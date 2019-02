Samsung Galaxy Note 9 - recension

Samsung Galaxy Note 9 är lite större, lite färggladare och lite kraftfullare än alla tidigare Note-mobiler, men var beredd på att den samtidigt är mycket dyrare.

Det är den största Android-mobilen som kommer fånga allas uppmärksamhet under 2018, med en stor Super AMOLED-skärm på 6,4 tum, ett enormt batteri med 4 000 mAh som ska hålla under en hel dag med intensiv användning samt upp till 512 GB internminne och 8 GB RAM. Om du lägger till ytterligare 512 GB lagring via ingången för mikroSD (som Samsung gärna säljer till dig), kommer du ha den första toppmobilen med 1 TB lagring i händerna.

Goda nyheter: Note 9 känns faktiskt inte större än fjolårets Note 8 med en skärm på 6,3 tum och den använder många av funktionerna från årets Galaxy S9 med en skärm på 5,8 tum och Galaxy S9 Plus med en skärm på 6,8 tum. Kameran är bättre, med en dubbelkamera med 12 megapixel på baksidan som har teknologi för dubbla bländare och kan spela in videor i Super Slow Mo. AR Emoji är tillbaka med några finslipade avatar-anpassningar, men din avatar kommer fortfarande inte att vara lik dig över huvud taget. Baserat på våra tidiga tester i alla fall...

Något som är exklusivt för kameran på Note 9 är dess automatiska funktioner för scenoptimering och feldetektering, som ska förbättra foton (Samsung har för vana att skicka ut sådana här funktioner även till äldre mobiler lite längre fram). S Pen har nu Bluetooth för fjärrstyrda genvägar och som till skillnad från Bixby-knapparna går att anpassa. Vill du posera för ett foto tio meter bort? Den här S Pen gör det och mycket mer möjligt.

Den dåliga nyheten är priset, som känns mycket högre än tidigare. Var beredd på att betala priser i iPhone X-nivå för grundmodellen med 128 GB internminne och 6 GB RAM. Ouch.. Enligt Samsung är Note 9 en mobil som är avsedd för flitiga användare, något som den fysiska storleken, internminnet, priset och batterikapaciteten bekräftar. Företaget ser köpare av mobilen som dem som spenderar mycket tid på mobilen och vill ha det bästa av det bästa och är den typen av person som alltid köper den bästa förstärkaren, den bästa TV:n och så vidare.

Vi fortsätter att testa Note 9, men vi kan redan säga att det är en möjlig konkurrent som kan kasta ned Galaxy S9 Plus från första platsen av vår rekommenderade lista över bästa mobiler. Det är alltså om du vill ha en enorm, funktionspackad mobil med en stylus och hatar att spara pengar.

Dagens billiga erbjudanden för Samsung Galaxy Note 8 är det största hotet för den här uppgraderingen, som ironiskt nog fokuserar på att slå på stort på en mängd olika små sätt.

Utgivningsdatum och pris

Utgivningsdatumet är den 24 augusti, med ett iPhone X-liknande pris

899 pund (cirka 10 400 kronor) för konfigurationen med 128GB/6GB, 1 099 pund (cirka 12 700 kronor) för konfigurationen med 256GB/8GB

Utgivningsdatumet för Samsung Galaxy Note 9 är den 24 augusti, som är tidigare än vad någon hade förväntat sig för ett år sedan. Note 8 släpptes den 15 september i USA och Storbritannien förra året (och den 22 september i Australien).

Teorin är att Samsung vill skynda sig för att hinna ut med Note 9, innan iPhone 11 och iPhone 9 lanseras i början av september.

På tal om Samsungs konkurrens med Apple, håller priset för Note 9 jämna steg med Apples mobiler, istället för att ligga lägre som vi hade hoppats på.

Galaxy Note 9 kostar 899 pund (cirka 10 400 kronor) för konfigurationen med 128 GB internminne och 6 GB RAM, medan konfigurationen med 512 GB internminne och 8 GB RAM kostar 1 099 pund (cirka 12 700 kronor). Ja, grundnivån med 128 GB internminne är dubbelt så mycket som grundnivån för iPhone X med 64 GB internminne för samma pris, men det är dessutom 30 pund (cirka 350 kronor) dyrare än lanseringspriset för Note 8.

Samsung kommer att sälja mobilen upplåst i USA från och med utgivningsdatumet och även via återförsäljare som Verizon, AT&T, Sprint och T-Mobile. Det kommer vara möjligt att förbeställa mobilen från och med den 10 augusti.

I USA kommer Note 9 att släppas i färgerna Ocean Blue med en gul S Pen (den skriver dessutom i gult för ultimat färgkontrast) och Lavender Purple med en lila penna (som skriver i lila digital bläck).

Utgivningsdatumet för Samsung Note 9 i Storbritannien är den 24 augusti och den går att förbeställa från och med den 9 augusti.

Vi har fortfarande inte fått några bekräftade priser för Australien eller övriga regioner ännu, men vi kommer att uppdatera den här recensionen så fort vi vet mer. Andra regioner kan komma att få se mobilen i färgerna Black och Copper. Samsung nämnde nämligen att färgerna kommer skilja sig beroende på region.

Nya S Pen-funktioner

Bluetooth-stylus har anpassningsbara genvägar

Perfekt för att ta bilder på distans, upp till 10 meter bort

Laddar snabbt när den ansluts till mobilen

Den nya S Pen är Note 9-showens stora stjärna, som kan utföra Bluetooth-anslutna magitrick från upp till tio meter bort. Samsung har nämligen lyckats få plats med ett litet batteri och en pytteliten Bluetooth-antenn i den för övrigt oförändrade stylusen, så den kan utföra en rad olika fjärrstyrda funktioner. Vi är minst sagt imponerade.

Vad exakt kan den göra? Vi kunde starta kameraapplikationen på distans med hjälp av ett långt tryck på den klickbara änden av S Pen, växla till kamerans selfieläge med ett enda kort tryck och ta ett gruppfoto med två tryck. Det är mycket smidigare än att behöva ställa in kamerans timer, som låg något dold bland fjolårets kamerainställningar. Det är dessutom mycket mindre pinsamt att behöva vinka med handen framför linsen, för att utlösa den gestkänsliga kameratimern.

Samsung har gjort genvägarna till S Pen anpassningsbara. Här är några av idéerna de nämnde:

Kamera: Växla kamera eller ta ett foto

Kamera: Växla kamera eller spela in en video

Musikspelare: Spela och pausa musik eller byt till nästa låt

Fotogalleri: Gå vidare till nästa foto eller gå tillbaka till ett tidigare foto

Samsung har lagt till ett SDK (software development kit), så att tredjepartsapplikationer också kan dra nytta av de nya genvägarna. Det innebär att genvägarna kommer att vara anpassningsbara, så länge apptillverkare lägger till stöd för funktionen. S Pen behöver laddas, men Samsung hävdar att en laddningstid på 40 sekunder ger dig upp till 30 minuter batteri.

Vi måste fortfarande testa detta för att se hur länge en full laddnings håller i vår genomgående recension av Note 9 lite senare, men vi har redan märkt att det är mycket enklare att hålla S Pen vid liv jämfört med iPad Pros Apple Pencil. Du behöver bara ansluta S Pen till mobilen för att ladda den och när du inte använder den, är det vanligtvis där du sätter den. Apple Pencil har ingenstans att ta vägen och det är något av en risk att vandra omkring med den inuti Lightning-ingången. Samsungs alla år med stylus-erfarenhet visas verkligen tydligt här.

Note 9 i färgen Blue Ocean kommer med en mer dynamisk gul S Pen, för att skapa en snygg kontrast. Den skriver med ett gult digitalt bläck, medan färgen Lavender Purple har en lila penna och skriver med lila digitalt bläck. Alla färger stöder samma Air Command-funktionalitet. Du kan rita, skriva ned noteringar, kommentera skärmdumpar, översätta utländsk text och skicka Live Messages (det coola tricket på fjolårets S Pen).

Samsung påstår att Bluetooth-funktionaliteten gör det möjligt att ytterligare utveckla S Pen, men vi kan inte låta bli att lägga märke till en annan kontrast. Enligt Samsung kan möjligheten att ta selfies på distans "låsa upp en helt ny nivå av fotografi". Även om det låter oerhört användbart för dramatiska selfies (det givna exemplet var att ligga trött på soffan och kunna ta ett handfritt foto), är kanske inte business class-målgruppen den rätta publiken för det. Det är dock en trevlig idé.

Din första 1 TB-klara mobil

512 GB internminne med 8 GB RAM

128 GB internminne med 6 GB RAM

512 GB internminne via mikroSD, som möjliggör lagring på upp till 1 TB

Det är ingen överraskning att Samsung, bland alla andra topptillverkare, är de första att producera en mobil med lagringsmöjligheter på upp till 1 TB. Det är en kapacitet som kan konkurrera med de allra flesta bärbara datorer som finns ute på marknaden idag. Samsung tillverkar dessutom både det vanliga internminnet på 512 GB och mikroSD-minneskorten på 512 GB.

Note 9 är dubbad som mobilen som aldrig kommer att få slut på fysiskt lagringsutrymme. Du kommer aldrig behöva avinstallera spel eller ta bort filmer du laddat ned igen. Du kommer kunna ta hur många foton du vill i full upplösning och spela in så många videor i 4K som du vill, utan att behöva kompromissa. De 8 GB RAM du får med mobilen, kommer förmodligen märkas av mest vid användning av Samsungs Dex-läge, arbeten på sekundära skärmar och virtualiseringsprogram.

Det är såklart mobilens 512 GB internminne och 8 GB RAM som gör att priset ligger så pass högt. Mobilens grundnivå med 128 GB internminne och 6 GB RAM är cirka 2 300 kronor billigare, men det är fortfarande en dyr mobil. Med tanke på de höga priserna, är frågorna du måste ställa dig själv: Behöver jag verkligen en mobil med 1 TB lagring? Ska jag dessutom spendera pengar på ett mikroSD med 512 GB? Kommer molnlagringen göra allt detta irrelevant i framtiden?

Batteriet med 4 000 mAh

Mycket större batteri med 4 000 mAh

Galaxy S9 hade ett batteri med 3 000 mAh och S9 Plus hade ett batteri med 3 500 mAh

Stöd för snabbladdning och snabb trådlös laddning

Batterikapaciteten på Note 9 har också förbättrats och nått 4 000 mAh-gränsen. Samsung är äntligen tillräckligt självsäkra för att ge oss ett större batteri, efter att de var tvungna att återkalla batteriet på Note 7. Företaget lovar att deras noggranna säkerhetskontroller innebär att bränderna vi såg för två år sedan inte kommer att upprepas.

Batteriet beskrevs kunna hålla en hel dag med intensiv användning utan problem, något som är viktigt för flitiga Note-användare. Det innebär att en laddning kan hålla i upp till två dagar med måttlig användning utan problem. Medan lagringsalternativen kommer i två olika konfigurationer, är batteristorleken som tur är densamma i båda versioner. Du får dessutom möjligheten till snabbladdning och snabb trådlös laddning.

Design, skärm och övriga specifikationer

Stor skärm på 6,4 tum med mindre ändringar i dimensioner

Har en fingeravtrycksläsare, ingång för ett mikroSD och ett hörlursuttag

Samsungs Super AMOLED-skärm behöver inte förändras för att se bra ut. Under flera års tid har det konsekvent varit världens bästa mobilskärm, fram till Samsung lanserar sin nästa mobil.

Skärmen på 6,4 tum på Note 9 har blivit något större jämfört med skärmen på 6,3 tum på Note 8. Det är en förändring som väldigt få kommer att lägga märke till, så länge de inte tar fram måttbanden och börjar mäta (som användes under våra tester). Den näst intill ramfria Infinity-skärmen är ljus och färgstark. Trots att det långa bildförhållandet på 18:9 (eller i det här fallet 18.5:9) används på princip varje toppmobil under 2018, förblir Samsungs rundade kanter oöverträffade.

Storleken har också förändrats något på Note 9 jämfört med Note 8, men kanske inte på det sättet du tänker dig. Den är något bredare och något kortare jämfört med Note 8, med dimensioner på 161,9 x 76,4 x 8,8 millimeter (medan dimensionerna på Note 8 var 162,5 x 74,8 x 8,6 millimeter). Den väger dessutom lite mer: 201 gram jämfört med 195 gram. Detta är varken en liten eller lätt mobil, men den är ändå skön att hålla i. Den är till och med bekvämare än S9 Plus i vissa avseenden, tack vare dess boxlika och mindre rundade design.

Här är två funktioner Samsung ger dig, som du inte får av iPhone X med en liknande prislapp: ett hörlursuttag och en ingång för ett mikroSD för expanderbar lagring. Note 9 är dessutom IP68-klassad, som innebär att den är damm- och vattentålig och det gäller oavsett om S Pen är ansluten eller inte. Något som är nytt på Note 9 sedan Note 8, är stereohögtalarna (precis som dem på S9 och S9 Plus).

Vilken skillnad ett år kan göra.

Här är ytterligare något som du inte får från Apples toppmobil: en fingeravtrycksläsare som fungerar som ett alternativ till irisskannern och Face Unluck. Den sitter på baksidan av Note 9 och har en central placering den här gången. Note 8 hade också en fingeravtrycksläsaren på baksidan, men den var inte placerad i mitten och resulterade i många skitiga kameror. Vi avskydde det.

Kamera och batterilivslängd

Har samma funktioner för dubbla bländare som kameran på S9 Plus

Dubbla vidvinkels- och telefotokameror på baksidan

Förbättringar i den AI-förstärkta scenoptimeringen känns lovande

Samsung tar med sig sina utmärkta kamerafunktioner även till Note 9, som kan hantera svaga ljusförhållanden och ger möjlighet till telefoto-zoom. S9 Plus gav oss en bra uppfattning om vad vi kunde förvänta oss av den nya mobilen, men Samsung lovar en ännu högre bildkvalitet från Note 9.

Dubbelkameran med 12 megapixel på baksidan använder teknologi för dubbla bländare, som växlar mellan en f/1.5 bländare för fotografering i svaga ljusförhållanden och en f/2.4 bländare för fotografering i normala ljusförhållanden. S9 Plus gav oss positiva resultat även med de mörkaste inställningarna, något som gör att den stiger i rankerna bland de bästa mobilkamerorna du kan köpa just nu.

Den sekundära kameran på baksidan har möjlighet till en 2x optisk zoom, som ger dig skarpa telefoton även när du står långt bort från ditt motiv. Bländaren på denna är alltid inställd på f/2.4 och använder precis som huvudlinsen optisk bildstabilisering (OIS), för att kompensera för eventuella skakiga händer.

Den främre kameran på Note 9 kan ta selfies med 8 megapixel och har autofokus, något som är första gången för en Note-mobil. Samsung har fyllt kameraapplikationen med ett oändligt antal olika lägen: AR-klistermärken, ett vidvinkelsläge för gruppselfies, inspelning i Super Slow Motion med 960 bilder per sekund och en upplösning på 720p. Det är en av marknadens mest robusta kameraaplikationer och är ändå enkel att använda.

Samsung demonstrerade att kameran på Note 9 kan identifiera och anpassa sig till ett antal olika motiv med den nya scenoptimeringsfunktionen. Den anpassade högdagrarna och mättnaden på 20 olika motiv som varierade från allt mellan solnedgångar, blommor, mat, fåglar, text och så vidare. Vi la dessutom märke till att kameran på Note 9 visar upp en mycket högre detaljnivå på en närbild av en blomma, jämfört med den sex månader gamla S9 Plus.

Bild 1 av 2 Bild 2 av 2

Det är meningen att kameran ska förstå vad den tittar på och använder sedan sin teknologi för att korrigera brister, som bland annat blinkande ögon, suddiga delar av foton, fläckar på kameralinsen och bakgrundsbelysning. Ibland väljer den ut det bästa fotot av alla du tagit och ibland dyker ett varningsmeddelande upp som ber dig att göra rent din smutsiga kameralins.

Medan konkurrerande Android-mobiler har stöd för HDR-videoinspelning, ser vi inga tecken på det i den här enheten. Vi kommer förmodligen behöva vänta till Galaxy S10 för att få tillgång till det överlägsna, färgstarka videoläget. Vi kommer självklart att testa kameran genomgående i vår fullständiga recension av Galaxy Note 9.

Android, gränssnitt och applikationer

Använder Android Oreo, missar precis Android Pie

Fortnite exklusiv (under en väldigt begränsad tidsperiod)

Samsung Pay, Bixby AI och AR Emoji finns tillgängliga

Samsung missade precis lanseringen av Android 9 Pie den här veckan, något som innebär att Galaxy Note 9 kommer att använda Android Oreo. Om du inte redan märkt det, sätter Samsung sin egen touch på Android.

Detta är dock inte längre en dålig sak. Samsung Experience-programvaran är oerhört finslipad under 2018 och ger dig användbara tips om hur du ska navigera genom det komplexa operativsystemet. Det är mycket bättre än det bloatware-fyllda Samsung TouchWiz-firmware som används på äldre Android-mobiler. Alla som pratar dåligt om programvaran idag har förmodligen inte rört en Samsung-mobil på flera år.

Enheter från Samsung (Galaxy S7 och uppåt) kommer bli de första som får tillgång till spelsuccén Fortnite på Android via Samsungs Game Center-applikation. Det kommer att vara exklusivt för den nya enheten under sex dagar (med start vid lanseringen av den nya Note 9) och kommer förmodligen resultera i avund hos övriga Android-användare, då de blir tvungna att vänta. De kommer dessutom att bli tvungna att ladda ned applikationen via en sideload, då Samsungs exklusivitet löper ut och spelet inte längre kommer gå att ladda ned via Google Play. De som köper Galaxy Note 9 och Tab S4 kommer dessutom att få ett exklusivt Fortnite-skin som kommer finnas kvar för alltid.

Samsung Pay är den andra applikationen som är värd att notera. Den fortsätter att vara vårt favoritsätt att göra kontantfria betalningar, helt enkelt för att du kan oftast kan göra betalningar med den på ställen som inte tar emot Apple Pay eller Android Pay. Vi har ingen aning om varför ingen har tagit tag i detta ännu.

Bixby AI-assistenten finns också med, men den hade ännu inte nämnts och gick inte att testa under tiden vi fick prova Note 9. Vi var dessutom tvungna att fråga specifikt om AR Emoji för att få mer detaljer om avatar-förbättringarna. Det är tydligt att dessa inte är showens stjärnor för Note 9.

Tidigt resultat

Note 9 erbjuder en hel del att tycka om, men ett pris att rent ut sagt avsky. S Pen har nya fjärrstyrda funktioner, det maximala lagringsutrymmet är oslagbart och både batterilivslängden och den AI-förstärkta kameran är lovande. De senare två kräver mer tester för att kunna säga något med säkerhet, men våra initiala intryck är positiva.

Haken är att du är tvungen att betala en enorm summa pengar för detta lilla paket med uppgraderingar, vid en tidpunkt då Note 8 fortfarande är en utmärkt mobil till ett rabatterat pris. När Samsung talade om för oss att den ideala användaren av Note 9 är någon som vill ha den bästa förstärkaren, bästa TV:n och så vidare, kan de ha glömt bort att nämna det bästa flygplanet, den bästa yachten och den bästa sportbilen.

Det var iPhone X som drev priserna till den här nivån och vi klagade redan då, men Samsung ger dig åtminstone mer mobil för dina pengar.