken är. Det kan tyckas vara överflödigt att prata om vikten av kommunikation när vi talar om en produkt som dessa, men det finns tillräckligt många trådlösa hörlurar där ute som helt enkelt inte kommunicerar. Dessa från Technics gör det och det dessutom mycket uttrycksfullt.

De är dynamiska med, de kan utan större besvär hantera variationen av Leafcutter Jon's Yes! Come Parade With Us och den mer subtila dynamiken i Sampha's (No One Knows Me) Like the Piano. Det råder inga som helst tvivel i vad intentionen från musikern, sångaren eller bandet är.

Det är först när vi kommer till rytmkänslig musik som EAH-AZ60 får det svårt jämfört med de allra bästa alternativen i prisklassen. De tycks ha svårt att hänga med på samma självsäkra vis och resultatet blir en smula platt. Lyssnar vi på dessa helt enskilt är det kanske inte våldsamt mycket att hänga upp sig på, men så snart vi börjar jämföra de mot framförallt Sonys magiska WF-1000XM4 så låter Technics klart mer mekaniskt och mindre skickligt. Marginell skillnad kanske, men ändå skillnad.

Technics EAH-AZ60 erbjuder dock en effektiv brusreducering och även om de inte är i nivå med Bose nästan kusligt tysta QuietComfort så är de i nivå med klassen under detta. Vrider du upp brusreduceringen till 100% så försvinner nästan världen utanför och det utan att det påverkar ljudbilden nämnvärt.

Bör jag köpa Technics EAH-AZ60?

Köp dem om...

Du uppskattar en grundlig app

Det Technics Audio Control-appen inte låter dig göra, det är inte värt att göra.

Du gillar ett självsäkert ljud

Technics EAH-AZ60 är en av de mest självsäkra och positiva trådlösa hörlurarna just nu.

Du uppskattar hög komfort

Tack vare sin vikt, sin form och det stora utbudet av gummipluttar så är dessa hörlurar mycket lätta att placera bekvämt.

Köp dem inte om...

Du lever på dansgolvet

Technics erbjuder inte de mest rytmiska av hörlurar. Du kan få bättre än såhär.

Du dyrkar aptX

LDAC är bra som så, men dess frestelse är, du vet, begränsad...

Du gör noggrann research innan

Lyssnar du på EAH-AZ60 för sig så finns lite att anmärka på. Börjar du däremot kolla av marknaden si hittar du lätt många andra bra alternativ.