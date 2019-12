Microsoft Surface Headphones – recension

Microsoft överraskade oss alla när de presenterade Surface Headphones vid sin pressrelease den 2 oktober 2018. Vad som är än mer överraskande är emellertid Microsofts ambitioner: de nya Surface-lurarna är utformade för att ta sig an marknadsledare som Sony och Bose i den brusreducerande hörlursvärlden.

Men kommer man att lyckas med det? Dessa hörlurar har en väldigt imponerande brusreducerande teknik samt strålformande mikrofoner för bättre röstupphämtning – allt paketerat i ett smidigt och bekvämt yttre. Men även om dessa hörlurar är kompatibla med iOS och Android såväl som med Windows 10 är det Cortana som står i fokus, vilket kan vara begränsande jämfört med andra alternativ.

Är detta ditt nästa par trådlösa hörlurar? Vi provade de nya lurarna och vi blev positivt överraskade av hur bra de är. De kanske inte är de Sony WH-1000XM3-dödare som Microsoft hoppats på, men för Microsofts första utflykt bland brusreducerande hörlurar måste vi säga att vi blev tagna med storm.

Pris och tillgänglighet

Surface-hörlurarna är ännu inte tillgängliga på den svenska marknaden, men bör dyka upp inom en snar framtiden. I USA och Storbritannien kostar de $ 349,99 respektive £ 329,99 – vilket är dyrare än några av våra favoritmodeller från märken som Bose och Sennheiser, men med ungefär samma pris som våra favoriter av de brusreducerande hörlurarna från 2018, Sony WH-1000MX3. De sistnämnda kostar ca 3 990 kr, vilket är ett troligt svenskt riktpris även för Surface.

Varför är de så dyra? Tja, Microsoft har stoppat in en hel del funktioner i Surface-hörlurarna, inklusive smarta touchpaneler på vänster och höger kåpa och integrerade rattar på varje hörlur. Men motiverar detta priset? Vi tror det – vilket vi kommer att förklara mer detaljerat nedan.

Design

Surface-hörlurarna är väldigt, väldigt gråa. Och beroende på din personliga smak kan det vara extremt attraktivt eller känslomässigt tråkigt – för vår del gillar vi den minimalistiska estetiken, men det skulle vara trevligt att se något större skillnader i färg mellan den mörkare nyansen på insidan av lurarna och huvudbandet.

Vi skulle ha lite mer utstickande detaljer på lurarna. Det finns en liten glänsande Microsoft-logotyp på varje sida av huvudbandet precis ovanför kåporna, och det finns detaljer i aluminium, men det känns som att dessa glänsande detaljer även borde införlivas på utsidan av lurarna. När allt kommer omkring, om du ska betala nästan 4 000 kr för ett par hörlurar, vill du nog att dömde ser ut därefter.

Men de kommer i alla fall i en ganska speciell väska, vilken känns robust nog att stoppa ner i ryggsäcken eller bagaget när du är på resande fot, utan att du behöver oroa dig för att skada hörlurarna.

Allt det gråa gör också att hörlurarna ser lite klumpiga ut, även om de inte är ovanligt stora jämfört med liknande modeller. Hur som helst är färgschemat (eller bristen av det) något som kommer att vara en vattendelare för konsumenterna. Antingen älskar du det, eller så hatar du det.

Med det sagt är Surface-hörlurarna designade med tanke på komfort, och Microsoft har alldeles säkert inspirerats av spelare som spenderar långa perioder i headset. För att få lurarna att kännas så mjuka som möjligt, är de gjorda av minnesskum, som också finns på insidan av huvudbandet.

Lurarna själva är mycket bekväma tack vare minneskummet, men vi upplever lite tryck runt tinningarna när vi använder dem. Om du gillar en tight passform så kommer du troligen att tycka det känns bra med Surface-hörlurarna, men om du är känslig för tryck från hörlurar kan det bli ett problem.

Ett varningstecken gällande huvudbandet: den glidstång som du använder för att justera huvudbandets storlek kan förlängas av sig själv när du flyttar huvudet och – som vi upptäckte – gör det lättare för längre hår att få fastna och dras av när du tar av dig hörlurarna.

Funktioner och prestanda

I korthet låter Surface-hörlurarna fantastiskt, och basfrekvenserna är speciellt imponerande, där även den allra lägsta basen framträder vackert på låtar som James Blakes "Limit To Your Love" tack vare 40 mm fritt framstående högtalarelement.

Dessa hörlurar kommer verkligen till sin rätt när det gäller sång: Vi provade dem med "This Is The Last Time" av The National, och vi blev verkligen imponerade av det varma och generösa mellanregistret som gör att varje stavelse låter tydlig och känslig.

Den ljudbild som dessa hörlurar producerar är i allmänhet extremt varm, med nära nog analog kvalitet – om detta är positivt, beror i stor utsträckning på personlig smak, och vissa användare kan tycka att de behöver lite mer attack i de lägre tonerna och skärpa i diskanten.

Men det handlar som sagt om personlig smak, och det går inte att komma runt att dessa hörlurar erbjuder en realistisk och fördjupad återgivning av din musik som du normalt endast förväntar dig av mer namnkunniga märken inom audiovärlden. Att Microsoft har lyckats med detta är en överraskning.

Den aktiva brusreduceringen fungerar ganska bra, men den blockerar inte allt ljud i den omgivande miljön om du inte spelar musik , till skillnad från t.ex. Sony WH-1000XM2 . Med det sagt, om du har brusreduceringen aktiverad medan du lyssnar på musik, blir du helt uppslukad i upplevelsen utan att bli störd av högljudda medarbetare i ditt delade kontor eller av störande tågljud när du pendlar till jobbet.

Vad som verkligen är imponerande med Surface-hörlurarna är funktionaliteten hos de inbyggda rattarna på varje kåpa – vrid vänster ratt bakåt och framåt för att styra brusreduceringen, vilket är fantastiskt om du går på en trafikerad väg och vill höra din miljö utan stänga av musiken. Samma gest på vänster kåpa styr volymen.

En knapptryckning på någon av kåporna stoppar och startar din musik medan två knackningar hoppar till nästa spår och tre hoppar tillbaka. En lång tryckning på varje kåpa aktiverar röstassistenten på din enhet, som inte är begränsad till Microsofts Cortana utan även fungerar på Windows 10, iOS, Android och MacOS.

På den högra luren hittar du också en strömbrytare, en knapp för att stänga av den inbyggda mikrofonen, ett microUSB-uttag för laddning och ett 3,5 mm uttag om du föredrar att lyssna på din musik med en kabelanslutning.

Batteritiden är cirka 15 timmar om du har Bluetooth, aktiv brusreducering och handsfree Cortana aktiverad (den senare är endast tillgänglig om du har laddat ned Cortana på din enhet), vilket är ganska hyggligt. Microsoft säger att det tar cirka 2 timmar för en full laddning, vilket vi visade sig vara helt korrekt.

Cortana är en lite märkligt sak här – även om Microsoft har annonserat att dessa hörlurar har Cortana inbyggt använder lurarna fyra strålformande mikrofoner för att lyssna på Cortana-kommandon, som appen på din enhet kommer att svara på. I våra ögon räknas det inte precis som att ha en inbyggd röstassistent.

I alla fall måste man vara nöjd med resultatet av dessa hörlurar, vilket bör hjälpa till att rättfärdiga priset lite för de riktiga Microsoft-fansen där ute.

Omdöme

Sammantaget är Microsofts Surface-hörlurar överraskande bra, med ett fantastiskt varmt ljud och generösa basfrekvenser, vilket betyder att din musik kommer att låta bra om du lyssnar på bastung hip-hop eller akustiska singer-songwriters.

En kritik mot det här varma ljudet är att det kan ta bort en del av attacken från lägre mittenfrekvenser, vilket vissa användare kan uppleva som ett problem. Men om skarpa diskanter och mellanregister tenderar att göra dig trött när du lyssnar, kan detta vara de perfekta hörlurarna för dig.

Huvudnumret med dessa hörlurar är den aktiva brusreduceringen, som vi känner oss väldigt nöjda med, och vi älskar hur lätt det är att styra den med de inbyggda rattarna på varje kåpa.

Trots att vi ursprungligen inte blev övertygade av det höga priset (speciellt när du kan köpa kvalitetslurar från kända audio-märken för betydligt mindre), fungerar funktionerna så smidigt att priset känns rättfärdigat.