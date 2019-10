Mooni TakeMe Speaker – recension

I motsats till många andra tillverkare av bärbara högtalare har svenska Mooni inte olika högtalare för olika situationer. Istället har man i princip en enda bärbar högtalare, som går att få i olika design. Dessutom får du då också en bärbar lampa på köpet, i en och samma enhet.

Sonos har redan i sitt samarbete med IKEA kombinerat ljud och ljus i högtalarlampan Symfonisk. För 1 995 kronor får du då en bordslampa med en högtalare som har en ljudbild liknande Sonos One. Den har ett riktigt bra ljud, men är inte bärbar. Den står där den står. Inomhus.

Från vänster: TakeMe Speaker (999 kr), Eye Speaker (1 299 kr), Andale Speaker (1 099 kr), Ovo Speaker (1 799 kr) och Eclipse Speaker (1 699 kr). Bild: TechRadar. (Image credit: Future)

Med sina bärbara högtalarlampor presenterar Mooni något på pappret mycket intressant – en uppsättning bärbara högtalarlampor som dessutom är stänksäkrade (IP44) vilket gör att de fungerar alldeles utmärkt utomhus, så länge det inte regnar ordentligt.

IP-klassen gör inte högtalarlampan vattentät, men den har ett system som hindrar vatten att komma i kontakt med de elektriska delarna.

Eftersom högtalarna dessutom har en LED-lampa som kan lysa i flera olika färger så är vår initiala tanke att detta är en uppsättning högtalarlampor som gör sig alldeles utmärkta bredvid poolen eller spabadet. Men de har naturligtvis andra användningsområden både inom- och utomhus och fungerar var du än behöver en kombinerad lampa och bluetooth-högtalare.

Moonis sortiment

Mooni har i sitt sortiment en uppsättning högtalarlampor och också några enheter som endast fungerar som lampor. Vi har tittat närmare på flera av Moonis högtalarlampor, men valt att testa den i vårt tycke mest intressanta – Mooni TakeMe Speaker – lite närmare.

Det som skiljer de olika högtalarlamporna åt är i dagsläget nämligen inte mycket mer än designen och storleken på högtalaren. Enligt Mooni håller man just nu på att uppdatera sortimentet och dels se över hårdvaran, dels finjustera mjukvaran så att den anpassas efter produktens form, storlek och högtalarriktning.

Planerad produktlansering för de uppdaterade produkterna är efter årskiftet, och vi ber att få återkomma med fler tester då. Nu väljer vi så länge att fokusera på TakeMe Speaker.

Bild 1 av 3 Bild: TechRadar (Image credit: Future) TakeMe Speaker är billigast i sortimentet för 999 kr. Den smälter inte riktigt lika bra in inomhus som ... Bild 2 av 3 Bild: TechRadar (Image credit: Future) ... Andale Speaker för 100 kr mer. Andale har dock en mycket mindre högtalare (2,5 tum istället för 4 tum). Bild 3 av 3 Bild: TechRadar (Image credit: Future) Ovo Speaker är dyrast i sortimentet för 1 799 kr, men är i princip samma produkt som de billigare modellerna.

Högtalarlamporna i Moonis sortiment har något olika storlek på högtalarna, från 2,5 tum upp till 4 tum samt olika design. Den billigaste är den testade TakeMe Speaker för 999 kronor och den dyraste är Ovo Speaker för 1 799 kr.

Båda de nämnda högtalarlamporna har samma storlek på högtalarelementet (4 tum) och båda har högtalaren riktad uppåt. Vi hörde ingen skillnad på de två högtalarna i vare sig ljudkvalitet eller ljudstyrka.

Så merkostnaden om 800 kr för den dyrare högtalaren lägger man på designen. Det är den kanske inte värd.

Pris och tillgänglighet

Mooni TakeMe Speaker finns till försäljning och kostar 999 kr från Moonis hemsida.

Det är inte jättedyrt för en bärbar högtalare, och jämfört med övriga produkter i Moonis sortiment den billigaste av högtalarlamporna, som alla kostar en bra bit över 1 000 kr.

Bild: TechRadar (Image credit: Future)

Design

TakeMe Speaker högtalarlampa har den i vårt tycke bästa kombinationen av design, pris och prestanda i Moonis sortiment. Visserligen är detta kanske egentligen den plastigaste av högtalarna, som inte riktigt smälter in lika lätt inomhus som de andra, men den har ett handtag i orange plast som känns lite, lite mer stänksäkert än de andra högtalarnas snyggare handtag i trä.

Och TakeMe Speaker är inte ful. Den mer praktiska designen är mer tilltalande. Dessutom är TakeMe Speaker den högtalare som enligt oss har bäst proportioner. Den är relativt långsmal medan de övriga produkterna i sortimentet är mer oformliga.

Innan vi fick in produkterna för test fick vi intrycket av att de skulle vara mycket mindre. Men de är de inte. I sortimentet är TakeMe Speaker hursomhelst den högtalarlampa som designmässigt känns mest genomtänkt.

Av Moonis högtalarlampor tycker vi att TakeMe Speaker (till vänster på bild) är mest prisvärd och intressant. Bild: TechRadar. (Image credit: Future)

De andra högtalarlamporna i sortimentet är snyggt designade, men hade verkligen vunnit på att vara lite mindre i storlek, tycker vi.

TakeMe Speaker är i måtten 183 × 377 mm ungefär lika stor som två av Apples HomePods staplade på varandra, om än något bredare i basen och mindre i toppen då den är formad som en kon.

Konen är själva lampan på 5 W medan toppen består av den 4 tum stora högtalaren på 10 W.

TakeMe Speaker är, bortsett från högtalargrillen i svart metall, helt gjord i plast. I botten hittar vi en on/off-knapp samt bakom en liten lucka av mjukplast uttaget för laddningssladden. Laddningssladden ansluts med micro-USB vilket väl inte känns helt modernt, men Mooni har en annan lösning för enkel laddning också, som vi kommer in på strax.

Bild: Tech Radar (Image credit: Future)

Lampan

Den mjölkvita konen på TakeMe Speaker är alltså själva lampan. Det är en LED-lampa på 5 W där det går att välja färgerna vit (varmt eller kallt), röd, lila, grön, orange, turkos, blå.

Genom att trycka på knappen under lampan sätts den igång och du kan med samma enkla knapp också växla mellan lampornas färger. Det går också att ställa in så att lampan själv växlar mellan olika färger, i olika intervaller.

Att ändra färg med den enda knappen på högtalaren är enkelt, men det är ännu enklare med den medföljande fjärrkontrollen. Med hjälp av den kan du också ställa in styrkan på ljuset.

Detta är ett stämningsljus, så det allra starkaste vita ljuset ger ingen strålkastar-effekt direkt, men går utan problem att sitta och läsa vid. Lampan ger ett behagligt sken oavsett färg.

Bild 1 av 3 Bild: TechRadar (Image credit: Future) TakeMe Speaker levererar snygga färger ur sin konformade kropp. Bild 2 av 3 Bild: TechRadar (Image credit: Future) Den medföljande fjärrkontrollen styr ljus, färger och volym och är enkel att använda. Bild 3 av 3 Bild: TechRadar (Image credit: Future) I botten av lampan sitter den enda knappen som låter dig sätta på och stänga av lampan, samt justera färgerna.

Mooni hävdar att själva lampan håller sig i 8-10 timmar om man inte spelar musik samtidigt. Vi testade att sätta igång en fulladdad lampa med pulserande ljus klockan 23 på kvällen och klockan 11 på förmiddagen, 12 timmar senare, lös den fortfarande.

Ett klargörande från Mooni visar att 8 timmar är rejält konservativt beskrivet och avser full ljusstyrka och ihållande ljus.

Samma sak är det med ljudet. Om man använder högtalaren samtidigt som lampan skall TakeMe Speaker klara av att hålla igång mellan 3 och 4 timmar enligt Mooni. Här fick vi med relativt låg volym och pulserande lampa ut upp till 7 timmars speltid.

Enligt samma klargörande så visar det sig att den kortare tiden avser full volymstyrka och fullt ljus.

Det är inte troligt att du kommer att lyssna särskilt länge på full volymstyrka (mer om det nedan), så du kan förvänta dig en batteritid en bra bit över det utlovade.

Anslutningar och andra funktioner

Det är oerhört enkelt att parkoppla lampan med mobiltelefonen eller annan källa med bluetooth. På den medföljande fjärrkontrollen finns en bluetooth-symbol, och genom att hålla ned knappen går högtalaren in i parningsläge och upptäcks på din enhet. Sedan är det bara att parkoppla.

Om du har två lampor så parkopplar du enkelt dessa genom att upprepa processen med den andra lampan. Och vips så har du stereo. När vi testade detta funkade det fint med flera olika modeller i Moonis sortiment. Du behöver alltså inte köpa två exemplar av samma modell för att parkoppla i stereo, utan kan blanda modellerna.

Tyvärr har TakeMe Speaker inga andra anslutningsmöjligheter än bluetooth så det finns inga möjligheter att stoppa in högtalaren i ett befintligt system av trådlösa högtalare. Det går inte heller att få till någon multi-room-funktion med flera högtalare.

Å andra sidan är just TakeMe-modellen tänkt att bära med sig, så det är inte alldeles nödvändigt med andra anslutningar än bluetooth.

Bild: TechRadar (Image credit: Future)

TakeMe Speaker fungerar, liksom övriga högtalare i sortimentet, även med den trådlösa laddningsplattan som finns att köpa som extra tillbehör. Då slipper du fipplet med att ladda med micro-USB. Själva plattan kostar 299 kr man kan även köpa ett skal till plattan i kork för 129 kr om man vill slippa utseendet på laddningsplattan. Att ladda trådlöst tar dock längre tid än att ladda trådbundet.

En fiffig sak med laddningsplattan är att den är så pass kraftfull att den går att montera under ett bord eller motsvarande. Plattan har också färdiga skruvhål för detta. På så sätt kan man ladda sin lampa genom bordskivan, och gömma undan själva laddningsplattan helt.

Detta fungerar väldigt smidigt. Att ladda genom material i metall går inte. Men ytor i plast eller trä är inga problem.

Mooni hävdar att trådlös laddning ska fungera med så tjocka skivor som 5 cm. I våra tester lyckas vi också utan problem ladda lampan genom en (nästan) 5 cm tjock bordsskiva.

Tänk om denna typ av laddning fungerat även med mobiltelefoner (just denna laddare gör det inte - vi var tvungna att testa)!

Bild: TechRadar. (Image credit: Future)

TakeMe Speaker är stänksäkrad (IP44), och det testade vi genom att placera högtalaren på ett spabad samtidigt som vi såg till att stänka lite extra medan vi badade.

Högtalaren fick sina stänk men spelade vidare. Efteråt torkade vi av den med en handduk. Och den fortsatte spela, helt oberörd.

Som stämningshöjare vid spabadet gjorde sig TakeMe Speaker alldeles utmärkt, precis som vi hoppats på.

Ljudkvalitet

Nu kommer vi dock till akilleshälen med både TakeMe Speaker och Moonis sortiment av högtalarlampor i stort. Premisserna är bra, de ser snygga ut (om än att vissa av modellerna är lite klumpiga), de laddas enkelt och lyser fint.

Men de låter inte jättebra. I korthet kan man säga att ljudet är i tunnaste laget. Och väldigt burkigt.

Vi testar högtalarens ljud via Spotify från en smartphone. Först ut är Alice in Chains' episka Would? från soundtracket till filmen Singles. Kanske inte en låt man först och främst tänker på när man vill skapa lite stämning, men intressant om man vill testa basljudet.

Den inledande ensamma basen är tydligt avgränsad, men inte djup. Först låter det ok, men när gitarr och trummor kommer in hör man tydligt hur mellanregistret tar överhanden. Virveltrumman låter distinkt, nästan som ett vasst klick, medan restan av ljudet låter burkigt. Vid 0:30 kommer i låten en annars väldigt distinkt vibraslap som nästan helt dränks i ljudbilden från TakeMe Speaker.

För att testa mellanregister och diskant byter vi låt till Mediterranean Sundance av Al Di Meola, John McLaughlin och Paco de Lucia. De akustiska gitarrerna skapar en mycket vass ljudbild. Det är nästan så att det blir otrevligt att höra på, särskilt vid högre volymer. Det är också nästan helt omöjligt att höra hur många gitarrer som faktiskt spelar.

Om vi jämför med den nästan fyra gånger dyrare Apple HomePod så får vi med den sistnämnda en ljudbild som är på en helt annan nivå. Alla ljud och instrument hörs klart och tydligt. Bas, mellanregister och diskant är väl avvägda.

Vi lyssnar vidare i våra spellistor och är inte imponerade av ljudet. Det blir inte heller märkbart bättre när vi istället spelar ljud i CD-kvalitet (16 bitar/44,1kHz) från Qobuz.

(Image credit: Future)

Även ur en av våra äldre bärbara favoriter, Sony SRS-HG1, som kostade 1 490 kr när den dök upp för ett par år sedan, får man ett ljud som på alla sätt är bättre än det hos Mooni TakeMe Speaker. I en mindre förpackning, men utan lampa.

När det gäller ljudet så lämpar sig TakeMe Speaker därför allra bäst för bakgrundsmusik eller radio på lite lägre volym. Inte för mer aktiv lyssning. Det är synd, för i kombination med möjligheten till lampans pulserande färger hade det varit roligt att kunna spela lite högre med kvalitet. Ett perfekt partytrick som alltså inte riktigt vill sig.

När man kopplar ihop två högtalare gör stereobilden att ljudet blir något mer förlåtande (tack vare den bredare ljudbilden), men det är fortfarande ett lika burkigt ljud.

Omdöme

Moonis produktsortiment är klart intressant och de är i princip ensamma om att sälja helt bärbara högtalarlampor.

Samarbetet mellan IKEA och Sonos ger oss visserligen högtalarlampan Symfonisk. Snyggare och med bättre ljud än högtalarlamporna i Moonis sortiment, men dyrare och inte tänkt att flytta på.

TakeMe Speaker är den i vårt tycke mest prisvärda av Moonis alla högtalarlampor. Fjärrkontrollen är lätt att använda och bluetooth-anslutningen är stabil. Det är enkelt att parkoppla två högtalare för stereoljud och om man köper en extra laddplatta får man trådlös laddning som är riktigt smidig.

Dessutom är högtalaren stänksäker och går utan problem att placera bredvid en pool.

Men högtalaren låter tyvärr inte bra. Ljudet är tunt, vasst och burkigt. Som stämningshöjare med både ljud och ljus gör den sitt jobb, så länge du inte har särskilda krav på ljudkvalitet, utan mer använder högtalaren för bakgrundsmusik eller radio.

Mooni TakeMe Speaker är en kul pryl med större potential om bara ljudet varit bättre – eller priset lägre. Förr 999 kr är priset ändå nästan rimligt, men de dyrare modellerna, som alla låter och fungerar likadant som den här testade TakeMe Speaker, är knappast värda det extra pris man betalar för designen.

Mooni ska enligt uppgift lansera nya versioner av sina högtalare efter årskiftet och vi hoppas verkligen att man då fått till ljudet (och kanske rentav justerat prisbilden) – då finns stora chanser till toppbetyg.